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شائعات المرض تطارد الفنانين.. آخرهم محمد منير

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، انتشار أخبار عن خضوع الكينج محمد منير لعملية جراحية بألمانيا؛ مما أثار قلق جمهوره، ولكن بشكل سريع خرج صديقه ليوضح أن مرضه مجرد شائعة
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
الفنان محمد منير
الفنان محمد منير
«المرض والموت»، هما أكثر شائعتين يزعجان النجوم، فكيف للشخص يسمع بخبر وفاته؟! ويشاهد المحيطين به وهم يسألون عن موعد الجنازة وغيرها من التفاصيل المزعجة، وشائعة المرض لا تقل سخافة عن الموت، خاصة مع انتشارها سريعًا، وصوت التليفونات التي لا تهدأ من محاولات المحبين الاطمئنان على صحته، ويتفاجؤون بأنه يتمتع بصحة جديدة، وما كل هذا إلا شائعات مغرضة، وخلال الفترة الماضية كانت هناك الكثير من الشائعات التي طاردت الفنانين، الذين حرصوا على الخروج إلى جمهورهم ونفى كل ما يثار حولهم، سواء بأنفسهم أو من خلال أصدقائهم، لكى يضعوا حدا لتلك الشائعات.
محمد منير وكان آخر هؤلاء الفنانين الذين وقعوا فى فخ الشائعات، الفنان محمد منير، حيث ترددت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد تدهور حالته الصحية وخضوعه لعملية جراحية بألمانيا، مما أثار القلق داخل نفوس محبيه وخرجوا يتساءلون عن حقيقة مرض «الكينج» إلى أن خرج الموزع الموسيقى شريف نور، ينفى تلك الشائعة،
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بيلا-ثورن

من هي بيلا ثورن التى نشرت صورها عارية؟

تعرضت الممثلة الأمريكية بيلا ثورن، صاحبة الـ22 عاما، لانتقادات لاذعة بعد قيامها بنشر صور لها وهى عارية، على حسابها الخاصة بموقع «تويتر»؛ وبررت ذلك يتعرضها للابتزاز من قبل أحد الأشخاص الذي اختراق حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي وهددها بنشر صور وفيديوهات لها وهى عارية، لتدخل هي فى تحد معه وقامت بنشر صورها التى كانت بمثابة صدمة لجمهورها، بدلا من أن يقوم هو بنشرها، وكتبت إلى جوار تلك الصور: «هذه هى الصور التى هددتنى بها.. الآن لن تاخذ شيئا مني أستطيع النوم الليلة جيدا، لن تستطيع التحكم فى حياتي ولن تفعلها».
ياسمين-صبرى (2)

ياسمين صبري تسخر من أصحاب «متلازمة داون» لهذا السبب

انتقادات لاذعة وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة ياسمين صبري، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد قيامها بالرد على أحد التعليقات التي جاءتها على صورتها التي نشرتها مؤخرا على حساباتها بالسوشيال ميديا، من داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث سخرت من المصابين بمتلازمة داون، وهو ما رفضه الجمهور، لتقوم سريعًا بحذف هذا التعليق الذي فتح النار عليها، ولكن لم يكن هذا كافيا حيث طالبها متابعوها بالخروج والاعتذار إلى مرضى «متلازمة داون»، وربط المتابعون بين تعليقها وتنصيبها مؤخرا «سفيرة للمرأة الإفريقية»، ووجد أن ما قالته ينتقص من جماهيريتها -على حد وصفهم-.
الفنان أحمد بدير

أحمد بدير: ياسمين صبري أفضل اكتشاف في 2019 (فيديو)

أكد الفنان أحمد بدير أن ياسمين صبرى هى أفضل إكتشاف فى 2019. وقال بدير خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية «ON E»: «ظهور ياسمين فى أول بطولة لها نقطة قوة بالنسبة لها جدا، أولا هى عندها كاريزما عالية جدا، يعنى الناس بتحب تبص حتى على شكلها، تستمتع بيها وهى بتمثل، ممكن يبقى طبيعة أدائها للدور دا البساطة المتناهية، فدا ممكن يبقى ميزة مش عيب». وأضاف: «فيه مشهد فى مسلسل حكايتى جتلى بتقولى طلع أبويا من السجن، ودا أخوك، وأنا قاعد فى الخان، فبقولها لا مش هسيبه، فهى قالتلى كتر خيرك يا عمى ومشيت»
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محمد-منير

موزع بفرقة محمد منير يكشف حقيقة خضوعه لعملية جراحية

كشف الموزع الموسيقي شريف نور والذي يتولى قيادة الفرقة الموسيقية للفنان محمد منير، حقيقة خضوع الأخير لعملية جراحية وأكد أن الأخبار المنتشرة مجرد شائعات، وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»:" مش عارف الناس الفاضية اللي بتطلع إشاعات ليه مطلعين إشاعة علي محمد منير إنه في ألمانيا بيعمل عمليه ؟! اتخضيت عليه لأنه ما قاليش ... فاتصلت بيه حالا و لقيته سهران في مطعم إسباني في "بون " و مبسوط جدا بس البوست ده عكنن عليه ، ليه كده بس ؟؟". يستعد "منير" لإحياء حفل غنائي في مهرجان "جرش" للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين الذي يقام في الأردن .
شيماء-سيف

حقيقة إصابة شيماء سيف بالسرطان

نفت الفنانة شيماء سيف ما تردد حول إصابتها بمرض السرطان، بحسب ما جاء في "برومو" حلقتها مع الإعلامي نيشان في برنامج "توأم روحي"، حيث وجه لها سؤالًا حول إصابتها بالسرطان، لترد أنها ظلت تبكي كثيرًا فور علمها بالخبر، ولكن الحقيقة كشفتها " سيف" عبر خاصية "ستوري" بموقع "إنستجرام"، وكتبت:"بخصوص برومو حلقتي في برنامج توأم روحي، يا جماعة خبر إصابتي بمرض ما غير صحيحة"، وتابعت "أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تاني، وأتمنى يكون بدون قصد".
يسرا

يسرا: قدمت 23أغنية مع منير وضربت أحمد زكي لهذا السبب

حلت الفنانة يسرا ضيفة في برنامج "كلام في الفن"، المذاع عبر قناة العربية، اليوم الإثنين، حيث كشفت عن العديد من الأسرار خلال مشوارها الفني، فكشفت عن الأغاني التي سجلتها مع المطرب محمد منير، ولم ترَ النور حتى الآن، كما تطرقت إلى سبب عدم حبها للسياسة، ولم تنس أن تحكي عن فترة عملها مع الزعيم عادل إمام، كما أفصحت عن السبب وراء ضربها للفنان أحمد زكي خلال تصوير أحد الأفلام، إضافة إلى أحدث أعمالها، الذي سيكون مع الكاتب إبراهيم عيسى، وهذه أبرز تصريحاتها..
تامر-حبيب

MBC: تامر حبيب مستشارا دراميا.. ونحضر هذه الأعمال

تواصل Studios MBC استثماراتها الواعدة في صناعة محتوى ترفيهي واسع ومتعدد، وتتوالى خطواتها منذ إطلاقها في الربع الأخير من عام 2018، فبعد الإعلان عن تعيين بيتر سميث في منصب المدير العام التنفيذي لـStudios MBC في شهر سبتمبر الماضي، جاء تعيين صفاء أبو رزق لتتولى منصب رئيسة المحتوى، تبع ذلك افتتاح مكاتب الشركة في القاهرة تحت إدارة مصطفى متولي، لتكون بمثابة المقر الذي تنطلق منه العمليات الإنتاجية في مصر، واليوم الجمعة، تعلن MBC عن تعيين الكاتب والسيناريست تامر حبيب في منصب المستشار الدرامي.
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