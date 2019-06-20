شائعات المرض تطارد الفنانين.. آخرهم محمد منير

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، انتشار أخبار عن خضوع الكينج محمد منير لعملية جراحية بألمانيا؛ مما أثار قلق جمهوره، ولكن بشكل سريع خرج صديقه ليوضح أن مرضه مجرد شائعة
تحرير:ريهام عبد الوهاب٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
الفنان محمد منير
«المرض والموت»، هما أكثر شائعتين يزعجان النجوم، فكيف للشخص يسمع بخبر وفاته؟! ويشاهد المحيطين به وهم يسألون عن موعد الجنازة وغيرها من التفاصيل المزعجة، وشائعة المرض لا تقل سخافة عن الموت، خاصة مع انتشارها سريعًا، وصوت التليفونات التي لا تهدأ من محاولات المحبين الاطمئنان على صحته، ويتفاجؤون بأنه يتمتع بصحة جديدة، وما كل هذا إلا شائعات مغرضة، وخلال الفترة الماضية كانت هناك الكثير من الشائعات التي طاردت الفنانين، الذين حرصوا على الخروج إلى جمهورهم ونفى كل ما يثار حولهم، سواء بأنفسهم أو من خلال أصدقائهم، لكى يضعوا حدا لتلك الشائعات.
محمد منير
وكان آخر هؤلاء الفنانين الذين وقعوا فى فخ الشائعات، الفنان محمد منير، حيث ترددت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد تدهور حالته الصحية وخضوعه لعملية جراحية بألمانيا، مما أثار القلق داخل نفوس محبيه وخرجوا يتساءلون عن حقيقة مرض «الكينج» إلى أن خرج الموزع الموسيقى شريف نور، ينفى تلك الشائعة،
محمد منير
وكان آخر هؤلاء الفنانين الذين وقعوا فى فخ الشائعات، الفنان محمد منير، حيث ترددت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد تدهور حالته الصحية وخضوعه لعملية جراحية بألمانيا، مما أثار القلق داخل نفوس محبيه وخرجوا يتساءلون عن حقيقة مرض «الكينج» إلى أن خرج الموزع الموسيقى شريف نور، ينفى تلك الشائعة، حيث كتب على حسابه بموقع «فيسبوك»: «مش عارف الناس الفاضية اللى بتطلع إشاعات.. ليه مطلعين إشاعة على محمد منير، أنه فى ألمانيا بيعمل عملية! اتخضيت عليه لأنه ماقاليش.. فاتصلت بيه حالا ولقيته سهران فى مطعم إسباني فى (بون) ومبسوط جدا بس البوست ده عكنن عليه، ليه كده بس؟».
فى الوقت نفسه يستعد محمد منير لإحياء حفل غنائي بمهرجان «جرش» الذى يقام فى الأردن خلال الفترة من 18 وحتى 28 يوليو، وكان آخر ما قدمه «الكينج» خلال الفترة الماضية، أغنية «إحنا معاك» لصالح مستشفى 57357.
شيماء سيف
وخلال الساعات الماضية انتشرت أخبار عن إصابة شيماء سيف بسرطان الثدي، وذلك على خلفية عرض برومو حلقة الفنانة شيماء سيف مع الإعلامي نيشان ببرنامج «توأم روحي» وهو يوجه لها سؤالا عن إصابتها بالسرطان؛ لترد عليه بأنها ظلت تبكي فور علمها بالخبر، وهو ما أثار قلق محبيها وزملائها بالوسط الفني، ولكنها خرجت لتكشف حقيقة مرضها وكتبت على حسابها الخاص بموقع «إنستجرام»: «بخصوص برومو حلقتي في برنامج توأم روحي، يا جماعة خبر إصابتي بمرض ما غير صحيح، أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تاني، وأتمنى يكون بدون قصد».
ومن المقرر أن تذاع حلقتها مع نيشان يوم الجمعة المقبلة برفقة زوجها محمد كارتر، وكانت شيماء سيف قد شاركت مؤخرا فى رمضان 2019 بمسلسل «الزوجة 18» مع حسن الرداد ومسلسل «بدل الحدوتة 3» مع دنيا سمير غانم.
شمس البارودي
بينما تطارد الشائعات الفنانة المعتزلة شمس البارودي، حيث تداولت أنباء عن تدهور حالتها الصحية قبل يومين ومن ثم انتشرت أخبار وفاتها، وهو ما أزعج أسرتها ليخرج زوجها الفنان حسن يوسف ويؤكد أن قل ما قيل لا أساس له من الصحة، وأن زوجته تتمتع بصحة جديدة وأنها تقضي إجازة الصيف فى إحدى المدن الساحلية برفقة أسرتها، وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد على، أن الناس التى تروج تلك الشائعات لديهم فراغ.
يذكر أن شمس البارودي اعتزلت الفن قبل 37 عاما، وارتدت الحجاب وتفرغت لأسرتها وأبنائها.
عزت أبو عوف
بينما انتشر الأسبوع الماضى خبر وفاة الفنان عزت أبو عوف، ولم يشكك أحد فى الأخبار المتداولة خاصة أن الفنان تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، ولكن مع انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، ينفى ما أثير ويؤكد أنه لا يزال على قيد الحياة وحالته الصحية مستقرة.
وفى نهاية مايو الماضى، تم تداول أنباء عن إصابة الفنانة رجاء الجداوي بجلطة فى المخ، وذلك بعد عودتها من دبي، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى فى المهندسين، وتم احتجازها لحين تعافيها، مما تسبب فى توتر وقلق محبيها، ولكن السيناريست تامر حبيب، خرج لينفي كل ما كتب عن تدهور حالتها الصحية، ويؤكد أنها بصحة جيدة، حيث كتب: «ذكرت قليل من الصحف والمصادر الصحفية أن الاستاذة الجميلة وأمي الثانية رجاء الجداوي، قد أصيبت بعد ألف شر بجلطة فى المخ، وأن هذه الإصابة قد تركت لديها أثرا ضخما مش عايز حتى أقوله علشان مافولش على الست اللى هى الحمد لله زي الفل، لأن الكلام ده ليس له أى أساس من الصحة».
وتابع: «كل اللى حصل إنها تعبت تعب بسيط بسبب مجهود الصيام والسفر، وعلى أثره عملت فحص والحمد لله مافيهاش حاجة تقلق، ومادخلتش العناية المركزة ولا حتى خمس دقايق.. كفاية والنبي بقى علشان الأخبار دي مؤذية ومؤلمة وهى اللى ممكن تأثر على صحة الناس بالسلب».
فى النهاية.. الشائعات من الأشياء التي يكرهها الجميع وليس فقط الفنانين، ولكن هذا لا ينفى أن هناك نجوما يكونون فى بعض الأحيان مصدر الشائعات ويخرجون شائعات عن أنفسهم من وقت لآخرى حتى يبقوا تحت الأضواء، مثل شائعة الزواج أو الطلاق أو حتى الخطوبة.