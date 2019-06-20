شائعات المرض تطارد الفنانين.. آخرهم محمد منير

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، انتشار أخبار عن خضوع الكينج محمد منير لعملية جراحية بألمانيا؛ مما أثار قلق جمهوره، ولكن بشكل سريع خرج صديقه ليوضح أن مرضه مجرد شائعة

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

الفنان محمد منير

«المرض والموت»، هما أكثر شائعتين يزعجان النجوم، فكيف للشخص يسمع بخبر وفاته؟! ويشاهد المحيطين به وهم يسألون عن موعد الجنازة وغيرها من التفاصيل المزعجة، وشائعة المرض لا تقل سخافة عن الموت، خاصة مع انتشارها سريعًا، وصوت التليفونات التي لا تهدأ من محاولات المحبين الاطمئنان على صحته، ويتفاجؤون بأنه يتمتع بصحة جديدة، وما كل هذا إلا شائعات مغرضة، وخلال الفترة الماضية كانت هناك الكثير من الشائعات التي طاردت الفنانين، الذين حرصوا على الخروج إلى جمهورهم ونفى كل ما يثار حولهم، سواء بأنفسهم أو من خلال أصدقائهم، لكى يضعوا حدا لتلك الشائعات.

محمد منير وكان آخر هؤلاء الفنانين الذين وقعوا فى فخ الشائعات، الفنان محمد منير، حيث ترددت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد تدهور حالته الصحية وخضوعه لعملية جراحية بألمانيا، مما أثار القلق داخل نفوس محبيه وخرجوا يتساءلون عن حقيقة مرض «الكينج» إلى أن خرج الموزع الموسيقى شريف نور، ينفى تلك الشائعة،