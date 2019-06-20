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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يكتسح لليوم السادس

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
الممر
الممر
يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم السادس على التوالي، حيث حقق أمس الأربعاء مليونا و605 آلاف و419 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
ويستمر تراجع فيلم "كازابلانكا" للمركز الثاني محققا مليونا و301 ألف و788 جنيها، ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة، وإخراج بيتر ميمي. وفي المركز الثالث، فيلم "سبع البرمبة" بإيراد 513 ألفا و973 جنيها، وهو من بطولة "رامز جلال،
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نقل ياسمين صبري إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

تعرضت الفنانة ياسمين صبرى لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى. ونشرت ياسمين صبرى عددًا من الصور على خاصية «الاستورى» الخاص بحسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فى إحداها وهى ترتدى ملابس التعقيم داخل أحد المستشفيات، وأظهرت أخرى الأسورة التى تحمل بيانات المريض وقد ارتدتها ياسمين فى يدها، وفى الأخيرة نشرت صورة لباقة من الزهور. ولم توضح الفنانة ياسمين صبرى أسباب نقلها إلى المستشفى إذ لم تكشف مزيدا من التفاصيل بخلاف تلك الصور فقط.
إياد-نصار-من-فيلم-الممر

إياد نصار: الممر أرهقني جسديا وهذه صعوبات كازابلانكا

يشارك الفنان الأردنى إياد نصار فى موسم عيد الفطر، بفيلمى "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة الذى يتصدر إيرادات الموسم، محققًا أرقاما تجاوزت حتى الآن 40 مليون جنيه، و"الممر" للنجم أحمد عز والذى يحل فى المركز الثانى محققًا نحو 25 مليون جنيه حتى الآن. وكان لـ"التحرير" لقاء مع الفنان إياد نصار، ليحكى لنا عن كواليس عمله فى "كازابلانكا" وكيف عمل على شخصية "رشيد الطيار" التى يجسدها بالفيلم، وأيضًا الصعوبات التى واجهها خلال تصوير "الممر"، وكيف وجد العمل مع المخرجين شريف عرفة وبيتر ميمى، بالإضافة لأسباب تغيبه عن دراما موسم رمضان الماضى.
آمال-فريد

آمال فريد.. حليم أصابها باكتئاب ولهذا السبب اعتزلت

سيدة يغلب على وجهها ملامح العجز، ترتدي ملابس عادية كأغلب السيدات في سنها وتضع غطاء على رأسها يخفي أغلب شعرها الأبيض، تتردد بشكل مستمر على مقهى فى منطقة وسط البلد، ورواده يعرفونها جيدًا.. هكذا كان حال الفنانة الراحلة آمال فريد في أيامها الأخيرة بعدما أنهكها مرض الألزهايمر والوحدة، وكانت قد اعتادت الغياب عن الأضواء حتى أعادتها قبل الرحيل في 19 يونيو 2018، صور لها في حالتها الصعبة أبكت من عرفوها بإطلالتها الجميلة في أفلام الأبيض والأسود، ورغم ذلك لا يتذكرها الجمهور سوى بملامحها الهادئة وبراءتها كإحدى الفنانات اللاتي لمعن في منتصف الخمسينيات.
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فيلم-الممر

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يواصل تقدمه

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الخامس على التوالي، حيث حقق أمس الثلاثاء مليونا و642 ألف جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
كازابلانكا (1)

إيرادات أفلام العيد: «كازابلانكا» مستمر فى تراجعه

لازال فيلم الممر يواصل اكتساحه لإيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الرابع على التوالي، حيث حقق أمس الاثنين مليونا و627ألفا و914 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يكتسح لليوم الثالث

لليوم الثالث على التوالي تصدر فيلم الممر شباك تذاكر موسم عيد الفطر، أمس الأحد، بإيراد وصل إلى مليون و791 ألفا و746 جنيها. العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
الــممر (2)

إيرادات أفلام العيد: «الممر» يتفوق على «كازابلانكا»

تصدر فيلم الممر للمرة الأولى شباك تذاكر عيد الفطر، أمس الجمعة، بإيراد وصل إلى مليونين و861 ألفا و244 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، حوار وتأليف أغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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