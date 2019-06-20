إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يكتسح لليوم السادس

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

الممر

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم السادس على التوالي، حيث حقق أمس الأربعاء مليونا و605 آلاف و419 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويستمر تراجع فيلم "كازابلانكا" للمركز الثاني محققا مليونا و301 ألف و788 جنيها، ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة، وإخراج بيتر ميمي. وفي المركز الثالث، فيلم "سبع البرمبة" بإيراد 513 ألفا و973 جنيها، وهو من بطولة "رامز جلال،