استهداف مصالح أمريكا بالعراق رسالة من طهران لواشنطن

الهجمات الصاروخية مجهولة المصدر التي تكررت خلال أسبوع مستهدفة مصالح أمريكية في العراق، تظهر عمق النفوذ الإيراني في البلاد، وتضع بغداد في موقف حرج.

تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص

طهران تستهدف واشنطن في العراق

في خضم التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت المصالح والمنشآت الأمريكية داخل الأراضي العراقية هدف رئيسي بعد تكرار استهدافها في الآونة الأخيرة، فخلال أسبوع وقعت أربع هجمات من خلال سقوط صواريخ قرب منشآت أمريكية. تلك الهجمات التي وقعت أمس الأربعاء، حيث سقطت صواريخ على تجمع شركات نفطية عراقية وأجنبية في محافظة البصرة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح. وسقط صاروخ "كاتيوشا" قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة "إكسون موبيل" الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة.

وقد أدى هذا الهجوم إلى إصابة ثلاثة من العاملين العراقيين بجروح. حادث فردي وفور وقوع الهجوم قررت شركة "إكسون موبيل" إخلاء موظفيها خارج العراق، وهو القرار الثاني في غضون شهرين تقريباً، لكن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، قلل من أهمية قرار "إكسون موبيل" واعتبر الحادث فردياً وليس ذا أهمية، وفقا لـ "الشرق