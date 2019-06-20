استهداف مصالح أمريكا بالعراق رسالة من طهران لواشنطن

الهجمات الصاروخية مجهولة المصدر التي تكررت خلال أسبوع مستهدفة مصالح أمريكية في العراق، تظهر عمق النفوذ الإيراني في البلاد، وتضع بغداد في موقف حرج.
في خضم التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت المصالح والمنشآت الأمريكية داخل الأراضي العراقية هدف رئيسي بعد تكرار استهدافها في الآونة الأخيرة، فخلال أسبوع وقعت أربع هجمات من خلال سقوط صواريخ قرب منشآت أمريكية.
تلك الهجمات التي وقعت أمس الأربعاء، حيث سقطت صواريخ على تجمع شركات نفطية عراقية وأجنبية في محافظة البصرة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.
وسقط صاروخ "كاتيوشا" قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة "إكسون موبيل" الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة.
وقد أدى هذا الهجوم إلى إصابة ثلاثة من العاملين العراقيين بجروح.
حادث فردي
وفور وقوع الهجوم قررت شركة "إكسون موبيل" إخلاء موظفيها خارج العراق، وهو القرار الثاني في غضون شهرين تقريباً، لكن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، قلل من أهمية قرار "إكسون موبيل" واعتبر الحادث فردياً وليس ذا أهمية، وفقا لـ "الشرق
وقد أدى هذا الهجوم إلى إصابة ثلاثة من العاملين العراقيين بجروح.
حادث فردي
وفور وقوع الهجوم قررت شركة "إكسون موبيل" إخلاء موظفيها خارج العراق، وهو القرار الثاني في غضون شهرين تقريباً، لكن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، قلل من أهمية قرار "إكسون موبيل" واعتبر الحادث فردياً وليس ذا أهمية، وفقا لـ "الشرق الأوسط".
وكانت شركة إكسون موبيل قد سحبت 83 عاملًا أجنبيًا من حقل في البصرة منتصف مايو، لكنهم عادوا بعد ضمانات من الحكومة.
ويضم هذا الموقع العديد من الشركات الأجنبية والعراقية، بينها شركتا إكسون موبيل وبيكر هيوز الأمريكيتان، كما تعرضت مواقع عسكرية يتواجد فيها أمريكيون إلى هجمات صاروخية في مواقع متفرقة في البلاد.
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جاء الاستهداف الأخير بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، منع عمل أي قوة مسلحة عراقية أو غير عراقية خارج إطار القوات المسلحة العراقية.
وبعد وقوع هذه الهجمات المتكررة، أصدر رئيس الوزراء تعليمات مشددة إلى كافة القيادات العسكرية؛ لملاحقة هذه الأعمال والكشف عنها والقيام بكل الإجراءات القانونية؛ لإيقافها، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.
ومنذ بدء إطلاق الصواريخ التي بدأت الجمعة الماضي لم تتبن أي جهة مسؤولية تلك الهجمات، لكن معظم الصواريخ أطلقت من مناطق تسيطر عليها جماعات شيعية مسلحة موالية لإيران ومعادية بشدة للولايات المتحدة.
الهجمات والنفوذ الإيراني
ورأى مراقبون أن الهجمات الصاروخية المجهولة المصدر التي تكررت خلال أسبوع مستهدفة مصالح أمريكية في العراق، تظهر عمق النفوذ الإيراني في البلاد، وتضع بغداد في موقف حرج، وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، بحسب "الفرنسية".
فنار حداد الخبير في شؤون العراق في جامعة سنغافورة الوطنية قال :"هذه هي الطريقة الإيرانية لإظهار نفوذ طهران من خلال وكلائها في العراق"، مضيفا أن هذه الهجمات لا تظهر فقط القدرة على إلحاق الضرر بالموظفين الأمريكيين، ولا تحرج فقط الحكومة العراقية والشركاء العراقيين، ولكنها تشكل أيضًا تهديدًا لمصادر الطاقة الدولية ولعمليات شركات النفط الدولية الكبرى.
مصادر أمنية عراقية أكدت أن ما وقع كان هجوماً يحمل بصمات إيرانية، وقال أحدها، "إن جماعات مدعومة من إيران تقف على الأرجح وراء الهجوم"، مشيرا إلى أن بلاغاً سابقاً كان حذر من أن القنصلية الأمريكية في البصرة ربما تكون مستهدفة "لكننا تفاجأنا بسقوط الصاروخ على موقع نفطي".
رسالة لواشنطن
وقال ماهر عباس، قائمقام مدينة الزبير، القريبة من البصرة، إنه يعتقد أن جماعات مدعومة من إيران استهدفت بشكل خاص "إكسون موبيل" كي تبعث برسالة إلى واشنطن ، وفقا لما نقلت "رويترز".
وبلغت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مستوى جديداً في أعقاب هجمات على ناقلات نفط في الخليج خلال شهري مايو ويونيو وتلقى واشنطن باللوم فيها على طهران، إلا أن إيران تنفي إيران ضلوعها في الهجمات.
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ورغم أن الجانبين يقولان إنهما لا يريدان حرباً فإن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في المنطقة/ ويرى محللون أمنيون أن العنف قد يتصاعد.
وعرض عبد المهدي مرارًا التوسط بين البلدين، لكن التوترات تبدو يومًا بعد يوم أقرب إلى العراق، وسط مخاوف من أن تتحول الأراضي العراقية إلى ساحة لأي تصاعد في العنف، حيث تنشط فصائل مدعومة من إيران في مناطق عدة بالعراق بالإضافة إلى تواجد الآلاف من الجنود الأمريكيين.