سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

استهداف مصالح أمريكا بالعراق رسالة من طهران لواشنطن

الهجمات الصاروخية مجهولة المصدر التي تكررت خلال أسبوع مستهدفة مصالح أمريكية في العراق، تظهر عمق النفوذ الإيراني في البلاد، وتضع بغداد في موقف حرج.
تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص
طهران تستهدف واشنطن في العراق
طهران تستهدف واشنطن في العراق
في خضم التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت المصالح والمنشآت الأمريكية داخل الأراضي العراقية هدف رئيسي بعد تكرار استهدافها في الآونة الأخيرة، فخلال أسبوع وقعت أربع هجمات من خلال سقوط صواريخ قرب منشآت أمريكية. تلك الهجمات التي وقعت أمس الأربعاء، حيث سقطت صواريخ على تجمع شركات نفطية عراقية وأجنبية في محافظة البصرة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح. وسقط صاروخ "كاتيوشا" قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة "إكسون موبيل" الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة.
وقد أدى هذا الهجوم إلى إصابة ثلاثة من العاملين العراقيين بجروح. حادث فردي وفور وقوع الهجوم قررت شركة "إكسون موبيل" إخلاء موظفيها خارج العراق، وهو القرار الثاني في غضون شهرين تقريباً، لكن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، قلل من أهمية قرار "إكسون موبيل" واعتبر الحادث فردياً وليس ذا أهمية، وفقا لـ "الشرق
اقرأ المزيد
المجلس العسكري السوداني

إقالة النائب العام السوداني من منصبه

ذكرت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، إقالة النائب العام السوداني من منصبه وتعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له،. وكان المجلس السوداني، قد أكد أنه يسعى لتوافق وطني، وعبور الفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي إلى تأسيس تحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز". واتهم المجلس عناصر وصفها بـ«المنفلتة» في الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز».
حميدتي والعشائر

حل الأزمة السودانية بين الضغط الدولي واللجوء للعشائر

يسعى كل طرف من أطراف النزاع في السودان للبحث عن مخرج من الأزمة التي تشهدها البلاد نتيجة عدم وجود توافق وتعثر المفاوضات بين الجانبين والذي تصاعدت حدته بعد فض الاعتصام بالقوة وهو ما أدى إلى سقوط العشرات الضحايا بين قتيل وجريح. فلا تزال شوارع الخرطوم تنتفض من أجل هدف واحد وهو تسليم المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، السلطة لحكومة مدنية وهو شرط أساسي من قبل المعارضة المتمثلة في قوى الحرية والتغيير، لإنهاء الاحتجاجات.
العقيد الركن تركي المالكي

بعد استهداف محطة مياه.. السعودية للحوثيين: ترقبوا رد سريع

واصلت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها على الأراضي السعودية، باستهداف أهداف ومنشآت غير عسكرية داخل المملكة، بإطلاق "مقذوف معاد" بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في مدينة الشيقيق جنوب غرب البلاد، مساء أمس، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، أن الهجوم الحوقي لم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية "تلفيات"، لافتا إلى أن "الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه"، بحسب العربية.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: الجبير يُكذّب تقرير «كالامار» بشأن خاشقجي

تصدر الهجوم على منشآت نفطية في العراق عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما طالعتنا على رد السعودية على تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان حول مقتل جمال خاشقجي، واستعرضت الصحف أيضا تطورات التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران بالإضافة للعديد من القضايا الأخرى. تناولت صحيفة "الخليج" الإماراتية في افتتاحيتها تعرض مواقع عسكرية ونفطية في العراق يتواجد فيها أمريكيون إلى خمس هجمات صاروخية في مواقع متفرقة في البلاد كما أعلن مسؤولون، أمس الأربعاء، فيما كلفت قيادة العمليات المشتركة، جميع الأجهزة، باتخاذ الإجراءات ضد مطلقي الصواريخ.
اقرأ المزيد من الأخبار
قوات-امريكية

هل بدأ العراق أولى خطوات إنهاء وجود القوات الأجنبية؟

أصبحت القوات الأمريكية في الآونة الأخيرة غير مرحب بها داخل الأراضي العراقية، وتعالت الأصوات المطالبة بإنهاء دور تلك القوات والمطالبة بإخراجها بعد سنوات من وجودها داخل البلاد. فبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا واستخدام العراق "كقاعدة" لاستهداف الجهاديين، حاولت كتل سياسية عراقية مقربة من إيران استثمار هذا القرار لتجديد المطالبة بجدولة انسحاب القوات الأجنبية وفي مقدمتها الأمريكية من البلاد. وتعد القوات الأمريكية أهم قوة أجنبية في العراق سواء من ناحية العدد أو التسليح أو طبيعة المهمات التي تقوم بها.
صباح-الاحمد-الصباح-امير-الكويت-07

لأول مرة منذ 7 سنوات.. أمير الكويت يصل العراق

وصل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، إلى جمهورية العراق، صباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى، في الزيارة الأولى له منذ سبع سنوات، يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية. ومن المقرر أن يبحث أمير الكويت مع كبار المسئولين في الحكومة والبرلمان، العديد من الملفات العالقة بين البلدين، وتأمين الخطوط الملاحية من أي حرب وشيكة قد تندلع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
نفط ايران

أمريكا تفرض عقوبات على أكبر شركات النفط في إيران

قررت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران، لدعمها الحرس الثوري الإيراني، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية. واستهدفت العقوبات شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية لتوفيرها الدعم المالي للحرس الإيراني المسؤول عن برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزارة النفط الإيرانية منحت العام الماضي شركة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية والهندسية للحرس الثوري، 10 مشاريع بـ22 مليار دولار، أي 4 أضعاف الميزانية للحرس الإيراني.
حريق

حريق ضخم في ميناء إيراني.. وتدمير 4 قوارب

شب، اليوم الجمعة، حريق هائل في رصيف ميناء "نخل تقي"، التابع لمقاطعة عسلوية في محافظة بوشهر جنوب إيران، وهي منطقة معروف عنها أنها غنية بالنفط، كما أن "نخل تقي" سوقا كبيرة للسلع الأجنبية، وذلك حسبما أعلنت السلطات الإيرانية، فيما أوضحت مصادر، لوكالة "روسيا اليوم"، أن الحريق أسفر عن احتراق 4 قوارب لشحن البضائع بالكامل، وتدخلت فرق الإطفاء لإخماد الحريق، أما التلفزيون الإيراني فأوضح أن سلطات البلاد فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وقوع الحريق، الذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org