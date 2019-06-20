أحمد أحمد يشكر السيسي ويشيد بتنظيم كأس الأمم 2019

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

شكر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "مصر دولة كبيرة وحضارة عريقة وأشكر السيسي على دعمه لنا ومصر قبلت التحدي بعدما استضافت البطولة وحدث مجهود غير عادي والتزام تام لتجهيز الملاعب والاستعداد للبطولة، ونحن أيضًا قبلنا التحدي بإقامة البطولة بمشاركة 24 فريقا وإقامتها في فصل الصيف".

وواصل رئيس الكاف: "حصلنا على 19 راعيا لكأس الأمم و8 على المستوى الدولي، وحصلنا على 25% من حاصلات البطولة والنسبة في زيادة، والتليفزيون يمكن متابعة 4 قنوات خلاله تبث مباريات أمم إفريقيا". منافسات بطولة كأس الأمم 2019، تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة