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بها شلالات فيكتوريا وكهف للغوص.. زيمبابوي عن قرب

تعتبر زيمبابوي من أكثر الدول الإفريقية الجذابة والرائدة في السياحة، حيث تنبض بالحياة، ولديها من المعالم الأثرية والمناظر الطبيعية ما يخطف الأنظار
تحرير:فيروز ياسر ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
زيمبابوي
زيمبابوي
قديما.. لم يكن هناك وجود لاسم دولة زيمبابوي الإفريقية التي عرفت سابقا باسم روديسيا الجنوبية حين كانت مستعمرة من البريطانيين، لتعلن استقلالها في عام 1965 وتقع تحت حكم الأغلبية الإفريقية ويتركها الأقلية البيضاء ثم تسمى بجمهورية زيمبابوي المعروفة الآن. وتعتبر زيمبابوي من أكثر الدول الإفريقية الجذابة والرائدة في السياحة، حيث تنبض بالحياة، ولديها من المعالم الأثرية والمناظر الطبيعية ما يخطف الأنظار، ولأنها من الدول المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، دعنا نتعرف عليها عن قرب وفقا لما ذكره موقع AFKTravel.
1- شلالات فيكتوريا أشهر وجهة سياحية ستشعر بروح المغامرة عند رؤية شلالات فيكتوريا التي تتدفق بصورة مذهلة طوال العام، حيث لها جمال مميز، وأكثر من ينجذب لها محبو المغامرات، حيث يمكن السير في ممر ضيق وأثناء السير طويلا تشاهد مجموعة من المعالم السياحية، وفي نقطة ما يظهر لك قوس قزح يمكن رؤيته بوضوح، وفي
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الكلاب-تكشف-الاجهاد

دراسة: الكلاب تعكس مستويات التوتر لدى أصحابها

يحب الكثير من الأشخاص تربية الكلاب، كنوع من الأمان لحراستهم أو لكونها صديقا وفيا، وهذه الحيوانات من الكائنات الحساسة في التعامل مع الإنسان، حيث أظهرت دراسات سابقة أن الكلاب لديها القدرة على إنذار أصحابها بارتفاع السكر في الدم، كما أن أحد الكلاب كان له الفضل في اكتشاف صاحبته لمرض السرطان، وهذا يعني أن تلك الحيوانات الأليفة تستطيع الشعور بالتغيرات التي تحدث داخل جسم الإنسان، وإذا رأيت كلبك معرضا للتوتر، فالحقيقة أن المشكلة موجودة لديك، وفقا لما ذكره موقع Healthline.
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بعد ابتزازها.. الممثلة بيلا ثورن تنشر صورها عارية

ما يلتقطه هاتفك الذكي من الصور الشخصية ليس بالضرورة أن يظل سرا، درس تعلمته الممثلة الأمريكية بيلا ثورن ودفعت ثمنه غاليًا، يوم السبت الماضي، شاركت ثورن، البالغة من العمر 21 عامًا، مجموعة من الصور العارية لها على موقع تويتر، أرفقت بيلا ثورن مجموعة الصور بتعليق منها كتبت فيه: "تعرضت حساباتي في الـ24 ساعة الماضية للاختراق، وتم تهديدي بصوري العارية التي أردت لشخص واحد فقط أن يراها، الآن لن تأخذ شيئا آخر مني سأستطيع النوم الليلة جيدًا لمعرفتي بأني استعدت قوتي، لن تستطيع التحكم في حياتي ولن تفعل".
الجامع الأزهر

في مثل هذا اليوم.. أغلق الفرنسيون الجامع الأزهر

في مثل هذا اليوم 20 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1800: السلطات الفرنسية تغلق الجامع الأزهر عقب اغتيال الجنرال كليبر على يد سليمان الحلبي، وظل المسجد مغلقا حتى خروج الفرنسيين من مصر. وفي عام 1214: تأسيس جامعة أوكسفورد في بريطانيا. وفي عام 1837: الملكة فيكتوريا تتولى حكم بريطانيا. وفي عام 1960: الإعلان عن استقلال مالي والسنغال. وفي عام 2001: انتخب برويز مشرف رئيسا لباكستان.
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