بها شلالات فيكتوريا وكهف للغوص.. زيمبابوي عن قرب

تعتبر زيمبابوي من أكثر الدول الإفريقية الجذابة والرائدة في السياحة، حيث تنبض بالحياة، ولديها من المعالم الأثرية والمناظر الطبيعية ما يخطف الأنظار
قديما.. لم يكن هناك وجود لاسم دولة زيمبابوي الإفريقية التي عرفت سابقا باسم روديسيا الجنوبية حين كانت مستعمرة من البريطانيين، لتعلن استقلالها في عام 1965 وتقع تحت حكم الأغلبية الإفريقية ويتركها الأقلية البيضاء ثم تسمى بجمهورية زيمبابوي المعروفة الآن.
وتعتبر زيمبابوي من أكثر الدول الإفريقية الجذابة والرائدة في السياحة، حيث تنبض بالحياة، ولديها من المعالم الأثرية والمناظر الطبيعية ما يخطف الأنظار، ولأنها من الدول المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، دعنا نتعرف عليها عن قرب وفقا لما ذكره موقع AFKTravel.
1- شلالات فيكتوريا أشهر وجهة سياحية
ستشعر بروح المغامرة عند رؤية شلالات فيكتوريا التي تتدفق بصورة مذهلة طوال العام، حيث لها جمال مميز، وأكثر من ينجذب لها محبو المغامرات، حيث يمكن السير في ممر ضيق وأثناء السير طويلا تشاهد مجموعة من المعالم السياحية، وفي نقطة ما يظهر لك قوس قزح يمكن رؤيته بوضوح، وفي
1- شلالات فيكتوريا أشهر وجهة سياحية
ستشعر بروح المغامرة عند رؤية شلالات فيكتوريا التي تتدفق بصورة مذهلة طوال العام، حيث لها جمال مميز، وأكثر من ينجذب لها محبو المغامرات، حيث يمكن السير في ممر ضيق وأثناء السير طويلا تشاهد مجموعة من المعالم السياحية، وفي نقطة ما يظهر لك قوس قزح يمكن رؤيته بوضوح، وفي نهاية المسار هناك ما يسمى بـ«نقطة الخطر» التي يصل عمقها إلى 100 متر.
2- مجموعة من المغامرات تنتظرك
على جانب شلالات فيكتوريا، يمكنك تجربة القفز بالحبال، والمشي على الجسر المتأرجح فوق النهر الذي يبلغ ارتفاعه 330 قدمًا، بالإضافة إلى رحلات السفاري ورؤية الأفيال.. اقرأ أيضا: جزيرة إلوثيرا.. قطعة من الجنة تشعرك بالعزلة.
3- يمكنك زيارة موقع اليونسكو للتراث العالمي
ترجع الآثار الحجرية المدرجة في قائمة التراث العالمي في زيمبابوي الكبرى إلى القرن الـ 11 وتعتبر من أفضل مدن إفريقيا جنوب الصحراء، واكتشاف هذه الآثار جعل زيمبابوي على مستوى حضاري كبير.
4- يمكنك رؤية الأفيال عن قرب
حديقة هوانج الوطنية هي موطن لأكبر عدد من الأفيال في إفريقيا، وليس من المعتاد لك رؤية ما يصل إلى 100 حيوان ضخم كالأفيال ووحيد القرن أيضا، وعلى الحافة الجنوبية للحديقة هناك بيت كبير بداخل الحديقة تدخله الأفيال قبل حلول الظلام أو بعده مباشرة.
5- الحصول على المشغولات اليدوية بأسعار مناسبة
يشتهر الشعب الزيمبابوي بالحرف اليدوية، ويمكنك أن تجد كل شيء بدءًا من المنحوتات المصنوعة من الحجر الصابوني أو الأملس وحتى القطع الخشبية المنحوتة والمعقدة حتى في أصغر المدن.
وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى ولكن من المتوقع أن تدفع ما بين 5 دولارات إلى 15 دولارًا لمنحوتة صغيرة من الحجر الأملس، ونحو 25 إلى 50 دولارًا أمريكيا لزرافة خشبية متوسطة الحجم.. تعرف على: صديقان يحولان كنيسة قديمة إلى منزل عائلي فخم.
6- الاستمتاع بنزهة في القوارب
بحيرة كاريبا في شمال البلاد من كبرى البحيرات، حيث يأتي السكان المحليون للاسترخاء في القوارب لصيد السمك، والاستمتاع بالغروب، بالإضافة إلى مشاهدة أفراس النهر والفيلة.
7- يمكنك المشي مع الأسود
تنتشر الأسود في حديقة «مانا بولز» الوطنية التي يمكنك السير فيها وسط تلك الحيوانات، كما أنها مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.. تعرف على حقائق عن الانقلاب الصيفي.
8- التجول في المرتفعات الشرقية
يُعرف الشريط الضيق الجبلي البري للحدود الموزمبيقية باسم المرتفعات الشرقية، كما أن منتزه Nyanga National Park، وجبال Bvumba من المناظر الطبيعية للبلاد، حيث تبدو كأنها بريطانيا بسبب الوديان الخضراء والحدائق الريفية.
9- معروفة بموسيقى الأمبيرا
تشتهر زيمبابوي بموسيقى الأمبيرا التي تم عزفها منذ آلاف السنين، والأمبيرا أداة مجوفة غالبا ما يتم استخدامها في الاحتفالات الدينية والتجمعات الاجتماعية.
10- كهف للغوص
يقع كهف تشينهوي على بعد نحو 75 ميلا من هراري -عاصمة زيمبابوي-، وهي عبارة عن كهف عميق للغاية ومليء بالمياه، وعلى الرغم من أنه ليس مناسبا للغواص الذي يفتقر إلى الخبرة، فإنها توفر فرصة رائعة لاستكشاف أحد أفضل مواقع الغوص في الكهوف في العالم.
زيمبابوي لديها من المعالم السياحية التي تجذب الناس حول العالم، لذا زُرْ واحدا منها وعش المغامرة.