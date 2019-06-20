بها شلالات فيكتوريا وكهف للغوص.. زيمبابوي عن قرب

تعتبر زيمبابوي من أكثر الدول الإفريقية الجذابة والرائدة في السياحة، حيث تنبض بالحياة، ولديها من المعالم الأثرية والمناظر الطبيعية ما يخطف الأنظار

تحرير:فيروز ياسر ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

زيمبابوي

قديما.. لم يكن هناك وجود لاسم دولة زيمبابوي الإفريقية التي عرفت سابقا باسم روديسيا الجنوبية حين كانت مستعمرة من البريطانيين، لتعلن استقلالها في عام 1965 وتقع تحت حكم الأغلبية الإفريقية ويتركها الأقلية البيضاء ثم تسمى بجمهورية زيمبابوي المعروفة الآن. وتعتبر زيمبابوي من أكثر الدول الإفريقية الجذابة والرائدة في السياحة، حيث تنبض بالحياة، ولديها من المعالم الأثرية والمناظر الطبيعية ما يخطف الأنظار، ولأنها من الدول المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، دعنا نتعرف عليها عن قرب وفقا لما ذكره موقع AFKTravel.

1- شلالات فيكتوريا أشهر وجهة سياحية ستشعر بروح المغامرة عند رؤية شلالات فيكتوريا التي تتدفق بصورة مذهلة طوال العام، حيث لها جمال مميز، وأكثر من ينجذب لها محبو المغامرات، حيث يمكن السير في ممر ضيق وأثناء السير طويلا تشاهد مجموعة من المعالم السياحية، وفي نقطة ما يظهر لك قوس قزح يمكن رؤيته بوضوح، وفي