تعرف على حكم مواجهة مصر وزيمبابوي في افتتاح الكان

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٥ ص

منتخب مصر

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حكم المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة على أن تنتهي فاعليات البطولة يوم 19 يوليو المقبل، وجاء أختيار "الكاف" للحكم الكاميروني اليوم نيون، حيث تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا رقم 32 للمرة الخـامسة فى تاريخها، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 24 منتخباً أفريقياً لأول مرة فى تاريخ المونديال القاري منذ انطلاقه.

ويخوض المنتخب الوطني مرانه الأخير على ملعب الكلية الحربية، في الثامنة والنصف مساء، بعدما قررت اللجنة المنظمة للبطولة منع أي منتخب من خوض أي تدريبات على الملاعب الرئيسية التي تستضيف مباريات البطولة. قرعة البطولة التي أُقيمت في منطقة سفح الأهرامات أبريل الماضي قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني على رأس

ويخوض المنتخب الوطني مرانه الأخير على ملعب الكلية الحربية، في الثامنة والنصف مساء، بعدما قررت اللجنة المنظمة للبطولة منع أي منتخب من خوض أي تدريبات على الملاعب الرئيسية التي تستضيف مباريات البطولة.



قرعة البطولة التي أُقيمت في منطقة سفح الأهرامات أبريل الماضي قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني على رأس المنتخب الوطني، والتي تضم كلًا من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.



وكان المنتخب الوطني قد خاض وديتين استعدادًا لمشواره في بطولة كأس الأمم الأولى كانت أمام منتخب تنزانيا وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف دون رد سجله أحمد المحمدي والثانية كانت أمام منتخب غينيا وانتهت بفوز المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف وتمكن محمد صلاح من صناعة هدفين لعمر جابر وأحمد علي في حين سجل مروان محسن الهدف الأول في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي.