بعد ابتزازها.. الممثلة بيلا ثورن تنشر صورها عارية

في عالم لا يوجد فيه أي شيء خاص، ويمكن استخدام كل شيء ضدك، يجب علينا جميعًا التفكير مليا في حجم اللوم الذي سيلقى عليك إذا تم نشر صورك أو محادثاتك
ما يلتقطه هاتفك الذكي من الصور الشخصية ليس بالضرورة أن يظل سرا، درس تعلمته الممثلة الأمريكية بيلا ثورن ودفعت ثمنه غاليًا، يوم السبت الماضي، شاركت ثورن، البالغة من العمر 21 عامًا، مجموعة من الصور العارية لها على موقع تويتر، أرفقت بيلا ثورن مجموعة الصور بتعليق منها كتبت فيه: "تعرضت حساباتي في الـ24 ساعة الماضية للاختراق، وتم تهديدي بصوري العارية التي أردت لشخص واحد فقط أن يراها، الآن لن تأخذ شيئا آخر مني سأستطيع النوم الليلة جيدًا لمعرفتي بأني استعدت قوتي، لن تستطيع التحكم في حياتي ولن تفعل".
كتبت ثورن تلك التعليقات مع مجموعة من الصور العارية لها عبر تويتر، بجانب لقطات من محادثات الرسائل النصية مع القراصنة المزعومين، الذين قالوا إن لديهم صورا ومقاطع فيديو لها وهي عارية.
كان أمرا مثيرا للجدل حول ما إذا كانت ثورن قد استعادت في الواقع قوتها من خلال مشاركة هذه الصور الخاصة في ظل ظروف الإكراه
كتبت ثورن تلك التعليقات مع مجموعة من الصور العارية لها عبر تويتر، بجانب لقطات من محادثات الرسائل النصية مع القراصنة المزعومين، الذين قالوا إن لديهم صورا ومقاطع فيديو لها وهي عارية.
كان أمرا مثيرا للجدل حول ما إذا كانت ثورن قد استعادت في الواقع قوتها من خلال مشاركة هذه الصور الخاصة في ظل ظروف الإكراه المزعومة.
في صباح يوم الإثنين الماضي على برنامج The View، أعربت المذيعة ووبي غولدبرغ عن إحباطها من سذاجة ثورن، حيث قالت خلال عرض البرنامج: "إذا كنت مشهورًا لا يهمني كم عمرك، يجب أن لا تلتقطي صورًا عارية لنفسك من الأساس، بمجرد التقاط هذه الصور، يتم إدخالها في جهازك وهي متاحة لأي متسلل يريدها، وإذا كنت لا تعلمين نحن في عام 2019، فلا تتفاجئي من قيام أحدهم باختراق حسابك".
لتتوجه ثورن في اليوم التالي إلى منصة إنستجرام، وتنشر فيديو ردا على تصريحات ووبي، حيث قالت "عار عليك يا ووبي، كيف تجرأت أن تضعي هذه المسألة كموضوع نقاش، ستصبح كل فتاة تفكر في أنها مثيرة للاشمئزاز قبل أن تلتقط لنفسها صورة عارية"، كما أضافت: "أنا لا أكذب، شعرت بالاشمئزاز يا ووبي، فمعرفة أن الجميع ينظر إلي كشخص سيئ هو ما جعلني أشعر بذلك، أتمنى أن تكوني سعيدة الآن".
على الرغم من إلقاء اللوم من قبل الكثيرين على تعليقات ووبي، فإن معظم ما صرحت به خلال برنامجها كان صحيحا، تم الاعتقاد على نطاق واسع بأن الإنترنت مكان آمن، يمكنك قول وفعل ما تريد عليه، لا تزال الخصوصية على الإنترنت مفهومًا صعبًا للغاية، خاصةً لجيل الشباب.
كانت هناك حادثة أخرى العام الماضي؛ الطالب كايل كاشوف البالغ من العمر 18 عامًا والذي نجا من إطلاق النار في باركلاند، تم قبوله مؤخرًا في جامعة هارفارد، لكن هذا الأسبوع أعلن الطالب أن الجامعة ألغت قبوله، لأنه في عمر الـ16 عامًا، أدلى بتعليقات عنصرية، تم الكشف عنها في مقطع فيديو نشره على الإنترنت زميل سابق في الشهر الماضي.
قال كاشوف: "أتمنى استعادة ذلك المقطع"، لكن بالطبع، لن يستطيع ذلك.
كثرت هذه القصص خلال الفترة الأخيرة، وخاصةً بسبب الاستخدام المتزايد للإنترنت وعدد الساعات المهول الذي نقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي.
عبر الإنترنت، يستغل المتسللون البيانات الشخصية للمستخدمين التي ربما تكون عادية، في أشياء لا يفهمونها وربما لا يعلمون بها، وأن كلماتهم وصورهم المتبادلة في تفاعلات خاصة أو عامة عبر الإنترنت يمكن استخدامها ضدهم. مع ذلك، يواصل المستخدمون على أي حال مشاركة الصور، وإبداء التعليقات وإرسال الصور الخاصة، وإعطاء بياناتهم إلى كيانات مجهولة لتوفير الراحة لأي تطبيق يريدون استخدامه.
الإنترنت جزء لا يتجزأ من الحياة الحديثة، لكن على المستخدمين ضرورة فهم إلى أي مدى يتم انتهاك الخصوية من خلاله، لكن معظم مستخدمي الإنترنت حول العالم هم من فئة الشباب، وصغار السن. فهم يفعلون ويقولون أي شيء عبر الشبكة العنكبوتية، ناسين أن تلك المعلومات وإن كانت بسيطة قد تستخدم ضدهم.
لكن في عالم لا يوجد فيه أي شيء خاص، ويمكن استخدام كل شيء ضدك، يجب علينا جميعًا التفكير مليا في حجم اللوم الذي سيلقى عليك إذا تم نشر صورك أو محادثاتك، والأهم من ذلك؛ عليك معرفة أن حقيقة الخصوصية عبر الإنترنت ما هي إلا كذبة.