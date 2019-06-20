بعد ابتزازها.. الممثلة بيلا ثورن تنشر صورها عارية

في عالم لا يوجد فيه أي شيء خاص، ويمكن استخدام كل شيء ضدك، يجب علينا جميعًا التفكير مليا في حجم اللوم الذي سيلقى عليك إذا تم نشر صورك أو محادثاتك

تحرير:مي فؤاد ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص

بيلا ثورن

ما يلتقطه هاتفك الذكي من الصور الشخصية ليس بالضرورة أن يظل سرا، درس تعلمته الممثلة الأمريكية بيلا ثورن ودفعت ثمنه غاليًا، يوم السبت الماضي، شاركت ثورن، البالغة من العمر 21 عامًا، مجموعة من الصور العارية لها على موقع تويتر، أرفقت بيلا ثورن مجموعة الصور بتعليق منها كتبت فيه: "تعرضت حساباتي في الـ24 ساعة الماضية للاختراق، وتم تهديدي بصوري العارية التي أردت لشخص واحد فقط أن يراها، الآن لن تأخذ شيئا آخر مني سأستطيع النوم الليلة جيدًا لمعرفتي بأني استعدت قوتي، لن تستطيع التحكم في حياتي ولن تفعل".

كتبت ثورن تلك التعليقات مع مجموعة من الصور العارية لها عبر تويتر، بجانب لقطات من محادثات الرسائل النصية مع القراصنة المزعومين، الذين قالوا إن لديهم صورا ومقاطع فيديو لها وهي عارية. كان أمرا مثيرا للجدل حول ما إذا كانت ثورن قد استعادت في الواقع قوتها من خلال مشاركة هذه الصور الخاصة في ظل ظروف الإكراه