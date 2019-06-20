أحمد أحمد يتحدث عن كواليس تطبيق تقنية الفيديو

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص

أحمد أحمد

وجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر إلى سفراء بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وهم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومعه الجزائري رابح ماجر والكاميروني صامويل إيتو والثنائي الإيفواري يايا توريه وديديه دروجبا والسنغالي الحاج ضيوف والنيجيري نوانكو كانو، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «قمنا بعمل ورش عمل للنهوض بمستوى الحكام.. لدينا 28 حكمًا و30 مساعدًا».

وقال رئيس الاتحاد الإفريقي، خلال المؤتمر الذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، إن اللجنة التنفيذية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، قررت أن تستخدم تقنية الفيديو من الدور ربع النهائي، بعد اتفاق جميع الدول المشاركة في البطولة. وأردف: