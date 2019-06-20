رياضة

رئيس كاف يوجه رسالة إلى جميع الجهات بشأن الجماهير

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٣ ص
أحمد أحمد
أحمد أحمد
كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الكاف حصل على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "حصلنا على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، لكن السؤال هل يمكن أن تكون هناك مدينة خالية من الأخطار؟.. هذه الرسالة التي أود إيصالها إلى جميع الجهات بشأن الجماهير لأننا جميعا إخوة.. وقارتنا بحاجة شديدة إلى الأمن".
وواصل رئيس الكاف: "كنت أتمنى حضور رئيس الكاميرون افتتاح أمم أفريقيا فأنا أحترمه، والأمر في النهاية يرجع إلى أمور بروتوكولية من خلال رئاسة الجمهورية في مصر". كما تحدث أحمد أحمد عن تعيين، فاطمة سامورا مراقبا للكاف، قائلآ: "سنصدر بيانا بشأن تعيين فاطمة سامورا مراقبا للكاف وليس لي أن أقبل أو أرفض ذلك". وأتم:
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رئيس كاف: سنعيد التفاوض مع لاجاردير بشأن قيمة البث

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الكاف سيعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة الكاميرون، وقال أحمد أحمد: "سنعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا بعد زيادة الفرق إلى 24 فريقًا بدلا من 16، والمسألة تحتاج وقت، ومصر نجحت في الاستعداد لاستضافة البطولة خلال 6 شهور فقط، بعض الدول تستعد للبطولات في 5 أو 6 سنوات وبمساعدة دول أخرى".
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رئيس الكاف يكشف لماذا لم يدعُ عيسى حياتو

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الأسباب التي منعته من عدم توجيه الدعوة إلى عيسي حياتو، رئيس الكاف السابق، من أجل الحضور لحفل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «لم نوجه الدعوة إلى حياتو بسبب أزمة قضائية حاليا»، وتابع أحمد أحمد: «حياتو لم يهنئني عندما توليت رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم».
هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

أحمد أحمد يعترف بوجود أزمة بأمم إفريقيا.. ويعد بحلها

تحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن خطة الإصلاح التي وضعها في الكاف لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «كانت هناك خطة لشراء المعدات الرياضية، وتم احترام الإجراءات، معترفا بوجود مشكلة في توفير الكرة الرسمية للبطولة لبعض المنتخبات»، موضحًا: «فهناك من تدرب بها وهناك فرق ستلعب البطولة دون استخدامها ولكن سيتم توفيرها للجميع في أسرع وقت، وأن التأخير كان بسبب الإجراءات التعاقدية».
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أحمد أحمد يشكر السيسي ويشيد بتنظيم كأس الأمم 2019

شكر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "مصر دولة كبيرة وحضارة عريقة وأشكر السيسي على دعمه لنا ومصر قبلت التحدي بعدما استضافت البطولة وحدث مجهود غير عادي والتزام تام لتجهيز الملاعب والاستعداد للبطولة، ونحن أيضًا قبلنا التحدي بإقامة البطولة بمشاركة 24 فريقا وإقامتها في فصل الصيف".
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عبد الله السعيد يتحدث عن عادته مع محمد صلاح

أعرب عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، عن سعادته بعودته لصفوف الفراعنة، وأضاف السعيد خلال تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح هنأني بعودتي للمنتخب، وأتمنى تشكيل ثنائية جيدة معه كعادتنا، وصلاح دائما يساعدني أنا وزملائي داخل الملعب نظرا لامتلاكه حلولا كثيرة، بجانب أن جميع المنتخبات التي تواجهنا تسعى لإيقاف خطورته وهو ما يساعدنا على إيجاد مساحات كبيرة داخل المستطيل الأخضر، وفرصة إحراز البطولة جيدة جدا بالنسبة لنا، خاصة وأننا نخوض مبارياتنا على ملعبنا ووسط جماهيرنا".
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مروان: لا أنتبه للنقد.. وتعاهدنا على تحقيق اللقب

قال مروان محسن، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، إن جميع اللاعبين تعاهدوا على تقديم بطولة جيدة وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية، وإسعاد الشعب المصري، وأضاف مهاجم الفراعنة في تصريحات تليفزيونية أن إقامة البطولة في مصر يزيد من فرص المنتخب الوطني في الحصول على اللقب، في ظل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع حضوره لمباريات الفراعنة، وتابع مروان: "كل من ينتقدني حر لأنها وجهة نظره وبطبعي أحترم الجميع، كنت في البداية أتأثر بالنقد خلال السنوات الماضية، لكن حاليًا لا أعير انتباهي للنقد الهدام وكل تركيزي حاليًا داخل المستطيل الأخضر".
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لأول مرة طائرات لتأمين استادات بطولة أمم إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أنه سيتم تأمين جميع استادات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، لأول مرة باستخدام طائرات «درونز»، علمًا بأن مصر تستضيف «كان 2019»، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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