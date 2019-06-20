رئيس كاف يوجه رسالة إلى جميع الجهات بشأن الجماهير

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٣ ص

أحمد أحمد

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الكاف حصل على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "حصلنا على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، لكن السؤال هل يمكن أن تكون هناك مدينة خالية من الأخطار؟.. هذه الرسالة التي أود إيصالها إلى جميع الجهات بشأن الجماهير لأننا جميعا إخوة.. وقارتنا بحاجة شديدة إلى الأمن".

وواصل رئيس الكاف: "كنت أتمنى حضور رئيس الكاميرون افتتاح أمم أفريقيا فأنا أحترمه، والأمر في النهاية يرجع إلى أمور بروتوكولية من خلال رئاسة الجمهورية في مصر". كما تحدث أحمد أحمد عن تعيين، فاطمة سامورا مراقبا للكاف، قائلآ: "سنصدر بيانا بشأن تعيين فاطمة سامورا مراقبا للكاف وليس لي أن أقبل أو أرفض ذلك". وأتم: