7 إجراءات عاجلة في السكة الحديد والمترو استعدادا لأمم إفريقيا

رفعت وزارة النقل والمواصلات، حالة الاستعداد إلى أقصى درجاتها، استعدادا لانطلاق كأس الأمم الإفريقية، غدا الجمعة، لتسهيل تنقل الجماهير إلى الاستادات المختلفة التي ستقام عليها مباريات البطولة، وذلك بناء على تعليمات مشددة من الفريق كامل الوزير لقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على كل المستويات، إذ طالب قيادات المترو برفع استعداداتها في المحطات، مع التركيز على المحطات التي ستقام البطولة في نطاقها بالقاهرة.
وأمر الوزير، بتنفيذ عدد من الإجراءات المهمة، أبرزها:
- تشكيل فرق للطوارئ لمتابعة الموقف باستمرار بالمحطات.
- زيادة أعداد صرافين التذاكر.
- تشغيل المحطات بكامل طاقتها بالتنسيق مع ادارات الركاب.
- تعديل جداول تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة لتقليل زمن التقاطر.
- توفير قطارات فوارغ لسحب التكدسات خلال
وأمر الوزير، بتنفيذ عدد من الإجراءات المهمة، أبرزها:
- تشكيل فرق للطوارئ لمتابعة الموقف باستمرار بالمحطات.
- زيادة أعداد صرافين التذاكر.
- تشغيل المحطات بكامل طاقتها بالتنسيق مع ادارات الركاب.
- تعديل جداول تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة لتقليل زمن التقاطر.
- توفير قطارات فوارغ لسحب التكدسات خلال المباريات الهامة ذات اإاقبال الجماهيرى الكثيف مثل مباريات: مصر، الافتتاح، النهائيات.
وافتتحت وزارة النقل، يوم السبت الماضي، عدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو أمام المواطنين تشغيلها تجريبيا بالركاب، وهي: "هارون ونادي الشمس وألف مسكن"، بالتزامن مع جهود الدولة لتقديم كافة التسهيلات التي تساهم في نجاح تنظيم بطولة إفريقيا.
وأكد الوزير، أن التشغيل التجريبي للمحطات الثلاث، سيساهم في نقل أعداد كبيرة من الجماهير من مناطق مصر الجديدة وألف مسكن وجسر السويس إلى عدد من الاستادات التي ستقام عليها المباريات مثل: القاهرة الدولي بمدينة نصر، والذي يقع على مسافة 500 متر من محطة الاستاد بالخط الثالث للمترو، والذي سيقام عليه عدد كبير من المباريات الهامة
وأضاف أنها ستسهل عملية تنقل الجماهير إلى ستادي 30 يونيو والسلام، بالاضافة إلى تسهيل تنقل الجماهير من محطات الخطين الأول والثاني إلى الخط الثالث إلى ستاد القاهرة الدولي.
ومن المقرر، أن يتم مد عدد ساعات تشغيل المترو خلال البطولة، لتصبح التشغيل من الساعة 5.30 صباحا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.
وشدد الوزير، على قيادات السكة الحديد برفع حالة الاستعداد القصوي وانتظام مواعيد رحلات التشغيل للقطارات اليومية على خطوط (القاهرة - الإسكندرية)،و (القاهرة - السويس)، و(القاهرة - الاسماعيلية)، لنقل الجماهير إلى الاستادات التي ستقام عليها عدد من مباريات البطولة بمدن الاسكندرية والسويس والإسماعيلية.
ووجه وزير النقل، بالتنسيق مع المحافظات وهيئة النقل العام للاستعانة باتوبيسات الهيئة، لتسهيل نقل الجماهير من أمام محطات مترو الأنفاق ومحطات السكة الحديد للوصول إلى الاستادات.