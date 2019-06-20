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7 إجراءات عاجلة في السكة الحديد والمترو استعدادا لأمم إفريقيا

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
محطة مصر - أرشيفية
محطة مصر - أرشيفية
رفعت وزارة النقل والمواصلات، حالة الاستعداد إلى أقصى درجاتها، استعدادا لانطلاق كأس الأمم الإفريقية، غدا الجمعة، لتسهيل تنقل الجماهير إلى الاستادات المختلفة التي ستقام عليها مباريات البطولة، وذلك بناء على تعليمات مشددة من الفريق كامل الوزير لقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على كل المستويات، إذ طالب قيادات المترو برفع استعداداتها في المحطات، مع التركيز على المحطات التي ستقام البطولة في نطاقها بالقاهرة.
وأمر الوزير، بتنفيذ عدد من الإجراءات المهمة، أبرزها: - تشكيل فرق للطوارئ لمتابعة الموقف باستمرار بالمحطات. - زيادة أعداد صرافين التذاكر. - تشغيل المحطات بكامل طاقتها بالتنسيق مع ادارات الركاب. - تعديل جداول تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة لتقليل زمن التقاطر. - توفير قطارات فوارغ لسحب التكدسات خلال
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مجلس-النواب

الموازنة والعلاوة.. تقارير اللجان على مائدة البرلمان

يناقش البرلمان في جلسته العامة، والمقرر لها السبت المقبل، عددا من التقارير الخاصة باللجان النوعية، على رأسها التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018 - 2019 / 2021 - 2022"، وخطة العام الثاني "2019 / 2020"، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي. كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون الحكـومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
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الخارجية: أردوغان «حاقد».. وتصريحاته غير مسؤولة

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، بيانا جديدا للرد على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول مصر، معربة فيه عن بالغ استنكارها من تصريحاته المتكررة، واصفة إياها بـ"غير المسؤولة"، وأنها لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، مؤكدة استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات، وإن كانت "جوفاء ولا نقيم لها وزنا"، مشددة على أن أردوغان يسعى إلى الدخول، في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي من خلال العمل حصرا على اختلاق المشاكل، لرغبته في التغطية على تجاوزاته الداخلية.
رفع-درجة-الاستعداد القصوى-بالاسكندرية لاستقبال-أمم أفريقيا (6)

بالأعلام والبرامج السياحية.. الإسكندرية تتزين لأمم إفريقيا

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تنطلق غدًا على الملاعب المصرية وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، حيث يستضيف استاد الإسكندرية، لقاءات المجموعة الثانية وتضم كلًا من "نيجيريا، بوروندي، غينيا، مدغشقر"، مؤكدًا أن جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد رفعت درجة الاستعداد القصوى ويعملون على قدم وساق للظهور بصورة مشرفة خلال فترة إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية.
طقس-حر

الأرصاد تُحذر: طقس اليوم شديد الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اليوم الخميس ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

وزير النقل: تطوير السكة الحديد يبدأ من الورش

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا مع العاملين بورش صيانة الجرارات "آيرماس" بالسبتية، المتخصصة في أعمال الصيانة للجرارات، وذلك خلال جولته بورش آيرماس، لمتابعة أعمال صيانة الجرارات لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد، مؤكدا أنه منذ بداية توليه حقيبة النقل أوضح أن العمل سيكون على مدار الساعة، لتطوير قطاع السكك الحديدية وتطوير الورش كبداية لتطوير السكة الحديد، باعتبار أن هذا القطاع من أهم قطاعات النقل، لتصبح هيئة السكك الحديدية في مقدمة هيئات الدولة التي تساهم في التنمية الشاملة للدولة.
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كامل الوزير يتفقد ورش السكة الحديد بكوم أبو راضي

يتفقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، ورش عربات كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد بمحافظة بني سويف، المتخصصة في صيانة وإجراء العمرات لعربات الركاب المكيفة والمميزة. وقال محمد عز المتحدث الرسمي لوزارة النقل، إن جولة الوزير هدفها متابعة أعمال الصيانة وتنفيذ القرارات السابقة والاستماع لطلبات العاملين بالورش، إذ أن هذه المرة الثانية التي يتفقد فيها الوزير ورش أبو راضي، التي تعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وتقام على مساحة 75 فدانا، وبعدها سيتفقد الوزير محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا لمتابعة الأعمال الجارية.
قطارات (2)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 25 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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مصادر : 50 مليون جنيه إيرادات السكة الحديد في العيد

نجحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها في السوق السوداء، خلال أيام عيد الفطر المبارك، ودفعت الهيئة بقطارات إضافية يوميا في الاتجاهين على خطوط الوجه القبلي والبحرى، من أجل مواجهة الزيادة في أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم، حيث تم نقل ما يقرب من 3 ملايين راكب خلال فترة العيد. وقالت مصادر بهيئة السكة الحديد لـ"التحرير"، إن الهيئة حققت زيادة في الإيرادات خلال إجازة عيد الفطر، حيث بلغت الإيرادات ما يقرب من 50 مليون جنيه خلال فترة عيد الفطر.
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