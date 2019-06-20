7 إجراءات عاجلة في السكة الحديد والمترو استعدادا لأمم إفريقيا

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

محطة مصر - أرشيفية

رفعت وزارة النقل والمواصلات، حالة الاستعداد إلى أقصى درجاتها، استعدادا لانطلاق كأس الأمم الإفريقية، غدا الجمعة، لتسهيل تنقل الجماهير إلى الاستادات المختلفة التي ستقام عليها مباريات البطولة، وذلك بناء على تعليمات مشددة من الفريق كامل الوزير لقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على كل المستويات، إذ طالب قيادات المترو برفع استعداداتها في المحطات، مع التركيز على المحطات التي ستقام البطولة في نطاقها بالقاهرة.

وأمر الوزير، بتنفيذ عدد من الإجراءات المهمة، أبرزها: - تشكيل فرق للطوارئ لمتابعة الموقف باستمرار بالمحطات. - زيادة أعداد صرافين التذاكر. - تشغيل المحطات بكامل طاقتها بالتنسيق مع ادارات الركاب. - تعديل جداول تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة لتقليل زمن التقاطر. - توفير قطارات فوارغ لسحب التكدسات خلال