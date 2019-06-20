أحمد أحمد يعترف بوجود أزمة بأمم إفريقيا.. ويعد بحلها

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

أحمد أحمد

تحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن خطة الإصلاح التي وضعها في الكاف لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «كانت هناك خطة لشراء المعدات الرياضية، وتم احترام الإجراءات، معترفا بوجود مشكلة في توفير الكرة الرسمية للبطولة لبعض المنتخبات»، موضحًا: «فهناك من تدرب بها وهناك فرق ستلعب البطولة دون استخدامها ولكن سيتم توفيرها للجميع في أسرع وقت، وأن التأخير كان بسبب الإجراءات التعاقدية».

وأوضح أحمد أحمد: «تقنية الفيديو ستستخدم لأول مرة في البطولة وبدايتها ستكون في الدور ربع النهائي مع محاولة إلغاء أي مشاكل متعلقة بها حدثت في الفترة الماضية. الدول الأعضاء في الاتحاد فضلت ذلك بعد دراسة إمكانية تطبيق التقنية مع انطلاق البطولة، لكن بسبب مشاكل تقنية وبعد مراجعة المختصين استقررنا على

وأوضح أحمد أحمد: «تقنية الفيديو ستستخدم لأول مرة في البطولة وبدايتها ستكون في الدور ربع النهائي مع محاولة إلغاء أي مشاكل متعلقة بها حدثت في الفترة الماضية. الدول الأعضاء في الاتحاد فضلت ذلك بعد دراسة إمكانية تطبيق التقنية مع انطلاق البطولة، لكن بسبب مشاكل تقنية وبعد مراجعة المختصين استقررنا على استخدامها بداية من دور الـ8».



كما شكر أحمد أحمد، الرئيس عبد الفتاح السيسي: «مصر دولة كبيرة وحضارة عريقة وأشكر السيسي على دعمه لنا ومصر قبلت التحدي بعدما استضافت البطولة وحدث مجهود غير عاد والتزام تام لتجهيز الملاعب والاستعداد للبطولة، ونحن أيضًا قبلنا التحدي بإقامة البطولة بمشاركة 24 فريقاً وإقامتها في فصل الصيف».

