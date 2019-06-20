الحرامي دلع نفسه.. اشترى شقة وعربية وبحث عن عروسة

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

حبس- أرشيفية

رجل أعمال، يضع مبالغ مالية كبيرة فى مسكنه بإحدى فيلات مدينة الشيخ زايد بحكم عمله، آخرها حقيبة كان بها ما يزيد عن نصف مليون جنيه، وتحديدًا مبلغ 560 ألف جنيه مصري، بجانب عملات أجنبية، وكان الرجل على موعد مع تجار لديهم مستحقات عنده، ولما دخل إلى حجرته يفتش عن حقيبة الأموال دون أن يجدها، فأيقن بسرقتها وأبلغ الشرطة دون أن يتهم أحدًا، وحينما علم حارس العقار أخذ يواسي رب عمله، وأكد له استحالة دخول شخص غريب إلى الفيلا، التى هو قائم عى حراستها، إلى أن كشف رجال المباحث أن "حامي الفيلا هو حراميها".

فور البلاغ تم تشكيل فريق بحث من قوات مباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة، وأسفرت جهوده أن مرتكب الواقعة هو الخفير الخصوصى الذي كان يحرس الفيلا، إذ رصدت إحدى كاميرات المراقبة دخوله إلى الفيلا، وتم إعداد كمين أمني للتحري عن المتهم وضبطه فى نطاق محل إقامته بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية