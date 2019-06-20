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الأولى من 14 عاما.. دلائل زيارة «شي» لكوريا الشمالية

الزيارة التي تعد هي الأولى لرئيس صيني إلى كوريا الشمالية منذ 70 عاما، تأتي في إطار احتفال البلدين بالذكرى السبعين لبداية العلاقات الدبلوماسية بينهما
تحرير:أحمد سليمان ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
كيم وشي
كيم وشي
بداية من قضية الأسلحة النووية مرورا بالحصول على شحنات المساعدات الغذائية الضخمة، وصولا إلى الشكوك المشتركة حول الولايات المتحدة، سيكون لدى الرئيس الصيني شي جين بينج والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قائمة طويلة من الموضوعات التي يجب مناقشتها عندما يلتقيان في كوريا الشمالية اليوم الخميس. حيث وصل الرئيس الصيني إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، صباح اليوم الخميس، في زيارة رسمية، هي الأولى لرئيس صيني منذ 14 عاما، تستمر يومين. وتحمل الزيارة العديد من الدلائل التي يجب النظر إليها، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أهمها في تقرير لها.
علاقات منذ 7 عقود كثيرا ما يقال إن العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية قد توطدت بالدماء خلال الحرب الكورية، حيث أرسلت الصين مئات الآلاف من قواتها للقتال إلى جانب كوريا الشمالية خلال الحرب التي استمرت بين عامي 1950 حتى 1953. وحتى بعد انتهاء الحرب الباردة، كانت بكين أهم حليف لكوريا الشمالية وأهم مقدم
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فتح-الله-جولن

السجن مدى الحياة لـ24 من قادة الانقلاب الفاشل بتركيا

في إطار الإجراءات القضائية ضد المتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل على أردوغان في 2016، قررت محكمة تركية الخميس سجن 24 شخصا مدى الحياة، حيث شمل الحكم الصادر، قائد سلاح الجو السابق، أكين أوزتورك، ومستشار أردوغان السابق، علي يازجي، فيما صدر 141 حكما بالسجن المؤبد في حق 17 آخرين بعد إدانتهم بـ"محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري"، وقتل 139 شخصا، و"محاولة اغتيال الرئيس"، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الحكومية. ودارت مجريات المحاكمة في سجن سينجان بالقرب من العاصمة أنقرة، حيث بنيت قاعة ضخمة خصيصا لاستيعاب الجلسات المتصلة بالانقلاب الفاشل.
السلاح-للسعودية

محكمة تتهم بريطانيا بمخالفة تصدير السلاح للسعودية

أكدت محكمة بريطانية، اليوم الخميس، أن الحكومة تصرفت على نحو غير قانوني عند السماح بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في الصراع الدائر باليمن، بحسب وكالة "رويترز". وقال القاضي عند إعلان الحكم: "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم". وأضاف، أن الحكومة لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن.
سقوط-طائرة-مقاتله-ميج-29

تحالف أوروبي لتصنيع مقاتلات الجيل الخامس

على الرغم من الوحدة التي تبدو سمة مميزة لأداء منطقة اليورو تحت مظلتها السياسية الاتحاد الأوروبي، فإن الآونة الأخيرة شهدت خططًا متضاربة في العديد من المجالات، وبالأخص التصنيع العسكري الذي يعد أحد أهم الساحات التي تراهن عليها الدول الكبرى في المنطقة. وبدت صناعة الطائرات العسكرية واحدة من أهم المجالات التي تراهن عليها العديد من البلدان في الاتحاد الأوروبي، وبالأخص تلك التي تمتلك تقنيات وقدرات تكنولوجية واسعة تؤهلها للمنافسة بقوة لتصنيع طرازات متطورة من الطائرات المقاتلة.
طائرة مسيرة - أرشيفية

الحرس الثوري: إسقاط طائرة تجسس أمريكية جنوب إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني قيامه بإسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر اليوم الخميس، في محافظة هرمزكان، جنوب إيران. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد الحرس الثوري أن الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري قام باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز «جلوبال هوك» بعد أن اخترقت أجواء إيران في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان.
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كيم وشي في الصين

أهداف مشتركة وراء قمة كيم وشي المفاجئة

يسافر الرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الشمالية، للقاء الزعيم كيم جونج أون هذا الأسبوع بهدف تقوية العلاقات بين البلدين، والتي تشهد بعض الأزمات أحيانا، في الوقت الذي يخوض فيه كل منهما نزاعا مع الولايات المتحدة، حيث تواجه بكين حربا تجارية مع واشنطن، فيما توترت العلاقة بين كيم وترامب بسبب الأسلحة النووية. فيما يلي نظرة على ما قد يحاول كل من شي وكيم تحقيقه خلال أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما بعد أن التقى الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، كيم جونج إيل الزعيم الكوري الشمالي السابق، في بيونج يانج في عام 2005.
كيم وشي في الصين

أخبار سيئة لترامب.. الرئيس الصيني يزور بيونج يانج

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه بصدد زيارة العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، الخميس المقبل، مما يمثل انتصارا دبلوماسيا للزعيم الكوري الشمالي المعزول كيم جونج أون بعد انهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قمة هانوي في فبراير الماضي. وستكون زيارة شي أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما بعد أن التقى الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، كيم جونج إيل الزعيم الكوري الشمالي السابق، في بيونج يانج في عام 2005، حيث تعد الصين أهم حليف لها وشريان الحياة الاقتصادي للبلد الذي يواجه عقوبات الأمم المتحدة.
بوتين-وشي

لمواجهة تهديدات ترامب.. قمة صينية روسية اليوم

في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا، انتقادات لتدخله في الشأن الداخلي للأخيرة، كان نظيره الصيني، شي جين بينج، يستعد لزيارة رسمية إلى روسيا، اليوم الأربعاء، تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتي، في محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. الزيارة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من المتوقع توقيع عدد من الصفقات التجارية والاستثمارية خلال الزيارة.
الصين-وأمريكا

الصين تصعد ضد أمريكا.. وتحذر مواطنيها من السفر إليها

أصدرت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، اليوم الثلاثاء، بيانا، حذرت فيه السياح الصينيين من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحثتهم على ضرورة تقييم مخاطر السفر إلى أمريكا بشكل كامل، وذلك بسبب تكرار حوادث إطلاق النار والسرقة، داعية إلى ضرورة الحصول على معلومات حول وضع الأمن العام، والقوانين، والتعليمات الخاصة بالمقاصد السياحية لزيادة الوعي بالسلامة، وتوخي الحذر، حفاظا على سلامتهم. وسيظل التحذير السفر ساريا حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.
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