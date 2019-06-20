الأولى من 14 عاما.. دلائل زيارة «شي» لكوريا الشمالية

الزيارة التي تعد هي الأولى لرئيس صيني إلى كوريا الشمالية منذ 70 عاما، تأتي في إطار احتفال البلدين بالذكرى السبعين لبداية العلاقات الدبلوماسية بينهما

تحرير:أحمد سليمان ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

بداية من قضية الأسلحة النووية مرورا بالحصول على شحنات المساعدات الغذائية الضخمة، وصولا إلى الشكوك المشتركة حول الولايات المتحدة، سيكون لدى الرئيس الصيني شي جين بينج والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قائمة طويلة من الموضوعات التي يجب مناقشتها عندما يلتقيان في كوريا الشمالية اليوم الخميس. حيث وصل الرئيس الصيني إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، صباح اليوم الخميس، في زيارة رسمية، هي الأولى لرئيس صيني منذ 14 عاما، تستمر يومين. وتحمل الزيارة العديد من الدلائل التي يجب النظر إليها، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أهمها في تقرير لها.

علاقات منذ 7 عقود كثيرا ما يقال إن العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية قد توطدت بالدماء خلال الحرب الكورية، حيث أرسلت الصين مئات الآلاف من قواتها للقتال إلى جانب كوريا الشمالية خلال الحرب التي استمرت بين عامي 1950 حتى 1953. وحتى بعد انتهاء الحرب الباردة، كانت بكين أهم حليف لكوريا الشمالية وأهم مقدم

علاقات منذ 7 عقود

كثيرا ما يقال إن العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية قد توطدت بالدماء خلال الحرب الكورية، حيث أرسلت الصين مئات الآلاف من قواتها للقتال إلى جانب كوريا الشمالية خلال الحرب التي استمرت بين عامي 1950 حتى 1953.

وحتى بعد انتهاء الحرب الباردة، كانت بكين أهم حليف لكوريا الشمالية وأهم مقدم رئيسي للمساعدات، والتي يقول العديد من الخبراء إنها تمنحها تأثيرا فريدا على بيونج يانج.

لكن العلاقات بينهما تأثرت في السنوات الأخيرة، حيث تسبب سعي كيم العدواني لامتلاك أسلحة نووية قادرة على ضرب الولايات المتحدة، وكذلك إعدام كيم لعمه جانج سونج ثايك، الذي كان له علاقات وثيقة مع الصين، في إحباط الرئيس الصيني.

وهو ما دفع الصين في بعض الأحيان إلى تنفيذ العقوبات الصارمة التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بشكل كامل، حيث تظهر بيانات بكين أن وارداتها من كوريا الشمالية انخفضت بنسبة 88% وصادراتها إلى كوريا الشمالية بنسبة 33% في عام 2018.

وتحسنت علاقاتهم بعد أن بدأ كيم فجأة بتحسين علاقاته الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في أوائل العام الماضي، حيث زار الصين أربع مرات، وتشاور مع شي قبل وبعد قمتيه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.

ويقول العديد من الخبراء إن "شي" لا يريد أن ينحرف عن الدبلوماسية النووية العالمية، بينما يحتاج كيم أيضا إلى دعم شي في التعامل مع ترامب.

ويصادف هذا العام الذكرى السبعين للعلاقات الثنائية بين البلدين، ومن المرجح أن يقوم شي وكيم بإلقاء خطب تحتفي بهذه المناسبة، للتأكيد على جهودهما لتعزيز الصداقة، خاصة بعد أن توصل كلاهما إلى كيفية التعامل مع ترامب، حول الحرب التجارية والملف النووي.

إلا أن بعض المحللين يقولون إنه قد يكون هناك حدود للتعاون بينهما، وإنه من غير المحتمل أن تقدم الصين أي شيء إلى كوريا الشمالية من شأنه أن يثير غضب الولايات المتحدة وينتهك عقوبات الأمم المتحدة، مثل استئناف واردات الفحم من كوريا الشمالية أو غيرها من المواد المحظورة أو زيادة التعاون العسكري.

أهداف مشتركة وراء قمة كيم وشي المفاجئة

المساعدات الصينية

تشير الشبكة الأمريكية، إلى أن كل الزيارات التي قام بها قادة بكين في الماضي إلى كوريا الشمالية تبعها تقديم مساعدات اقتصادية صينية ضخمة إلى كوريا الشمالية الفقيرة.

وقد يرسل الصينيون مئات الآلاف من الأطنان من الأرز إلى كوريا الشمالية بعد هذه الزيارة، وفقا لما ذكره تشيونج سيونج تشانج الباحث بمعهد "سيجونج" في كوريا الجنوبية.

وأضاف تشيونج أنه يعتقد أن الصين قد شحنت نحو مليون طن من الذرة إلى كوريا الشمالية العام الماضي، وبغض النظر عما ستقدمه، ستتجنب الصين انتهاك عقوبات الأمم المتحدة.

وعندما ذهب شي إلى كوريا الشمالية في عام 2008، عندما كان نائبا للرئيس، ذكر بارك بيونج كوانج، مدير مركز شمال شرق آسيا في معهد استراتيجية الأمن القومي، وهو مركز أبحاث تابع للاستخبارات الكورية الجنوبية، أن الصين قدمت أكثر من 300 ألف طن من المواد الغذائية إلى كوريا الشمالية.

وأضاف بارك في تقرير نُشر الثلاثاء الماضي، أن مساعدات الغذاء والطاقة الضخمة المقدمة من بكين لبيونج يانج، تزامنت مع زيارات ون جيا باو رئيس مجلس الدولة الصيني في 2009، والرئيس جيانج تسه مين في 2001 إلى كوريا الشمالية.

وتعاني كوريا الشمالية من نقص دائم في المواد الغذائية، إلا أنه يعتقد أن المشكلة ازدادت سوءا هذا العام بسبب الجفاف والفيضانات وعقوبات الأمم المتحدة التي أعاقت شحنات الوقود والأسمدة.

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وقالت وكالات الأغذية التابعة للأمم المتحدة في تقييم مشترك نُشر في مايو الماضي إن نحو 10 ملايين شخص في كوريا الشمالية يعانون من نقص حاد في الغذاء.

القضية النووية

من المتوقع أن يحاول شي أيضًا إقناع كيم باستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، وهو شيء يمكن أن يقدمه إلى ترامب إذا التقيا في قمة مجموعة العشرين في اليابان الأسبوع المقبل.

إلا أن "فوكس نيوز" تقول إنه من غير المحتمل أن يحصل شي على أي تنازلات قيمة من كيم، الذي طلب من ترامب طرح مقترحات جديدة بعد أن رفض الرئيس الأمريكي طلب كيم بتخفيف العقوبات بشكل كبير مقابل خطوات جزئية لنزع السلاح النووي.

ويمكن أن يكرر شي دعمه لتعهدات كيم الماضية بالتخلي عن الأسلحة النووية، أو ربما يعارض تشديد العقوبات والضغط العسكري على كوريا الشمالية، ومن المرجح أن يرى كيم أن لقاءه مع شي يعزز موقفه مع ترامب.

ويرى وي سونج لاك، الدبلوماسي الكوري الجنوبي السابق أن "أحد الأشياء الإيجابية للمفاوضات النووية هو أن شي على الأرجح سيحث كيم على إظهار التزام أقوى بالحوار والامتناع عن الاستفزازات مثل تجارب الأسلحة".

الصراع ضد واشنطن

قد تكون قمة شي وكيم علامة أخرى على معاداة الولايات المتحدة، أو محاولة لتكوين جبهة موحدة بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية، الحلفاء القدامى في فترة الحرب الباردة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الدول ستتحدى الدول الثلاث واشنطن علانية، لكن يعتقد البعض أن كوريا الشمالية تريد استعادة مثل هذا التحالف الثلاثي.

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حيث تأتي قمة اليوم بعد أن قام كل من قادة كوريا الشمالية والصين بزيارة روسيا بشكل منفصل في الأشهر الأخيرة، التقوا خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ليم سو هو المحلل بمعهد الأمن القومي في سيول إنه إذا تعاونت بكين وبيونج يانج وموسكو في مسائل العلاقات الخارجية وقضايا الأمن، فلن يكون ذلك بشرى خير بالنسبة لسيول وواشنطن.

وأضاف ليم أن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لحل الأزمة مع كوريا الشمالية ستتعقد بسبب النزاعات بين واشنطن وبكين حيث تستمر المواجهة بينهما بسبب قضايا التجارة والأمن.

وتابع ليم بأن "السبب وراء رؤيتنا التقدم الدبلوماسي في عام 2018 هو أن الولايات المتحدة والصين تمكنتا من تنحية الكثير من خلافاتهما في القضايا التجارية والإقليمية، والتعاون في المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية"، إلا أنه "في الوقت الذي تضرب فيه الولايات المتحدة الصين بقوة على الجبهة التجارية، فإن بكين أصبحت أقل ميلًا للتعاون مع واشنطن في القضية النووية لكوريا الشمالية".