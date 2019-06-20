رياضة

رئيس الكاف يكشف لماذا لم يدعُ عيسى حياتو

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
عيسي حياتو
عيسي حياتو
كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الأسباب التي منعته من عدم توجيه الدعوة إلى عيسي حياتو، رئيس الكاف السابق، من أجل الحضور لحفل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «لم نوجه الدعوة إلى حياتو بسبب أزمة قضائية حاليا»، وتابع أحمد أحمد: «حياتو لم يهنئني عندما توليت رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم».
وأوضح أحمد أحمد: «وجهنا الدعوة لأساطير من أجل الحضور، بعضهم اعتذر لأسباب مختلفة.. صامويل إيتو وديديه دروجبا ومحمود الخطيب ونوانكو كانو والحاج ضيوف ورابح ماجر، أشكرهم على تلبية الدعوة.. كنت أود دعوة عيسى حياتو الرئيس السابق لكاف لكن هناك قضايا مرفوعة في مصر ضده ويوجد في قائمة المترقب وصولهم». وتابع:
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احمد-احمد (1)

رئيس كاف: سنعيد التفاوض مع لاجاردير بشأن قيمة البث

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الكاف سيعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة الكاميرون، وقال أحمد أحمد: "سنعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا بعد زيادة الفرق إلى 24 فريقًا بدلا من 16، والمسألة تحتاج وقت، ومصر نجحت في الاستعداد لاستضافة البطولة خلال 6 شهور فقط، بعض الدول تستعد للبطولات في 5 أو 6 سنوات وبمساعدة دول أخرى".
هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

أحمد أحمد يعترف بوجود أزمة بأمم إفريقيا.. ويعد بحلها

تحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن خطة الإصلاح التي وضعها في الكاف لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «كانت هناك خطة لشراء المعدات الرياضية، وتم احترام الإجراءات، معترفا بوجود مشكلة في توفير الكرة الرسمية للبطولة لبعض المنتخبات»، موضحًا: «فهناك من تدرب بها وهناك فرق ستلعب البطولة دون استخدامها ولكن سيتم توفيرها للجميع في أسرع وقت، وأن التأخير كان بسبب الإجراءات التعاقدية».
أحمد-أحمد-رئيس-الكاف

رئيس كاف يوجه رسالة إلى جميع الجهات بشأن الجماهير

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الكاف حصل على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "حصلنا على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، لكن السؤال هل يمكن أن تكون هناك مدينة خالية من الأخطار؟.. هذه الرسالة التي أود إيصالها إلى جميع الجهات بشأن الجماهير لأننا جميعا إخوة.. وقارتنا بحاجة شديدة إلى الأمن".
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هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

أحمد أحمد يعترف بوجود أزمة بأمم إفريقيا.. ويعد بحلها

تحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن خطة الإصلاح التي وضعها في الكاف لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «كانت هناك خطة لشراء المعدات الرياضية، وتم احترام الإجراءات، معترفا بوجود مشكلة في توفير الكرة الرسمية للبطولة لبعض المنتخبات»، موضحًا: «فهناك من تدرب بها وهناك فرق ستلعب البطولة دون استخدامها ولكن سيتم توفيرها للجميع في أسرع وقت، وأن التأخير كان بسبب الإجراءات التعاقدية».
أحمد أحمد رئيس الكاف

أحمد أحمد يتحدث عن كواليس تطبيق تقنية الفيديو

وجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر إلى سفراء بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وهم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومعه الجزائري رابح ماجر والكاميروني صامويل إيتو والثنائي الإيفواري يايا توريه وديديه دروجبا والسنغالي الحاج ضيوف والنيجيري نوانكو كانو، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «قمنا بعمل ورش عمل للنهوض بمستوى الحكام.. لدينا 28 حكمًا و30 مساعدًا».
كأس-الأمم-الأفريقية

السناجب والمبتلعون في الحرب.. ألقاب منتخبات كان 2019

أصبح إطلاق الألقاب الممتلئة بالطرائف والغرائب، على المنتخبات منذ مشاركاتها الأولى في البطولات العالمية الكبرى، جزءًا لا يتجزأ من متعة وجنون كرة القدم، فظاهرة الأسماء المستعارة أصبحت أكثر انتشارًا في الآونة الأخيرة، والتي يولد بعضِ منها بسبب عامل تاريخي، أو عامل جغرافي أو عامل شعبي، وبعضها تم إطلاقه لأسباب ترفيهية، فعلى سبيل المثال حينما تقول «الفراعنة» يتبادر إلى الأذهان منتخب مصر، الحال نفسه مع «نسور قرطاج» للمنتخب التونسي، واليوم سنلقي الضوء على أشهر ألقاب منتخبات كأس الأمم الإفريقية.
قرار-الكاف

الكاف يعلن تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وضمت لجنة الانضباط 5 أعضاء برئاسة الجنوب إفريقي رايموند هاك، وعضوية كل من كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وياسين عثمان من جيبوتي، وراؤول رومانيان من مدغشقر، ويوسف علي من جزر القمر، بينما تضم لجنة الاستئناف 3 أعضاء برئاسة النيجيري عبدالحكيم عثمان مصطفى، وعضوية أندي كورامي من ليبيريا وبهاي مصطفى من موريشيوس.
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