رئيس الكاف يكشف لماذا لم يدعُ عيسى حياتو

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

عيسي حياتو

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الأسباب التي منعته من عدم توجيه الدعوة إلى عيسي حياتو، رئيس الكاف السابق، من أجل الحضور لحفل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «لم نوجه الدعوة إلى حياتو بسبب أزمة قضائية حاليا»، وتابع أحمد أحمد: «حياتو لم يهنئني عندما توليت رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وأوضح أحمد أحمد: «وجهنا الدعوة لأساطير من أجل الحضور، بعضهم اعتذر لأسباب مختلفة.. صامويل إيتو وديديه دروجبا ومحمود الخطيب ونوانكو كانو والحاج ضيوف ورابح ماجر، أشكرهم على تلبية الدعوة.. كنت أود دعوة عيسى حياتو الرئيس السابق لكاف لكن هناك قضايا مرفوعة في مصر ضده ويوجد في قائمة المترقب وصولهم». وتابع:

وأوضح أحمد أحمد: «وجهنا الدعوة لأساطير من أجل الحضور، بعضهم اعتذر لأسباب مختلفة.. صامويل إيتو وديديه دروجبا ومحمود الخطيب ونوانكو كانو والحاج ضيوف ورابح ماجر، أشكرهم على تلبية الدعوة.. كنت أود دعوة عيسى حياتو الرئيس السابق لكاف لكن هناك قضايا مرفوعة في مصر ضده ويوجد في قائمة المترقب وصولهم».



وتابع: «رغم أنه بانتهاء رئاسته يصبح رئيسًا شرفيا لكاف ومن حقه حضور جميع البطولات، فإن القضاء المصري يناقش أزمته.. ونهاية، أطالب أسرة كرة القدم الإفريقية بالاتحاد من أجل النجاح والابتعاد عن المشكلات الجانبية».



ويختتم المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، مساء اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب زيمبابوى في افتتاح البطولة في نسختها رقم 32 والتي تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.

