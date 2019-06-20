جريمة

بـ«مسدس لعبة».. شخصان يستوليان على أموال مكتب سفريات

تحرير:محمد مجلي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط مرتكب واقعة سرقة مالك مكتب سفريات، حيث هاجم المكتب مستخدما "مسدس بلاستيكي" واستولى على 6 آلاف دولار. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بورود بلاغًا من صاحب مكتب سفريات بمنطقة المندرة بحرى، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بأنه حال تواجده بمكتبه فوجئ بحضور أحد الأشخاص وتوجد بينهما معاملات مالية وبصحبته شخص آخر مجهول وقاما بإشهار سلاح نارى والاستيلاء منه على مبلغ 6 آلاف دولار أمريكى وهاتف محمول.
وأضاف مقدم البلاغ بقيامهما بإعادة هاتفه المحمول عقب قيامهما بمسح ما يحتويه من بيانات خاصة به. وأسفرت جهود البحث عن ضبط المتهم المشار إليه، وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه على إثر تعاملهم فى مجال تغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى. وكشف المتهم،
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استاد-القاهرة‎ (1)

كاميرات بالمدرجات والشغب ممنوع.. رسائل الداخلية للجماهير

أعلنت وزارة الداخلية المعايير والضوابط المنظمة لدخول مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق مساء غد الجمعة باستاد القاهرة، وأضافت أنه تقرر فتح أبواب الاستاد في الواحدة ظهرا على أن يتم إغلاق الأبواب في السادسة والنصف مساء، كما أكدت الداخلية أنها لن تسمح بدخول المباريات إلا لحاملي التذاكر والبطاقات للمشجعين، منوهة بأنه تم تركيب كاميرات مراقبة بالمدرجات لرصد حالات الشغب أو الاحتكاك. محذرة من الخروج على القانون والإخلال بالأمن داخل المدرجات، لافتة إلى أنه سيتم مواجهة ذلك بكل الحسم.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

بلاغ يتهم وزير التعليم وآخرين بسرقة فكرة «التابلت»

تقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور رمضان محمد رمضان، رئيس المركز القومي لتطوير الامتحانات، يتهمهم بسرقة مشروع نظام الامتحانات الخاص بالمرحلة الثانوية والحاصل على تسجيل حق المؤلف بالإدارة المركزية للشؤن الأدبية بوزارة الثقافة والمقيد تحت رقم 1701600539 بتاريخ 2/11/2016 قبل تولي الدكتور طارق شوقي حقبة الوزارة، حسب بلاغه.
محمد-بديع (2)

لدواعٍ أمنية تعذر ترحيل بديع ورفاقه في اقتحام السجون

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة 26 من يونيو الجاري، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم، لدواع أمنية، يحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
العفو-عن-سجناء (1)

الإفراج عن 504 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، لـ 504 سجناء، تنفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم (269/2019) لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 174 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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محكمة

السجن والعزل لموظف بمحكمة الإسكندرية لتزويره حكم

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ووديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن 15 عامًا، للمدعو "إ. ع. ف." موظف بمحكمة الإسكندرية، بالإضافة إلى معاقبته بالعزل من الوظيفة، لتزويره في المحررات الرسمية.. وتعود الواقعة في القضية رقم 16902 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنشية، والمقيدة كلي برقم 2860 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة للأموال العامة بالقبض على موظف بمحكمة الإسكندرية بدائرة قسم المنشية.
غرق

رفضت زوجته العودة للمنزل..فألقى نفسه في البحر منتحرا

انتحر "شيف" في العقد الخامس من العمر بإلقاء نفسه في مياه البحر بأحد شواطئ منطقة الرمل، شرق الإسكندرية، فيما قررت أسرته أنه يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب انفصاله عن زوجته وإقامتها لدى أسرتها، ورفضها العودة للمنزل مرة أخرى. كان اللواء محمد الشريف مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بنزول شخص إلى مياه البحر بشاطئ جليم، شرقًا، واختفائه، انتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول إلى محل البلاغ.
حشيش

ضبط عاطل بحوزته 125 طربة حشيش في الإسكندرية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، توجيه ضرباتها القوية لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط شخص عاطل فى العقد الرابع من العمر أحد تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبسًا بدائرة قسم شرطة ثان العامرية غرب الإسكندرية، وبحوزته 125 طربة تزن نحو 15,625 كيلو جرام من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد على مراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس.
حشيش

حشيش العيد.. ضبط تاجر وبحوزته 450 طربة بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة موجعة لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش، حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبساً بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وبحوزته 450 طربة تزن نحو 45 كيلو من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل وقفة عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد مستهدفاً فئة الشباب بمراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه متلبساً.
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