بـ«مسدس لعبة».. شخصان يستوليان على أموال مكتب سفريات

تحرير:محمد مجلي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

حبس - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط مرتكب واقعة سرقة مالك مكتب سفريات، حيث هاجم المكتب مستخدما "مسدس بلاستيكي" واستولى على 6 آلاف دولار. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بورود بلاغًا من صاحب مكتب سفريات بمنطقة المندرة بحرى، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بأنه حال تواجده بمكتبه فوجئ بحضور أحد الأشخاص وتوجد بينهما معاملات مالية وبصحبته شخص آخر مجهول وقاما بإشهار سلاح نارى والاستيلاء منه على مبلغ 6 آلاف دولار أمريكى وهاتف محمول.

وأضاف مقدم البلاغ بقيامهما بإعادة هاتفه المحمول عقب قيامهما بمسح ما يحتويه من بيانات خاصة به. وأسفرت جهود البحث عن ضبط المتهم المشار إليه، وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه على إثر تعاملهم فى مجال تغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى. وكشف المتهم،