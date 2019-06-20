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موزع بفرقة محمد منير يكشف حقيقة خضوعه لعملية جراحية

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
محمد منير
محمد منير
كشف الموزع الموسيقي شريف نور والذي يتولى قيادة الفرقة الموسيقية للفنان محمد منير، حقيقة خضوع الأخير لعملية جراحية وأكد أن الأخبار المنتشرة مجرد شائعات، وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»:" مش عارف الناس الفاضية اللي بتطلع إشاعات ليه مطلعين إشاعة علي محمد منير إنه في ألمانيا بيعمل عمليه ؟! اتخضيت عليه لأنه ما قاليش ... فاتصلت بيه حالا و لقيته سهران في مطعم إسباني في "بون " و مبسوط جدا بس البوست ده عكنن عليه ، ليه كده بس ؟؟". يستعد "منير" لإحياء حفل غنائي في مهرجان "جرش" للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين الذي يقام في الأردن .
وانطلقت فعاليات المهرجان منذ يومين وتستمر حتى 28 من نفس الشهر، ويشهد المهرجان عودة لمحمد منير بعد غياب ما يقرب من 17 عاماً، كما يتواجد به العديد من المطربين من مختلف الدول من بينهم مارسيل خليفة ووائل كفوري ونانسي عجرم وعبير نعمة من لبنان وعمر العبدلات وديانا كرزون ونداء شرارة ومكادي نحاس من الأردن إضافة
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طرح أغنية افتتاح كأس أمم إفريقيا (فيديو)

طرح اليوم الخميس فيديو كليب الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 "متجمعين" والتى يغنيها المطرب حكيم مع النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، قبل ساعات من انطلاق البطولة، التي تنطلق، مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، وقدمت الأغنية بثلاث لغات، حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية، وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء. "متجمعين" صورها المخرج ياسر سامي ومدير التصوير وائل درويش، بحضور الثلاثي في مناطق متنوعة وبتقنيات عالمية.
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7أشياء ترضي غرور محمد رمضان في كليباته.. كرسي العرش

«بابا.. بابا مين يابني.. بابا.. بابا إيه يابني.. اللي جاي هيوجع أكتر.. دي حقيقة ومش بتكبر.. عاوزك تقعد تتفرج.. زلزال وبمليون ريختر»، هذه من كلمات أحدث أغاني الفنان محمد رمضان، «بابا»، التي طرحتها شركة «روتانا»، وقدم فيها النجم رسالة قديمة ولكن في قالب جديد، فهو البطل الذي يثق في نفسه إلى ما لا حدود له، فيستهزئ بمن يرى أنهم "حاقدون" أو "خصوم"، ولكن سواء أعجبت الأغنية أم لا، فلا يمكن إنكار نجاح رمضان الكبير في عالم الغناء، حتى إنه قرر إحياء حفلات غنائية بصفة منتظمة الأيام المقبلة.
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آخرها «بابا».. أعمال قدّم فيها محمد رمضان شخصيتين

ظهر الفنان محمد رمضان في أحدث كليباته التى تحمل اسم «بابا»، والتى طرحها أمس الثلاثاء، وجسد من خلال كليب الأغنية دور "أب وابن"، ليأتي اسم الأغنية من هنا "بابا"، ويبدأ المشهد بدخول محمد رمضان لمتحف الشمع ويجد بداخله تمثال يشبه والده فتبدأ من هنا الأغنية ويقول "بابا"، ليرد عليه التمثال مثلما حدث في فيلم الحرب العالمية الثالثة "بابا مين يا بني". وهذه ليست المرة الأولى التي يجسد فيها محمد رمضان شخصيتين، ومن خلال هذا التقرير نتطرق لأعماله التي قدم فيها أكثر من شخصية في عمل واحد.
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شائعات المرض تطارد الفنانين.. آخرهم محمد منير

«المرض والموت»، هما أكثر شائعتين يزعجان النجوم، فكيف للشخص يسمع بخبر وفاته؟! ويشاهد المحيطين به وهم يسألون عن موعد الجنازة وغيرها من التفاصيل المزعجة، وشائعة المرض لا تقل سخافة عن الموت، خاصة مع انتشارها سريعًا، وصوت التليفونات التي لا تهدأ من محاولات المحبين الاطمئنان على صحته، ويتفاجؤون بأنه يتمتع بصحة جديدة، وما كل هذا إلا شائعات مغرضة، وخلال الفترة الماضية كانت هناك الكثير من الشائعات التي طاردت الفنانين، الذين حرصوا على الخروج إلى جمهورهم ونفى كل ما يثار حولهم، سواء بأنفسهم أو من خلال أصدقائهم، لكى يضعوا حدا لتلك الشائعات.
يسرا

يسرا: قدمت 23أغنية مع منير وضربت أحمد زكي لهذا السبب

حلت الفنانة يسرا ضيفة في برنامج "كلام في الفن"، المذاع عبر قناة العربية، اليوم الإثنين، حيث كشفت عن العديد من الأسرار خلال مشوارها الفني، فكشفت عن الأغاني التي سجلتها مع المطرب محمد منير، ولم ترَ النور حتى الآن، كما تطرقت إلى سبب عدم حبها للسياسة، ولم تنس أن تحكي عن فترة عملها مع الزعيم عادل إمام، كما أفصحت عن السبب وراء ضربها للفنان أحمد زكي خلال تصوير أحد الأفلام، إضافة إلى أحدث أعمالها، الذي سيكون مع الكاتب إبراهيم عيسى، وهذه أبرز تصريحاتها..
محمّد-عسّاف

محمد عساف يتخطى 100 مليون مشاهدة بـ«مكانك خالي»

تخطت أغنية المطرب الفلسطيني محمد عساف التي تحمل اسم "مكانك خالي" 100 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكان قد طرحها عساف في سبتمبر الماضي، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع موسيقي عثمان عبود، ومن إنتاج platinum records، والأغنية باللهجة العراقية، وجاءت موسيقاها مناسبة تماما لحالة الحزن التي سيطرت على صوت عساف، وتقول كلماتها: "صح ما متت من فرقتك، بس ناسي راحت بالي، يا ناسي يا كوني وهلي، من تبعد اشيبقالي، هوه أنت وياي وأحس، كلش مكانك خالي".
سما-شوفانى

سما شوفاني| من «عربي أنا» للظهور بـ«ذا فويس إسرائيل»

ردود فعل سلبية أثارتها مشاركة الفتاة الفلسطينية سما شوفاني، في النسخة الإسرائيلية من برنامج "ذا فويس the voice"، ورغم إشادة الكثيرين بموهبة "شوفاني"، فإن تطبيعها مع الكيان الصهيوني المحتل بمشاركتها في برنامج إسرائيلي، فتح عليها نيران الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كل أنحاء الوطن العربي، خاصة في فلسطين، لا سيما أنه كان في مقدورها المشاركة في نسخة البرنامج العربية التي تقدمها سنويا شبكة MBC، وسبق أن شارك في البرنامج وبرامج أخرى مماثلة كـ"أراب آيدول Arab Idol" العديد من الشباب الفلسطينيين، وأشهرهم محمد عساف.
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