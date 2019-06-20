موزع بفرقة محمد منير يكشف حقيقة خضوعه لعملية جراحية

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

محمد منير

كشف الموزع الموسيقي شريف نور والذي يتولى قيادة الفرقة الموسيقية للفنان محمد منير، حقيقة خضوع الأخير لعملية جراحية وأكد أن الأخبار المنتشرة مجرد شائعات، وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»:" مش عارف الناس الفاضية اللي بتطلع إشاعات ليه مطلعين إشاعة علي محمد منير إنه في ألمانيا بيعمل عمليه ؟! اتخضيت عليه لأنه ما قاليش ... فاتصلت بيه حالا و لقيته سهران في مطعم إسباني في "بون " و مبسوط جدا بس البوست ده عكنن عليه ، ليه كده بس ؟؟". يستعد "منير" لإحياء حفل غنائي في مهرجان "جرش" للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين الذي يقام في الأردن .

وانطلقت فعاليات المهرجان منذ يومين وتستمر حتى 28 من نفس الشهر، ويشهد المهرجان عودة لمحمد منير بعد غياب ما يقرب من 17 عاماً، كما يتواجد به العديد من المطربين من مختلف الدول من بينهم مارسيل خليفة ووائل كفوري ونانسي عجرم وعبير نعمة من لبنان وعمر العبدلات وديانا كرزون ونداء شرارة ومكادي نحاس من الأردن إضافة