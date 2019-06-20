طرح أغنية افتتاح كأس أمم إفريقيا (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

حكيم

طرح اليوم الخميس فيديو كليب الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 "متجمعين" والتى يغنيها المطرب حكيم مع النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، قبل ساعات من انطلاق البطولة، التي تنطلق، مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، وقدمت الأغنية بثلاث لغات، حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية، وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء. "متجمعين" صورها المخرج ياسر سامي ومدير التصوير وائل درويش، بحضور الثلاثي في مناطق متنوعة وبتقنيات عالمية.

الأغنية من تأليف محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبدالجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس والمنتج الفني لها فايز عزيز. وتقول كلمات الأغنية: "لو 100 حاجة فرقتنا، الكورة جمعتنا، لعبناها في الشوارع والمدارس جوة بيتنا، أفريقيا بيها مشهورة، وبتعشق كلمة كورة، بيبو وشحاتة، دروجبا