رئيس كاف: سنعيد التفاوض مع لاجاردير بشأن قيمة البث

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

أحمد أحمد

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الكاف سيعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة الكاميرون، وقال أحمد أحمد: "سنعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا بعد زيادة الفرق إلى 24 فريقًا بدلا من 16، والمسألة تحتاج وقت، ومصر نجحت في الاستعداد لاستضافة البطولة خلال 6 شهور فقط، بعض الدول تستعد للبطولات في 5 أو 6 سنوات وبمساعدة دول أخرى".

وواصل رئيس الكاف: "علينا التوقف عن الشائعات، وطلبنا جلسة استماع ودائما ما نسمع عن فساد داخل العديد من المؤسسات، والفترة المقبلة ستسمعون أمورًا جديدة، ولدينا أمل لتغيير عدة أمور في إفريقيا، ولا أحب الأكاذيب ونكران الجميل، فلننتظر ويجب عليكم أن تتابعونا جيدًا، سواء على الصعيد الإيجابي أو السلبي". منافسات

وواصل رئيس الكاف: "علينا التوقف عن الشائعات، وطلبنا جلسة استماع ودائما ما نسمع عن فساد داخل العديد من المؤسسات، والفترة المقبلة ستسمعون أمورًا جديدة، ولدينا أمل لتغيير عدة أمور في إفريقيا، ولا أحب الأكاذيب ونكران الجميل، فلننتظر ويجب عليكم أن تتابعونا جيدًا، سواء على الصعيد الإيجابي أو السلبي".



منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006).



وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

