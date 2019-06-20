السجن سنة لعاطل أشعل النيران في سايبر بسبب 5 جنيهات

تحرير:أحمد الزغبي ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور، والدكتور محمود عبد الله نصر، ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح بالسجن سنة للمدعو "إ.ح.ع" عاطل، لاتهامه بحرق سايبر كل من "س.ع.س" و"ع.س.م". تعود الواقعة في القضية 7139 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، والمقيدة برقم 365 شرق، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان ببلاغ بحريق سايبر بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزه ثان أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "إ.ح.ع" 19 عامًا، عاطلا، بإضرام النيران في السايبر ملك المجني عليها "س.ع.س- 29 عامًا" ربة منزل، والمجني عليه "ع.س.م- 51 عامًا" في تمام الساعة الرابعة فجرًا مما ترتب عليه إحراق عدد "4 شاشات وجهاز بلاي ستيشن، وعدد 2 ترابيزة بلياردو و4