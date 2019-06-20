الإفراج عن 504 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

سجناء

قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، لـ 504 سجناء، تنفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم (269/2019) لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 174 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 330 نزيلاً إفراجاً شرطياً. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج