جريمة

الإفراج عن 504 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
سجناء
سجناء
قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، لـ 504 سجناء، تنفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم (269/2019) لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 174 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 330 نزيلاً إفراجاً شرطياً. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج
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استاد-القاهرة‎ (1)

كاميرات بالمدرجات والشغب ممنوع.. رسائل الداخلية للجماهير

أعلنت وزارة الداخلية المعايير والضوابط المنظمة لدخول مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق مساء غد الجمعة باستاد القاهرة، وأضافت أنه تقرر فتح أبواب الاستاد في الواحدة ظهرا على أن يتم إغلاق الأبواب في السادسة والنصف مساء، كما أكدت الداخلية أنها لن تسمح بدخول المباريات إلا لحاملي التذاكر والبطاقات للمشجعين، منوهة بأنه تم تركيب كاميرات مراقبة بالمدرجات لرصد حالات الشغب أو الاحتكاك. محذرة من الخروج على القانون والإخلال بالأمن داخل المدرجات، لافتة إلى أنه سيتم مواجهة ذلك بكل الحسم.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

بلاغ يتهم وزير التعليم وآخرين بسرقة فكرة «التابلت»

تقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور رمضان محمد رمضان، رئيس المركز القومي لتطوير الامتحانات، يتهمهم بسرقة مشروع نظام الامتحانات الخاص بالمرحلة الثانوية والحاصل على تسجيل حق المؤلف بالإدارة المركزية للشؤن الأدبية بوزارة الثقافة والمقيد تحت رقم 1701600539 بتاريخ 2/11/2016 قبل تولي الدكتور طارق شوقي حقبة الوزارة، حسب بلاغه.
محمد-بديع (2)

لدواعٍ أمنية تعذر ترحيل بديع ورفاقه في اقتحام السجون

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة 26 من يونيو الجاري، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم، لدواع أمنية، يحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
محكمة

السجن سنة لعاطل أشعل النيران في سايبر بسبب 5 جنيهات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور، والدكتور محمود عبد الله نصر، ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح بالسجن سنة للمدعو "إ.ح.ع" عاطل، لاتهامه بحرق سايبر كل من "س.ع.س" و"ع.س.م". تعود الواقعة في القضية 7139 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، والمقيدة برقم 365 شرق، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان ببلاغ بحريق سايبر بدائرة القسم.
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السجون (2)

العفو عن 149 سجينا والإفراج الشرطى عن 536 آخرين

تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (269/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2019، فقد عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (149) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.
قطاع-مصلحة-السجون

السجون تفرج عن 351 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 351 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (192/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 85 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
طعنات-سكين-جريمة

قميص نوم وجثة.. تفاصيل جريمة هزت السلام

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، من تحرياتها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة مسن مرتديا قميص نوم وبه عدة طعنات بأحد الشوارع في السلام، بعد ثبوت الشبهة الجنائية، وتسببها في حالة رعب بين الأهالي بالمنطقة. كان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بمنطقة إسبيكو بدائرة القسم، وبها عدة طعنات متفرقة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها جثة مسن يبلغ من العمر 53 سنة، وبها عدة طعنات ويرتدي قميص نوم نسائيا، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي.
جثة

قاتلة والدتها: ذبحتها بأوامر الأسياد و«بشوفها شيطان»

تباشر نيابة الزيتون، اليوم الثلاثاء، التحقيقات فى واقعة إقدام موظفة سابقة على قتل والدتها وذبح قطتها، وتقطيعها عدد من صفحات المصحف.. وخلال التحقيقات ظلت المتهمة تردد بعض العبارات غير المفهومة وتؤكد أنها تنفذ تعليمات الأسياد من بينها "أنا مش هسيبها تمشى، إنت كده ارتحت لما خلصت كل حاجة" بالإضافة إلى "أنا قتلت أمي عشان أرضيه بشوفها وحش، شيطان قدامي". وقدم رجال المباحث للنيابة تحريات تثبت أن المتهمة مريضة نفسيا، كما ذكرت التحقيقات أنها منذ ارتكابها الجريمة تردد آيات قرآنية دون توقف وعقب عودتها إلى حالتها الطبيعية تردد "هى ماما فين، والقطة فين؟".
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