بوقرة: بلماضي الشخص المناسب لمنتخب الجزائر

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

الجزائر

صرح الدولي الجزائري السابق مجيد بوقرة أن الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني يعد من أفضل 10 لاعبين في العالم وأن جميع الأنظار ستتجه إليه خلال مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة بمباراة مصر وزيمبابوي، حيث قال بوقرة في تصريحات صحفية إن الأنظار ستكون على بطولة إفريقيا بسبب محمد صلاح الفائز بدوري أبطال أوروبا. وأكد بوقرة أن رياض محرز سيكون مثل محمد صلاح محط أنظار عشاق كرة القدم في العالم وإفريقيا وأن خط هجوم ثعالب الصحراء هو أقوى الخطوط بسبب تميزه بوجود ثلاثة لاعبين من طراز عال.

وأضاف بوقرة خلال تصريحاته أن ثلاثي هجوم المنتخب الجزائري رياض محرز وبغداد بونجاح ويوسف البلايلي سيرجحون كفة منتخب الجزائري. وعن جمال بلماضي أشاد بوقرة به واصفا إياه بالشخص المناسب لقيادة الفريق قائلا: "بلماضي يمتلك كل مواصفات النجاح، فهو خريج المدرسة الفرنسية، ولا ننسى أنه لعب في مرسيليا وباريس سان



وأضاف بوقرة خلال تصريحاته أن ثلاثي هجوم المنتخب الجزائري رياض محرز وبغداد بونجاح ويوسف البلايلي سيرجحون كفة منتخب الجزائري.



وعن جمال بلماضي أشاد بوقرة به واصفا إياه بالشخص المناسب لقيادة الفريق قائلا: "بلماضي يمتلك كل مواصفات النجاح، فهو خريج المدرسة الفرنسية، ولا ننسى أنه لعب في مرسيليا وباريس سان جيرمان، ونشأ في أكبر مدرستين، وبالتالي فإنه يمتلك رصيدا فنيا كبيرا، وأكد نجاحه في قيادته نادي لخويا للفوز بأكثر من لقب، فضلا عن قيادته منتخب قطر للفوز بكأس الخليج في الرياض منذ سنوات".



وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة والتي تضم كلا من السنغال وكينيا وتنزانيا والتي يستضيف مبارياتها ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة.



