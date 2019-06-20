تعرف على قيمة العلاوة الدورية للموظفين بالموازنة الجديدة

العلاوة الدورية.. لا يجوز الجمع بين العلاوة التى تمنح بمقتضى هذا القانون وبين الزيادة التى تقرر اعتبارا من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه

تحرير:أحمد جاد ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

البرلمان

يناقش البرلمان في جلسته العامة، والمقرر لها السبت المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومن المقرر أن يستعرض التقرير على الجلسة العامة، النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة. كما تناقش الجلسة، التقارير الخاصة باللجان النوعية، منها مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018 - 2019 / 2021 - 2022"

وبحسب تقرير اللجنة، يستهدف مشروع القانون وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 التى تنص على أنه "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو