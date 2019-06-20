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تعرف على قيمة العلاوة الدورية للموظفين بالموازنة الجديدة

العلاوة الدورية.. لا يجوز الجمع بين العلاوة التى تمنح بمقتضى هذا القانون وبين الزيادة التى تقرر اعتبارا من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه
تحرير:أحمد جاد ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
البرلمان
البرلمان
يناقش البرلمان في جلسته العامة، والمقرر لها السبت المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومن المقرر أن يستعرض التقرير على الجلسة العامة، النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة. كما تناقش الجلسة، التقارير الخاصة باللجان النوعية، منها مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018 - 2019 / 2021 - 2022"
وبحسب تقرير اللجنة، يستهدف مشروع القانون وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 التى تنص على أنه "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو
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شجع وانسى الحر.. الأرصاد تعلن طقس مباراة مصر ضد زيمبابوي

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس غدا الجمعة، أول أيام بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر، والذي يشهد مبارة مصر ضد زيمبابوي، متوقعة أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
السيسى

مشروعات قومية ومستشار.. قرارات هامة لرئيس الجمهورية

نشر عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، عدد من القرارات الهامة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأصدر مدبولي 3 قرارات جديدة منها تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات قومية، كما قرر تولي طارق على محمد سعدة، مذيع بقنوات النيل المتخصصة، القيام بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولي مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين «نقيب الإعلاميين». وأصدر السيسي قرار رقم 259 لسنة 2019 بتعيين المهندس أمير سيد أحمد حسن مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط العمراني لمدة عام اعتباراً من 27 مايو 2019.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

وزير الآثار: «أنوبيس» لن يوجد فى افتتاح كأس الأمم

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية لم ترجع إلى وزارة الآثار قبل اختيار تمثال أنوبيس «إله الموت عند قدماء المصريين» كأيقونة للبطولة بعد أن تم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر وضع تمثال «أنوبيس» عند مدخل ملعب استاد القاهرة تمهيدا لظهوره فى حفل الافتتاح بعد غد الجمعة. وأضاف العناني خلال افتتاح «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» وذلك بالمتحف المصري: هناك نية طيبة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة فى الإشارة إلى الحضارة المصرية ولكن الاختيار لم يكن موفقا.
اتوبيسات-وسائل-مواصلات

تخفيضات للجميع.. «مواصلات مصر» توحد التذاكر خلال بطولة إفريقيا

طرحت مواصلات مصر، عروض وتخفيضات مميزة، يستفيد منها جموع الجماهير المصرية ومشجعي المنتخبات الإفريقية الأخرى، وذلك خلال الأيام التي ستقام فيها مباريات المنتخب الوطني، إذ قررت الشركية طرح سعر موحد لكل التذاكر بجميع المركبات سواء الأتوبيسات الكبيرة أو الميني باص، ليصل سعر التذكرة الواحدة في إلى 5 جنيها فقط لا غير، على كل الخطوط، من خلال عملاء الكارت الذكي أو singel tichet، وذلك في إطار المبادرة الجديدة التي أطلقتها الشركة تحت شعار "شجع مصر مع مواصلات مصر".
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مجلس-النواب

الموازنة والعلاوة.. تقارير اللجان على مائدة البرلمان

يناقش البرلمان في جلسته العامة، والمقرر لها السبت المقبل، عددا من التقارير الخاصة باللجان النوعية، على رأسها التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018 - 2019 / 2021 - 2022"، وخطة العام الثاني "2019 / 2020"، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي. كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون الحكـومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
موظفين-الدوله-القطاع-العام-

«قوى عاملة البرلمان» توافق مبدئيا على قانون العلاوات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مبدئيًّا على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة، بتقرير حدٍّ أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة. وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة مع القانون: "الهدف من هذه العلاوة هو تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، سواء المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين".
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مواجهة الفكر المتطرف بالعالم في طلب بالبرلمان

طالب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، جميع الدول بالتوحد لمواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامى بالمملكة العربية السعودية والتى أكد فيها على ضرورة التوحد لمواجهة التوترات السياسية والأمنية التى تجتاح العالم الإسلامى وهو ما يتوجب التكاتف لتحقيق مصالح الشعوب الإسلامية. وأضاف، أن السيسى أشار إلى ضرورة الوقوف أمام ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها وما يواكبها من انتشار خطاب الكراهية والتميز وهو ما نعانى منه بشدة فى عالمنا الإسلامى.
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نقص مياه الشرب بالسويس في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء حول استمرار معاناة أهالي السويس من نقص مياه الشرب. وقال النائب، إن هذه المعاناة تؤثر تأثيرا بالغا على حياتهم وخاصة في رمضان، والذي يزيد الاحتياج فيه إلى الماء، مستنكرا عدم تحرك المسؤولين لحل الأزمة حتى الآن. وأكد متولي، أن انقطاع الماء يؤثر على نشاط المحال التجارية وبشكل خاص محال المأكولات والمشروبات والتي يعد انقطاع المياه بمثابة وقف حال لها، كما يعرضهم والأهالي لابتزاز البعض ممن يبيعون المياه بمقابل كبير، استغلالا لحاجة الناس.
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