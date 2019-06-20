3 وزراء في افتتاح اليوم الثقافي الدولي المتنوع

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

وزير الآثار - تصوير دعاء السيد

شهد وزير الآثار الدكتور خالد العناني، يرافقه كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والسفير الدنماركي بالقاهرة، ووزير خارجية الكاميرون، صباح اليوم، الخميس، افتتاح «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» بالمتحف المصري بالتحرير، بحضور عدد من قيادات وزارة الآثار، وبدأت مرارسم الافتتاح بتدشين المسار المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية «المكفوفين» بالمتحف بالتعاون مع المعهد الإيطالي للآثار، ثم أعقبها افتتاح معرض أثري مؤقت بمناسبة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تحت عنوان «الرياضة عبر العصور».

اليوم الثقافي الدولي المتنوع شهد أيضا الاحتفال بيوم «الطفل الإفريقي»، وزيارة معرض «المبتكرون الأوائل» الذي يجسد رؤى دنماركية حديثة في صناعة الأثاث المستوحاة من الحضارة الفرعونية، وذلك بالبازار الخاص بالمتحف. وبالتزامن مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر ورئاسة مصر للاتحاد