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3 وزراء في افتتاح اليوم الثقافي الدولي المتنوع

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
وزير الآثار - تصوير دعاء السيد
وزير الآثار - تصوير دعاء السيد
شهد وزير الآثار الدكتور خالد العناني، يرافقه كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والسفير الدنماركي بالقاهرة، ووزير خارجية الكاميرون، صباح اليوم، الخميس، افتتاح «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» بالمتحف المصري بالتحرير، بحضور عدد من قيادات وزارة الآثار، وبدأت مرارسم الافتتاح بتدشين المسار المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية «المكفوفين» بالمتحف بالتعاون مع المعهد الإيطالي للآثار، ثم أعقبها افتتاح معرض أثري مؤقت بمناسبة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تحت عنوان «الرياضة عبر العصور».
اليوم الثقافي الدولي المتنوع شهد أيضا الاحتفال بيوم «الطفل الإفريقي»، وزيارة معرض «المبتكرون الأوائل» الذي يجسد رؤى دنماركية حديثة في صناعة الأثاث المستوحاة من الحضارة الفرعونية، وذلك بالبازار الخاص بالمتحف. وبالتزامن مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر ورئاسة مصر للاتحاد
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جماهير-مصرية (3)

شجع وانسى الحر.. الأرصاد تعلن طقس مباراة مصر ضد زيمبابوي

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس غدا الجمعة، أول أيام بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر، والذي يشهد مبارة مصر ضد زيمبابوي، متوقعة أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
السيسى

مشروعات قومية ومستشار.. قرارات هامة لرئيس الجمهورية

نشر عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، عدد من القرارات الهامة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأصدر مدبولي 3 قرارات جديدة منها تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات قومية، كما قرر تولي طارق على محمد سعدة، مذيع بقنوات النيل المتخصصة، القيام بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولي مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين «نقيب الإعلاميين». وأصدر السيسي قرار رقم 259 لسنة 2019 بتعيين المهندس أمير سيد أحمد حسن مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط العمراني لمدة عام اعتباراً من 27 مايو 2019.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

وزير الآثار: «أنوبيس» لن يوجد فى افتتاح كأس الأمم

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية لم ترجع إلى وزارة الآثار قبل اختيار تمثال أنوبيس «إله الموت عند قدماء المصريين» كأيقونة للبطولة بعد أن تم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر وضع تمثال «أنوبيس» عند مدخل ملعب استاد القاهرة تمهيدا لظهوره فى حفل الافتتاح بعد غد الجمعة. وأضاف العناني خلال افتتاح «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» وذلك بالمتحف المصري: هناك نية طيبة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة فى الإشارة إلى الحضارة المصرية ولكن الاختيار لم يكن موفقا.
اتوبيسات-وسائل-مواصلات

تخفيضات للجميع.. «مواصلات مصر» توحد التذاكر خلال بطولة إفريقيا

طرحت مواصلات مصر، عروض وتخفيضات مميزة، يستفيد منها جموع الجماهير المصرية ومشجعي المنتخبات الإفريقية الأخرى، وذلك خلال الأيام التي ستقام فيها مباريات المنتخب الوطني، إذ قررت الشركية طرح سعر موحد لكل التذاكر بجميع المركبات سواء الأتوبيسات الكبيرة أو الميني باص، ليصل سعر التذكرة الواحدة في إلى 5 جنيها فقط لا غير، على كل الخطوط، من خلال عملاء الكارت الذكي أو singel tichet، وذلك في إطار المبادرة الجديدة التي أطلقتها الشركة تحت شعار "شجع مصر مع مواصلات مصر".
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خالد-العنانى-وزير-الاثار

وزير الآثار: «أنوبيس» لن يوجد فى افتتاح كأس الأمم

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية لم ترجع إلى وزارة الآثار قبل اختيار تمثال أنوبيس «إله الموت عند قدماء المصريين» كأيقونة للبطولة بعد أن تم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر وضع تمثال «أنوبيس» عند مدخل ملعب استاد القاهرة تمهيدا لظهوره فى حفل الافتتاح بعد غد الجمعة. وأضاف العناني خلال افتتاح «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» وذلك بالمتحف المصري: هناك نية طيبة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة فى الإشارة إلى الحضارة المصرية ولكن الاختيار لم يكن موفقا.
المتحف-المصري

هل تقترض الدولة 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تحمل ميزانية الدولة قرضا بقيمة 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري بالتحرير. وتواصل المركز مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول اقتراض مصر 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري بالتحرير، مُوضحةً حصول مصر على منحة لا ترد مُقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع تطوير المتحف المصري، وذلك ضمن برنامج النمو الاقتصادي الشامل.
اكتشاف-مقبرة-اثرية-لبناة-الاهرامات (6)

الآثار عن ترميم وجه رمسيس بالأسمنت: استخدمنا مونة دولية

بعد تداول بعض الصور عن ترميم وزارة الآثار لعدد من الآثار المصرية باستخدام الأسمنت الأسود، تضمنت صورة لترميم وجه تمثال رمسيس الثالث بالكرنك. تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الوزارة والتي نفت صحة ما تم تداوله حول استخدام مادة الأسمنت الأسود في ترميم الآثار المصرية، مؤكدة أن عملية ترميم الآثار المصرية تتم وفقا لأحدث الوسائل المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو، والمتبعة في جميع مواقع التراث بكل أنحاء العالم، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف تشويه سمعة ترميم الآثار المصرية.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-في-اجتماع-مع-الحكومة

السيسي: يجب الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات الكبرى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة عملية تطوير قطاع السياحة، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية الجارية في هذا الصدد، بهدف رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي وتعظيم مساهمته الإيجابية في المسيرة التنموية للدولة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات.
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