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تخفيضات للجميع.. «مواصلات مصر» توحد التذاكر خلال بطولة إفريقيا

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
أتوبيسات - أرشيفية
أتوبيسات - أرشيفية
طرحت مواصلات مصر، عروض وتخفيضات مميزة، يستفيد منها جموع الجماهير المصرية ومشجعي المنتخبات الإفريقية الأخرى، وذلك خلال الأيام التي ستقام فيها مباريات المنتخب الوطني، إذ قررت الشركية طرح سعر موحد لكل التذاكر بجميع المركبات سواء الأتوبيسات الكبيرة أو الميني باص، ليصل سعر التذكرة الواحدة في إلى 5 جنيها فقط لا غير، على كل الخطوط، من خلال عملاء الكارت الذكي أو singel tichet، وذلك في إطار المبادرة الجديدة التي أطلقتها الشركة تحت شعار "شجع مصر مع مواصلات مصر".
وقال العميد عباس القطان، المتحدث الإعلامي باسم شركة مواصلات مصر، إن الشركة تقدم هذه العروض بشكل مستمر على مدار أيام البطولة (من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل)، موضحا أن الدعم مقدم لجميع المشجعين المصريين وغير المصريين.  وأوضح أن مواصلات مصر، تمكن الجمهور من خلال شبكة مركباتها، من الوصول
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جماهير-مصرية (3)

شجع وانسى الحر.. الأرصاد تعلن طقس مباراة مصر ضد زيمبابوي

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس غدا الجمعة، أول أيام بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر، والذي يشهد مبارة مصر ضد زيمبابوي، متوقعة أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
السيسى

مشروعات قومية ومستشار.. قرارات هامة لرئيس الجمهورية

نشر عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، عدد من القرارات الهامة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأصدر مدبولي 3 قرارات جديدة منها تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات قومية، كما قرر تولي طارق على محمد سعدة، مذيع بقنوات النيل المتخصصة، القيام بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولي مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين «نقيب الإعلاميين». وأصدر السيسي قرار رقم 259 لسنة 2019 بتعيين المهندس أمير سيد أحمد حسن مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط العمراني لمدة عام اعتباراً من 27 مايو 2019.
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وزير الآثار: «أنوبيس» لن يوجد فى افتتاح كأس الأمم

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية لم ترجع إلى وزارة الآثار قبل اختيار تمثال أنوبيس «إله الموت عند قدماء المصريين» كأيقونة للبطولة بعد أن تم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر وضع تمثال «أنوبيس» عند مدخل ملعب استاد القاهرة تمهيدا لظهوره فى حفل الافتتاح بعد غد الجمعة. وأضاف العناني خلال افتتاح «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» وذلك بالمتحف المصري: هناك نية طيبة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة فى الإشارة إلى الحضارة المصرية ولكن الاختيار لم يكن موفقا.
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3 وزراء في افتتاح اليوم الثقافي الدولي المتنوع

شهد وزير الآثار الدكتور خالد العناني، يرافقه كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والسفير الدنماركي بالقاهرة، ووزير خارجية الكاميرون، صباح اليوم، الخميس، افتتاح «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» بالمتحف المصري بالتحرير، بحضور عدد من قيادات وزارة الآثار، وبدأت مرارسم الافتتاح بتدشين المسار المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية «المكفوفين» بالمتحف بالتعاون مع المعهد الإيطالي للآثار، ثم أعقبها افتتاح معرض أثري مؤقت بمناسبة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تحت عنوان «الرياضة عبر العصور».
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الظهور الأول لطائرة كأس الأمم الإفريقية «فيديو»

كشفت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الإثنين عن التصميم الجديد، الذي أضافته على بعض طائرات الأسطول لتحمل شعار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. والشركة الوطنية مصر للطيران هي الناقل الرسمي لفرق البطولة الأممية وأحد رعاة المنتخب المصري.
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السيسي يتابع أعمال التطوير باستاد القاهرة (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية". وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الجولة التفقدية هدفها للوقوف على جميع التجهيزات الخاصة بإستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة. واطلع الرئيس على أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع إستاد القاهرة، التي شملت جميع مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات فضلا عن الطرق المحيطة به.
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أسعار ومواعيد قطارات السكة الحديد في «بطولة إفريقيا»

بالتزامن مع انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، نشرت هيئة السكك الحديدية مواعيد تشغيل القطارات «المميزة والمكيفة»، بخطوط الإسكندرية ومدن القناة، حيث أعلنت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مواعيد خطوط: «القاهرة - الإسكندرية»، «القاهرة - السويس»، «القاهرة - الإسماعيلية»، بما يتناسب مع مواعيد إقامة مبارايات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
تميمة-امم -افريقيا

بـ700 جنيه.. إريال ديجيتال لنقل مباريات أمم إفريقيا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، حيث تقام على 6 ملاعب مصرية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، إلا أن الجماهير تجد أزمة في مشاهدة المباريات نظرا لتشفيرها عبر القمر الصناعي نايلسات وإنتاج قناة تايم سبورت على التلفزيون الأرضي، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، سعر الإريال الديجيتال الناقل لمباريات بطولة الأمم الإفريقية وأماكن بيعه. وقال المخرج شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إنه تم بيع الاريال الديجيتال في منطقة باب اللوق وفي منافذ الهيئة الوطنية للإعلام.
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