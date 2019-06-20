تخفيضات للجميع.. «مواصلات مصر» توحد التذاكر خلال بطولة إفريقيا

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

أتوبيسات - أرشيفية

طرحت مواصلات مصر، عروض وتخفيضات مميزة، يستفيد منها جموع الجماهير المصرية ومشجعي المنتخبات الإفريقية الأخرى، وذلك خلال الأيام التي ستقام فيها مباريات المنتخب الوطني، إذ قررت الشركية طرح سعر موحد لكل التذاكر بجميع المركبات سواء الأتوبيسات الكبيرة أو الميني باص، ليصل سعر التذكرة الواحدة في إلى 5 جنيها فقط لا غير، على كل الخطوط، من خلال عملاء الكارت الذكي أو singel tichet، وذلك في إطار المبادرة الجديدة التي أطلقتها الشركة تحت شعار "شجع مصر مع مواصلات مصر".

وقال العميد عباس القطان، المتحدث الإعلامي باسم شركة مواصلات مصر، إن الشركة تقدم هذه العروض بشكل مستمر على مدار أيام البطولة (من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل)، موضحا أن الدعم مقدم لجميع المشجعين المصريين وغير المصريين. وأوضح أن مواصلات مصر، تمكن الجمهور من خلال شبكة مركباتها، من الوصول