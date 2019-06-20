رياضة

فيفا وكاف يتفقان على تعيين فاطمة سامورا

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
فاطمة سامورا
فاطمة سامورا
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الإفريقي (كاف)، اليوم الخميس، تعيين الأمينة العامة للفيفا السنغالية فاطمة سامورا، "مفوضة عامة لإفريقيا" لستة أشهر، وتأتي هذه الخطوة في خضم سلسلة مشاكل يشهدها الاتحاد القاري، وكما أتى الإعلان قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وفي أعقاب سلسلة أحداث مثيرة للجدل طالت الاتحاد القاري في الفترة الماضية، أبرزها استجواب رئيسه أحمد أحمد من قبل السلطات الفرنسية بسبب شبهات فساد.
وجاء البيان كالآتي: "أحمد أحمد اقترح على المكتب التنفيذي في يونيو الماضي اللجوء لخبرة فيفا لتقييم الوضع الحالي داخل الاتحاد، وأن يساهموا في الإسراع من عملية الإصلاح التي تضمن للكاف أن يواصل عمله بشكل شفاف وفعال ومتفق مع معايير الحوكمة". وواصل البيان: "واتفق كاف وفيفا على تعيين فاطمة سامورا مندوبة
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كأس-الأمم-الأفريقية

عربي وحيد في قائمة أصغر اللاعبين في كان 2019

تصدر مارك اللمطي نجم منتخب تونس، قائمة أصغر اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
كأس-الأمم-الأفريقية

أكبر 5 لاعبين في كأس الأمم الإفريقية 2019

تصدر حارس منتخب غينيا نابي ياتارا، قائمة أكبر اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
منتخب-مصر‎ (2)

قبل انطلاق كان 2019.. معلومات لا تفوتك عن كأس الأمم

تحتضن مصر النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، ليعود الكان إلى أرض الفراعنة من جديد بعدما استضافته مصر 4 مرات من قبل، وانطلقت البطولة للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ومنذ ذلك الحين شارك بها العديد من الأساطير الإفريقية من رابح ماجر، وروجيه ميلا، وعبيدي بيليه، وغيرهم من الأسماء التاريخية الذين تركوا إرثًا كرويًا لا يمكن نسيانه، وبفضل هؤلاء الأساطير ومنتخبات بلادهم، شهدت البطولة الإفريقية على مدار تاريخها الكثير من الأرقام القياسية المميزة التي نسلط الضوء عليها في تلك السطور.
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كأس-الأمم-الأفريقية

مصر ضد زيمبابوي..32 كاميرا تنقل افتتاحية أمم إفريقيا

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019، برئاسة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أنه سيتم نقل حفل افتتاح البطولة ومباراة مصر وزيمبابوي غدًا الجمعة بواسطة 32 كاميرا، وأخرى سبايدر، حتى يشعر المشاهد وكأنه داخل ملعب المباراة، حيث من المنتظر أن يفتتح المنتخب الوطني البطولة أمام منتخب زيمبابوي. ويختتم المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، استعداداته مساء اليوم لمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي في افتتاح في نسختها رقم 32 والتي تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ الكان.
إنفانتينو (1)

رئيس «الفيفا» يحضر حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

كشف هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد، أن السويسري جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، أبلغه أنه سيحضر حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية باستاد القاهرة، والمباراة الافتتاحية بين منتخبى مصر وزيمبابوي، حيث يفتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة أمام زيمبابوي غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء. ويختتم المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، اليوم استعداداته لمواجهة نظيره منتخب زيمبابوى في افتتاح البطولة في نسختها رقم 32 والتي تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.
أحمد أحمد رئيس الكاف

مؤتمر صحفي لرئيس الكاف قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا

يعقد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن استعدادات بطولة الأمم الإفريقية التي تبدأ غدًا الجمعة 21 يونيو، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك اليوم الخميس في استاد القاهرة الدولي، حيث تم توجيه الدعوة للإعلاميين الذين حصلوا على تصاريح تغطية البطولة من خلال جميع المباريات، وسوف يتم الرد من خلاله على جميع الاستفسارات التي يرغب في الحضور الاستعلام عنها حول كأس الأمم الذي يقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا.
أحمد أحمد رئيس الكاف

قرار جديد من فرنسا تجاه رئيس «الكاف»

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن السلطات الفرنسية سمحت لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"، بالتوجه إلى بلده مدغشقر، حيث كان في باريس، من أجل خضوعه للاستجواب من جانب مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم للمحليين 2018، التي استضافتها المغرب، لكن كاف قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع تاكتيكال ستيل.
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