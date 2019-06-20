فيفا وكاف يتفقان على تعيين فاطمة سامورا

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

فاطمة سامورا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الإفريقي (كاف)، اليوم الخميس، تعيين الأمينة العامة للفيفا السنغالية فاطمة سامورا، "مفوضة عامة لإفريقيا" لستة أشهر، وتأتي هذه الخطوة في خضم سلسلة مشاكل يشهدها الاتحاد القاري، وكما أتى الإعلان قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وفي أعقاب سلسلة أحداث مثيرة للجدل طالت الاتحاد القاري في الفترة الماضية، أبرزها استجواب رئيسه أحمد أحمد من قبل السلطات الفرنسية بسبب شبهات فساد.

وجاء البيان كالآتي: "أحمد أحمد اقترح على المكتب التنفيذي في يونيو الماضي اللجوء لخبرة فيفا لتقييم الوضع الحالي داخل الاتحاد، وأن يساهموا في الإسراع من عملية الإصلاح التي تضمن للكاف أن يواصل عمله بشكل شفاف وفعال ومتفق مع معايير الحوكمة". وواصل البيان: "واتفق كاف وفيفا على تعيين فاطمة سامورا مندوبة

وجاء البيان كالآتي: "أحمد أحمد اقترح على المكتب التنفيذي في يونيو الماضي اللجوء لخبرة فيفا لتقييم الوضع الحالي داخل الاتحاد، وأن يساهموا في الإسراع من عملية الإصلاح التي تضمن للكاف أن يواصل عمله بشكل شفاف وفعال ومتفق مع معايير الحوكمة".



وواصل البيان: "واتفق كاف وفيفا على تعيين فاطمة سامورا مندوبة إفريقيا في الفيفا كمراقب للكاف لمدة 6 شهور تبدأ من أول أغسطس المقبل حتى يناير 2020 قابلة للتمديد".



وأتم البيان: "سامورا ستعمل بشكل وثيق على عدة مواضيع منها الإشراف على الإدارة العملية للكاف بما فيها القرارات الإدارية والنهوض بالكرة في جميع مناطق الكاف، فاطمة تستمر في مدة ولايتها في الكاف كأمين عام الفيفا ويمكنها اختيار من ينوب عنها في الفيفا وفق اللائحة الداخلية، الفيفا والكاف ملتزمين بمصالح الدول الأعضاء".

