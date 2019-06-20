الأوقاف: إنهاء خدمة من يثبت دعمه للفكر المتطرف

تحرير:باهر القاضى ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

مختار جمعة وزير الأوقاف

قررت وزارة الأوقاف إنهاء خدمة أي شخص يثبت انتماؤه أو دعمه أو تأييده لأية جماعة إرهابية، أو يفعل ما يكون دعما فكريا أو لوجستيا لها، مؤكدة أن تبني هذا الفكر ودعمه هو خيانة للدين والوطن والأمانة وحق الوظيفة العامة. وأضافت الوزارة، أن مهمتها الأساسية هي تصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الفكر المتطرف، ولا مساومة على تشويه صورة الدين والمتاجرة به ولا على ما يمكن أن يكون مساسا بأمننا القومي. ودعت جميع المؤسسات الوطنية إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من يثبت انتماؤه أو دعمه للفكر المتطرف أو أية جماعة إرهابية.

وتابعت: الجماعة الإرهابية لم ولن تكف عن محاولات اختراق المؤسسات الفاعلة في المجتمع بأية صورة من الصور حتى تتمكن من استخدام عناصرها الماكرة التي تحاول ذرعها في المؤسسات الحيوية والفاعلة في اللحظات التي تريد والتي تراها مناسبة للانقضاض على مؤسسات الدولة بل على كيانها ، فهم خطر حيث حلوا وشر حيث كانوا ،