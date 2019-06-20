جريمة

سيلفي وقميص نوم.. تفاصيل جريمة الدم بالمرج

المتهم وقع في غرام زوجته من اللحظة الأولى وأنهى مراسم الزواج في أشهر قليلة.. عاد إلى منزله فوجدها تلتقط "سلفي" بملابس النوم فنهرها.. ذهبت لمنزل أبيها ووقعت الجريمة
تحرير:محمد الأشموني ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
بسبب صورة سيلفي، أنهى عامل حياة حماه بمنطقة المرج، حيث مزق جسده بسكين حتى الموت، وخلال التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة مع المتهم، أكد أن زوجته التقطت لنفسها صورة "سيلفي" بهاتفها الشخصي بملابس النوم، فعاتبها على ذلك وطلب منها إزالتها، إلا أنها اعترضت ونشبت بينهما مشادة كلامية، انتهت بتركها شقة الزوجية، وعندما توجه إلى منزل الأسرة لإعادتها فوجئ بوالدها يتعدى عليه بالسباب ونشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة، انتهت بقيامه بطعن حماه بسلاح أبيض.
بدأت بفستان أبيض وانتهت بالدم، رحلة لم تستمر إلا سنوات قليلة، منذ بداية اللقاء حتى لحظات الوداع، فبينما كان "محمد" عامل بمنطقة المرج يتجول كعادته وقعت عيناه على إحدى جيرانه، سحرته نظراتها منذ اللحظة الأولى التي رآها وتحول إلى عاشق هائم في محراب جمالها الطاغي. ذهب الشاب إلى أسرته وأخبرهم أنه قد اختار
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إصابة 5 أشخاص في تصادم بين سيارة وأتوبيس بشبرا

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة أجرة وأتوبيس بكوبرى عرابى بشبرا الخيمة. وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأتوبيس ركاب بكوبرى عرابى بشبرا الخيمة، بسبب السرعة الجنونية واختلال عجلة القيادة فى يد السائقين.
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مش ولدي.. كل ما تريد معرفته عن دعاوى «إثبات النسب»

واحدة من القضايا ذائعة الصيت داخل أروقة ساحات المحاكم، يقوم بها الأب أو الأم أو الأبناء أنفسهم، هي دعاوى إثبات النسب، يرفعها أصحابها من أجل إثبات النسب للأب أو يقوم بها الأب بنفسه من أجل إثبات نسب الابن له، وذلك من خلال الفحوصات الطبية اللازمة أو الأوراق الثبوتية الرسمية أو الشهود، تحتاج مثل هذه الدعاوى إلى وقت طويل حيث يتم تداولها على مدار عدة جلسات للتحقق من الأدلة التي توجد، فأغلب الأدلة تعتمد على تحاليل الـ DNA ، وهى فحص الحمض النووي للشخص، وتعتبر من أقوى الدلائل لإثبات النسب.
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بعد 7 سنوات محاكم.. التلاعب بالبورصة تعود للمربع صفر

قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، تعد أطول قضايا الثورة من حيث مدة المحاكمة، إذ مر على بدء تداولها فى المحاكم قرابة 7 سنوات، بدأت منذ عام 2012، وهى القضية الوحيدة التى تداول نظرها خلال درجة تقاضى واحدة أكثر من 6 قضاة، وكذلك هى الوحيدة التى صدر فيها حكمين برد دائرتين قضائيتين، أحدهما بناء على طلب المتهمين بعد صدور قرار بحبسهم، والثاني طلب رد من المدعي بالحق المدني، وهذا بخلاف تكوين عدد كبير من لجان الخبراء لفحص موضوع الاتهام، ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات التى مرت بها القضية.
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كاميرات بالمدرجات والشغب ممنوع.. رسائل الداخلية للجماهير

أعلنت وزارة الداخلية المعايير والضوابط المنظمة لدخول مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق مساء غد الجمعة باستاد القاهرة، وأضافت أنه تقرر فتح أبواب الاستاد في الواحدة ظهرا على أن يتم إغلاق الأبواب في السادسة والنصف مساء، كما أكدت الداخلية أنها لن تسمح بدخول المباريات إلا لحاملي التذاكر والبطاقات للمشجعين، منوهة بأنه تم تركيب كاميرات مراقبة بالمدرجات لرصد حالات الشغب أو الاحتكاك. محذرة من الخروج على القانون والإخلال بالأمن داخل المدرجات، لافتة إلى أنه سيتم مواجهة ذلك بكل الحسم.
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«مالهاش حاجة».. يخطف شقيق زوجته بسبب القائمة والنفقة

«الحقني يا باشا جوز بنتي خطف ابني، عاوزنا نتنازل عن حقوقها».. بهذه الكلمات قص مسن المرج حكايته على رئيس المباحث، الذي أمر بسرعة فحص البلاغ وعمل التحريات اللازمة لسرعة تحرير المجني عليه، والقبض على الجناة، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة صحة البلاغ. وباستئذان النيابة العامة، تم عمل كمين أسفر عن ضبط المتهمين، وبصحبتهم المجني عليه، واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة بسبب الخلافات العائلية، وأنهم كانوا في طريقهم لإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة.
طعنات-سكين-جريمة

مزقته خلال نومه.. حكاية 90 يوما زواجا انتهت بجريمة

أيام قليلة كانت تفصل الزوجين عن إتمام 100 يوم على عقد قرانهما واستقرارهما في عش الزوجية البسيط في منطقة الطبالين التابعة لمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية. مرت الشهور الثلاثة بمرارة وحسرة على الزوجة التي ضاقت ذرعا من أفعال رب الأسرة، الذي ظنت أنه سيكون ملاذها الأول والأخير بعد تركها منزل أسرتها الذي نشأت فيه منذ صغرها، إلا أن تلك الأحلام الوردية تبددت وأضحت مشكلات وأزمات متتالية انتهت باتخاذها قرارا هو الأصعب في حياتها حملت معه لقب "قاتلة" تنتظر مصيرها الذي قد ينهيه "حبل المشنقة".
طعنات-سكين-جريمة

«قتل وذبح».. جرائم بشعة في العشر الأواخر من رمضان

لم يستطع ضعاف النفوس، أن تمر العشر الأواخر من رمضان على خير، فارتكبوا جرائم بشعة في حق أقرب الناس إليهم ولأسباب تافهة، فتجرأ فلاح وقتل والده بعدما تلاشت الرحمة من قلبه وفقد عقله بسبب الخلاف على نوع تقاوي الذرة لترتوي الأرض بدم والده العجوز، بينما مدرس فقد صبره وحكمته وضرب بصلة الرحم عرض الحائط وذبح نجل شقيقته في الشارع أمام المارة بحجة أن الزرع "ينقط" عليه من أعلى بلكونة، وثالث طعن زميله بائع الملابس بحجة أنه يستقطب من محله الزبائن المترددين عليه ونسي أن الله وحده هو من يوزع الأرزاق على خلقه، ومبلغ دفع شابا لقتل صاحب عمره.
جثة-فتاة

شاب يلقي أمه من «البلكونة» في كفر الشيخ

"ألو شرطة النجدة أمي وقعت من البلكونة" بهذه الكلمات تلقت شرطة النجدة في كفر الشيخ بلاغا من "مصطفى . ا" ، 37 عامًا، صاحب محل قطع غيار سيارات مقيم في شارع المهدي المتفرع من شارع الجيش بمدينة دسوق، لتنطلق على الفور سيارات النجدة، ويتبين سقوط "يسرية . ا. م" في العقد السادس من العمر من بلكونة الدور الأول علوى. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي في المحافظة يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من شاب أكد سقوط والدته من "بلكونة" الدور الأول علوى.
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