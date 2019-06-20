سيلفي وقميص نوم.. تفاصيل جريمة الدم بالمرج

المتهم وقع في غرام زوجته من اللحظة الأولى وأنهى مراسم الزواج في أشهر قليلة.. عاد إلى منزله فوجدها تلتقط "سلفي" بملابس النوم فنهرها.. ذهبت لمنزل أبيها ووقعت الجريمة

تحرير:محمد الأشموني ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

بسبب صورة سيلفي، أنهى عامل حياة حماه بمنطقة المرج، حيث مزق جسده بسكين حتى الموت، وخلال التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة مع المتهم، أكد أن زوجته التقطت لنفسها صورة "سيلفي" بهاتفها الشخصي بملابس النوم، فعاتبها على ذلك وطلب منها إزالتها، إلا أنها اعترضت ونشبت بينهما مشادة كلامية، انتهت بتركها شقة الزوجية، وعندما توجه إلى منزل الأسرة لإعادتها فوجئ بوالدها يتعدى عليه بالسباب ونشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة، انتهت بقيامه بطعن حماه بسلاح أبيض.

بدأت بفستان أبيض وانتهت بالدم، رحلة لم تستمر إلا سنوات قليلة، منذ بداية اللقاء حتى لحظات الوداع، فبينما كان "محمد" عامل بمنطقة المرج يتجول كعادته وقعت عيناه على إحدى جيرانه، سحرته نظراتها منذ اللحظة الأولى التي رآها وتحول إلى عاشق هائم في محراب جمالها الطاغي. ذهب الشاب إلى أسرته وأخبرهم أنه قد اختار

بدأت بفستان أبيض وانتهت بالدم، رحلة لم تستمر إلا سنوات قليلة، منذ بداية اللقاء حتى لحظات الوداع، فبينما كان "محمد" عامل بمنطقة المرج يتجول كعادته وقعت عيناه على إحدى جيرانه، سحرته نظراتها منذ اللحظة الأولى التي رآها وتحول إلى عاشق هائم في محراب جمالها الطاغي.

ذهب الشاب إلى أسرته وأخبرهم أنه قد اختار شريكة حياته التي سوف يكمل ماتبقى من عمره بجوارها، حيث لتؤنس وحشة أيامه التي قضاها قبل لقاءه بها، وأخبرهم أنه أخذ قراره وعليهم فقط التوجه لخطبتها من والدها.

اتفق الشاب مع والد العروس على موعد الخطبة، وفي اللحظة الموعودة حمل الهدايا وتوجه "طالب القرب" في الفتاة التي أسرته وخطفت لب فؤاده، وبعد التحية والسلام تم المراد واتفق الجميع على موعد الزفاف، والتجهيزات، وأنهى العريس ماهو مطلوب منه دون إهمال أو تقصير، فقد كان حريصا على اتمام الزيجة مهما حدث، ولن يثنيه عن الوصول لمحبوبته شيء إلا الموت على أمل بلقاء جديد في حياة آخرى.

مرت الأيام على العامل كالدهر، حتى وصل يوم الزفاف ولم الشمل، وسمعت الزغاريد وحضر المباركون، وانتهت الليله على سلام.

عدة أشهر قضاها الزوجان وكأنهما من الجنة، يقطفان خلالها ثمرة حبهما الذي تحاكى به الجيران، إلا أن الرياح لاتأتي دوما بما تشتهي السفن، حيث انتهت أشهر العسل وتبدلت الأحوال، وأصبح الزوج يخرج فجرا للعمل ولا يعود إلا ليلا، ليضع بعض اللقيمات في جوفه ويذهب إلى الفراش.

حالة من الملل تسربت إلى حياتهما، وأصبح الروتين اليومي كما هو، وفي كل مرة تطلب منه الخروج لاستنشاق بعض الهواء النقي، أو الذهاب لزيارة منزل أسرتها لتأنس بهم في غيابه.

لم يعترض الزوج ولم يبد أي غضاضة في ذلك، فقد كان مقدرا للوضع، طالبا منها مسامحته على ضيق الوقت، فيما كانت تحاول التأكيد له على أنها تعي جيدا أن كل مايفعله من أجلها هو محل تقدير، ويزيد من قوة حبال الوصل والمحبة.

خناقات.. كانت هذه الحال التي وصل إليها حالهما في النهاية، إذ تحولت حياة الزوجة إلى جحيم، فيما أصبحت أيام الزوج عبارة عن تعب في العمل ونكد في المنزل، حتى جاء اليوم الذي عاد فيه الرجل من عمله فوجد زوجته تلتقط لنفسها صورة سيلفي بملابس النوم.

هاج الرجل وغضب وتحول إلى وحش كاسر، وجه إليها سيلا من الكلمات القاسية، وطلب منها مسح الصور وحذرها من تكرار الفعلة مرة أخرى، مهددا إياها بالطلاق، وترك لها المنزل وخرج للجلوس مع بعض أصدقائه على المقهى لتهدئة أعصابه، قبل العودة إلى المنزل، وكانت المفاجأة أن الزوجة تركت عش الزوجية وتوجهت إلى منزل والدها.

قصت الزوجة على والدها ماحدث، فتغير وجهه وسيطر الغضب على عقله، بعدما علم أن ابنته تمت إهانتها وطعنها في شرفها، وانتظر قدوم زوج ابنته ليؤدبه على فعلته، دون أن يدري أنه على بعد خطوات من الموت.

حضر الزوج إلى منزل أسرة الزوجة، وقابل والدها الذي قابله بوجه غاضب، وأخذ يكيل له السباب، وطرده من المنزل، وأكد له أنها سيزوجها من هو أفضل منه، مادفع الزوج إلى استلال سلاح أبيض وطعن الأب حتى الموت.

لاذ الرجل بالفرار، حتى ورد بلاغ إلى قسم الشرطة بالواقعة، وبناء عليه تم عمل كمين أسفر عن ضبط المتهم، معترفا بجرمه، فأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.