رياضة

بعد تركه بيراميدز.. تركى الشيخ يكشف عن وجهته المقبلة

تحرير:أحمد ثروت ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
تركى الشيخ
تركى الشيخ
كشف تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادى بيراميدز سابقا، عن وجهته المقبلة بعد أن تنازل عن ملكية نادي بيراميدز نهاية الموسم الجاري، بعد عام واحد فقط له في الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، علما بأن بيراميدز اختتم موسمه الأول في الدوري بـ70 نقطة، ضامنا المشاركة الموسم المقبل في إحدى بطولتي إفريقيا (دوري الأبطال أو الكونفيدرالية)، إذ يتصارع على المركز الثاني مع الزمالك، صاحب الـ68 نقطة ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.
وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "قد تكون البرتغال التجربة الجديدة". وكان تركي آل الشيخ قد ألمح في الخامس من يونيو، إلى نهاية تجربته مع نادي بيراميدز، متمنيا له التوفيق في الفترة المقبلة، إذ كتب آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك: "بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل.
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عربي وحيد في قائمة أصغر اللاعبين في كان 2019

تصدر مارك اللمطي نجم منتخب تونس، قائمة أصغر اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
كأس-الأمم-الأفريقية

أكبر 5 لاعبين في كأس الأمم الإفريقية 2019

تصدر حارس منتخب غينيا نابي ياتارا، قائمة أكبر اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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قبل انطلاق كان 2019.. معلومات لا تفوتك عن كأس الأمم

تحتضن مصر النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، ليعود الكان إلى أرض الفراعنة من جديد بعدما استضافته مصر 4 مرات من قبل، وانطلقت البطولة للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ومنذ ذلك الحين شارك بها العديد من الأساطير الإفريقية من رابح ماجر، وروجيه ميلا، وعبيدي بيليه، وغيرهم من الأسماء التاريخية الذين تركوا إرثًا كرويًا لا يمكن نسيانه، وبفضل هؤلاء الأساطير ومنتخبات بلادهم، شهدت البطولة الإفريقية على مدار تاريخها الكثير من الأرقام القياسية المميزة التي نسلط الضوء عليها في تلك السطور.
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تركي آل الشيخ

آل الشيخ: «نجهز لفريق أوروبي.. المرة دي حاجة تانية»

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تجهيزه لفريق أوروبي لخوض تجربة استثمارية معه خلال الموسم المقبل، وذلك بعد أن تنازل عن ملكية نادي بيراميدز نهاية الموسم الجاري، بعد عام واحد فقط له في الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، علما بأن بيراميدز اختتم موسمه الأول في الدوري بـ70 نقطة، ضامنا المشاركة الموسم المقبل في إحدى بطولتي إفريقيا (دوري الأبطال أو الكونفيدرالية)، إذ يتصارع على المركز الثاني مع الزمالك، صاحب الـ68 نقطة ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.
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رئيس الزمالك: مالك بيراميدز زملكاوي وسنتعاون معه

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يتمتع بعلاقة قوية مع رئيس نادي بيراميدز الجديد، مضيفًا في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور: «مالك بيراميدز الجديد مشجع للزمالك، ومن المنتظر أن يحدث تعاون بين الناديين في المستقبل لكن بشكل مختلف عن الوضع وقت المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية»، موضحًا: «من الممكن خلال الفترة المقبلة أن يتم التعاقد مع لاعبين من بيراميدز، ويرحل لاعبون من الزمالك لبيراميدز».
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عرض برتغالي لاستعارة نجم الأهلي (صورة)

تلقت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عرضًا رسميًّا من نادي جيل فيسنتي البرتغالي لاستعارة محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، وأرسل النادي البرتغالي فاكسًا رسميًّا لإدارة القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية، يطلب فيه استعارة شريف لمدة موسم واحد مقابل 400 ألف يورو، مع خيار شراء اللاعب بزيادة 20% من قيمة الإعارة، ويرغب اللاعب في الرحيل لخوض تجربة احترافية أوروبية، خاصةً في ظل قلة مشاركاته خلال الأخيرة مع المارد الأحمر.
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قناة الكأس تكشف أول الراحلين عن بيراميدز

قالت شبكة قنوات «الكأس»، اليوم الأحد، إن نادي الكويت الكويتي، نجح في التعاقد مع اللاعب السوري عمرو الميداني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضحت القناة، في تقريرها اليوم الأحد، أن عمرو الميداني، قام بتوقيع العقود وإتمام انتقاله إلى النادي الكويتي، وذلك لمدة موسم واحد فقط. يذكر أن اللاعب السوري انضم إلى صفوف نادي بيراميدز، خلال الصيف الماضي، لكن النادي لم يكشف عن مدة التعاقد بين الطرفين حينها.
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