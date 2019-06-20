بعد تركه بيراميدز.. تركى الشيخ يكشف عن وجهته المقبلة

تحرير:أحمد ثروت ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

تركى الشيخ

كشف تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادى بيراميدز سابقا، عن وجهته المقبلة بعد أن تنازل عن ملكية نادي بيراميدز نهاية الموسم الجاري، بعد عام واحد فقط له في الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، علما بأن بيراميدز اختتم موسمه الأول في الدوري بـ70 نقطة، ضامنا المشاركة الموسم المقبل في إحدى بطولتي إفريقيا (دوري الأبطال أو الكونفيدرالية)، إذ يتصارع على المركز الثاني مع الزمالك، صاحب الـ68 نقطة ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "قد تكون البرتغال التجربة الجديدة". وكان تركي آل الشيخ قد ألمح في الخامس من يونيو، إلى نهاية تجربته مع نادي بيراميدز، متمنيا له التوفيق في الفترة المقبلة، إذ كتب آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك: "بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل.