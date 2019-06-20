جريمة

لدواعٍ أمنية تعذر ترحيل بديع ورفاقه في اقتحام السجون

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
محمد بديع
محمد بديع
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة 26 من يونيو الجاري، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم، لدواع أمنية، يحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في يونيو 2015، بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما
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استاد-القاهرة‎ (1)

كاميرات بالمدرجات والشغب ممنوع.. رسائل الداخلية للجماهير

أعلنت وزارة الداخلية المعايير والضوابط المنظمة لدخول مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق مساء غد الجمعة باستاد القاهرة، وأضافت أنه تقرر فتح أبواب الاستاد في الواحدة ظهرا على أن يتم إغلاق الأبواب في السادسة والنصف مساء، كما أكدت الداخلية أنها لن تسمح بدخول المباريات إلا لحاملي التذاكر والبطاقات للمشجعين، منوهة بأنه تم تركيب كاميرات مراقبة بالمدرجات لرصد حالات الشغب أو الاحتكاك. محذرة من الخروج على القانون والإخلال بالأمن داخل المدرجات، لافتة إلى أنه سيتم مواجهة ذلك بكل الحسم.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

بلاغ يتهم وزير التعليم وآخرين بسرقة فكرة «التابلت»

تقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور رمضان محمد رمضان، رئيس المركز القومي لتطوير الامتحانات، يتهمهم بسرقة مشروع نظام الامتحانات الخاص بالمرحلة الثانوية والحاصل على تسجيل حق المؤلف بالإدارة المركزية للشؤن الأدبية بوزارة الثقافة والمقيد تحت رقم 1701600539 بتاريخ 2/11/2016 قبل تولي الدكتور طارق شوقي حقبة الوزارة، حسب بلاغه.
العفو-عن-سجناء (1)

الإفراج عن 504 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، لـ 504 سجناء، تنفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم (269/2019) لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 174 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
محكمة

السجن سنة لعاطل أشعل النيران في سايبر بسبب 5 جنيهات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور، والدكتور محمود عبد الله نصر، ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح بالسجن سنة للمدعو "إ.ح.ع" عاطل، لاتهامه بحرق سايبر كل من "س.ع.س" و"ع.س.م". تعود الواقعة في القضية 7139 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، والمقيدة برقم 365 شرق، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان ببلاغ بحريق سايبر بدائرة القسم.
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للمرافعات..تأجيل محاكمة مرسي في «اقتحام السجون» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة غدٍ الاثنين، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف بالإضافة إلى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
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في «اقتحام السجون»..ماذا قال «العزب» أمام قاضي مرسي؟

تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، سماع مرافعات فريق دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي، و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المتداولة إعلاميًّا بـ«اقتحام السجون»، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير. تستعرض «التحرير» عبر التقرير التالي، تفاصيل شهادة اللواء عادل العزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بقطاع الأمن الوطني.
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المشدد 3 سنوات لمتهمَين في «العائدون من ليبيا»

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات لاثنين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
محكمة-النقض

بالإعدام.. النقض تسدل الستار على قضية «خلية أوسيم»

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام لمتهم، وخففت الحكم بالإعدام لمتهم آخر ليصبح السجن المشدد 15 سنة، كما استبدلت المحكمة عقوبة السجن 15 سنة بـ10 سنوات لاثنين آخرين من المتهمين، وأيدت السجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما آخرين، وذلك في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية أوسيم»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والهجوم على رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية.
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