لدواعٍ أمنية تعذر ترحيل بديع ورفاقه في اقتحام السجون

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

محمد بديع

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة 26 من يونيو الجاري، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم، لدواع أمنية، يحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في يونيو 2015، بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في يونيو 2015، بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.



وقبلت محكمة النقض في وقت سابق، طعن مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد فى القضية، وألغت الحكم الصادر ضدهم، وأعادت محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التي أصدرت الحكم الأول، وشمل الطعن 27 متهما صدرت ضدهم أحكام حضورية من محكمة جنايات القاهرة.



