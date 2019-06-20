تحالف أوروبي لتصنيع مقاتلات الجيل الخامس
تكثف أوروبا من جهودها لتصنيع مقاتلات تنتمي للجيل الخامس، وذلك عبر التعاون بين بعض القوى التصنيعية الأساسية في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا.
تحرير:محمود نبيل
٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
طائرة ميج - 29
على الرغم من الوحدة التي تبدو سمة مميزة لأداء منطقة اليورو تحت مظلتها السياسية الاتحاد الأوروبي، فإن الآونة الأخيرة شهدت خططًا متضاربة في العديد من المجالات، وبالأخص التصنيع العسكري الذي يعد أحد أهم الساحات التي تراهن عليها الدول الكبرى في المنطقة.
وبدت صناعة الطائرات العسكرية واحدة من أهم المجالات التي تراهن عليها العديد من البلدان في الاتحاد الأوروبي، وبالأخص تلك التي تمتلك تقنيات وقدرات تكنولوجية واسعة تؤهلها للمنافسة بقوة لتصنيع طرازات متطورة من الطائرات المقاتلة.
وفي واحدة من أهم الصفقات في قطاع الطيران العالمي، أعلنت شركتا "داسو" الفرنسية، و"إيرباص" الأوروبية عن مشروع مشترك لتصنيع طائرات مقاتلة تنتمي للجيل الخامس، والتي سوف تكون محل الرافال الفرنسية الشهيرة، والتي استطاعت تحقيق انتشار واسع في السنوات القليلة الماضية، وذلك حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
أوروبا
وفي واحدة من أهم الصفقات في قطاع الطيران العالمي، أعلنت شركتا "داسو" الفرنسية، و"إيرباص" الأوروبية عن مشروع مشترك لتصنيع طائرات مقاتلة تنتمي للجيل الخامس، والتي سوف تكون محل الرافال الفرنسية الشهيرة، والتي استطاعت تحقيق انتشار واسع في السنوات القليلة الماضية، وذلك حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
أوروبا تبحث عن المظلة النووية.. وألمانيا قد تكون البداية
وتم توقيع الاتفاقية في معرض باريس الجوي، الذي يعقد حاليا في العاصمة الفرنسية،بحضور رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، الذي قام أيضًا بنشر صورة لحفل توقيع الصفقة عبر حسابه على موقع تويتر، قائلًا: "من كان يظن أنه من الممكن رؤية ألمانيا وإسبانيا وفرنسا تعمل معًا لتصنيع طائرة مقاتلة؟".
وأضاف ماكرون: "الصناع العظماء في أوروبا يوحدون قواهم لبناء قدرات أوروبا العسكرية".
ووفقًا لتقرير رويترز، ستقوم شركة سافران الفرنسية، والألمانية "إم تي يو أيرو"، بتطوير محرك الطائرة الجديدة بشكل مشترك، وهو اتحاد جديد في صناعات أوروبا العسكرية، قد يهدد خطط بريطانيا الخاصة لتطوير طائرتها المقاتلة الشهيرة "تايفون"، والتي أعلنت أنها ستظهر بثوب جديد في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى الإعلان عن طائرة جديدة باسم "تمبست".
وقالت الشبكة الأمريكية، إن المشروع الأوروبي يواجه منافسة من بريطانيا، وهو الأمر الذي أثار مخاوف واسعة داخل قارة أوروبا، لا سيما وأن بريطانيا في طريقها للانفصال عن منطقة اليورو.
وحث المسؤولون التنفيذيون في الشركات المعنية بالصناعات العسكرية في العواصم الأوروبية المختلفة على التحرك بسرعة من أجل الوقوف أمام تلك الخطط، أو المخاطرة بخسارة المقاتلات الأوروبية لحصتها في السوق العالمية لصالح اللاعبين الكبار مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى الصين في المستقبل القريب.
صفقة «تايفون» البريطانية تكشف مزاعم قطر حول قوة اقتصادها
التوقيع الذي كان ضمن المحافل الرئيسية لمعرض باريس الجوي الأخير، جاء كنتيجة سعي مستمر من جانب الشركات الأوروبية المعنية بصناعة الطيران، حيث قدمت شركتي داسو وإيرباص اقتراحًا صناعيًا مشتركًا إلى حكومتي فرنسا وألمانيا لتطوير مقاتلة تنتمي إلى الجيل المقبل من الطائرات دون طيار.
وحسب المعلومات التي استعرضتها الشبكة الأمريكية، فإن نتائج هذا التعاون الثلاثي بين إسبانيا وألمانيا وفرنسا، سيظهر في صورة طائرة مقاتلة بحلول عام 2026، كما سيتم البدء في عمليات التنفيذ الفعلي لعمليات التصنيع بحلول الربع الرابع من العام الجاري، بما يؤكد أهمية المشروع للشركات الأوروبية التي ستحاول وضع الأساس الفني لصناعة تلك الطائرات بالمستقبل القريب.
المشروع الثلاثي قد لا يكون الأخير، وذلك في ظل مساعي الشركات الأوروبية لتقديم نماذج أخرى من الطائرات للتسويق بشكل أساسي في العالم ضمن برنامج "SCAF” الخاص بتطوير الأنظمة الجوية في دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الطائرات بشكل رئيسي في زيادة حصة أوروبا من السوق العالمية، أو على الأقل الحفاظ على نصيبها وسط المنافسة العالمية المشتعلة بين القوى التصنيعية الكبرى.