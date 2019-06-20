تحالف أوروبي لتصنيع مقاتلات الجيل الخامس

تكثف أوروبا من جهودها لتصنيع مقاتلات تنتمي للجيل الخامس، وذلك عبر التعاون بين بعض القوى التصنيعية الأساسية في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا.

تحرير:محمود نبيل ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

طائرة ميج - 29

على الرغم من الوحدة التي تبدو سمة مميزة لأداء منطقة اليورو تحت مظلتها السياسية الاتحاد الأوروبي، فإن الآونة الأخيرة شهدت خططًا متضاربة في العديد من المجالات، وبالأخص التصنيع العسكري الذي يعد أحد أهم الساحات التي تراهن عليها الدول الكبرى في المنطقة. وبدت صناعة الطائرات العسكرية واحدة من أهم المجالات التي تراهن عليها العديد من البلدان في الاتحاد الأوروبي، وبالأخص تلك التي تمتلك تقنيات وقدرات تكنولوجية واسعة تؤهلها للمنافسة بقوة لتصنيع طرازات متطورة من الطائرات المقاتلة.

وفي واحدة من أهم الصفقات في قطاع الطيران العالمي، أعلنت شركتا "داسو" الفرنسية، و"إيرباص" الأوروبية عن مشروع مشترك لتصنيع طائرات مقاتلة تنتمي للجيل الخامس، والتي سوف تكون محل الرافال الفرنسية الشهيرة، والتي استطاعت تحقيق انتشار واسع في السنوات القليلة الماضية، وذلك حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية. أوروبا