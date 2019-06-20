حل الأزمة السودانية بين الضغط الدولي واللجوء للعشائر

لجأت المعارضة السودانية إلى التدخل الإقليمي والدولي للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، فيما اتجه الأخير إلى العشائر والإدارات الأهلية في البلاد.
يسعى كل طرف من أطراف النزاع في السودان للبحث عن مخرج من الأزمة التي تشهدها البلاد نتيجة عدم وجود توافق وتعثر المفاوضات بين الجانبين والذي تصاعدت حدته بعد فض الاعتصام بالقوة وهو ما أدى إلى سقوط العشرات الضحايا بين قتيل وجريح.
فلا تزال شوارع الخرطوم تنتفض من أجل هدف واحد وهو تسليم المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، السلطة لحكومة مدنية وهو شرط أساسي من قبل المعارضة المتمثلة في قوى الحرية والتغيير، لإنهاء الاحتجاجات.
ويرى المجلس الانتقالي أن بلاده لا تتحمل التأخير في حل الأزمة الحالية، مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود حراك الشارع، في الوقت الذي جدد المجلس الدعوة للإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط من طرف واحد، تضم كافة مكونات الشعب السوداني، لتمضي نحو انتخابات حرة نزيهة.
ورقة ضغط
وتتجه قوى الحراك الشعبي
ويرى المجلس الانتقالي أن بلاده لا تتحمل التأخير في حل الأزمة الحالية، مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود حراك الشارع، في الوقت الذي جدد المجلس الدعوة للإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط من طرف واحد، تضم كافة مكونات الشعب السوداني، لتمضي نحو انتخابات حرة نزيهة.
ورقة ضغط
وتتجه قوى الحراك الشعبي لاستخدام ورقة ضغط تتمثل في توجيه التدخل الإقليمي والدولي نحو مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
فقد ذهب محللون سودانيون أنه لم يتبق لتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير سوى ورقة ضغط واحدة يركز عليها الآن، وهي التدخل الإقليمي والدولي للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
مدني عباس مدني القيادي البارز في قوى الحرية والتغيير أكد في تصريحات صحفية أن قوى الحرية والتغيير تصر على التفاوض غير المباشر مع المجلس العسكري، وعلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام بالقوة، وعلى أن يتم التوقيع على الاتفاق القديم قبل بدء التفاوض فيما تبقى من قضايا، وفقا لما نقلت "الاتحاد".
وأعرب مدني عن أمله في أن يفلح الضغط الدولي في دفع المجلس العسكري للتوقيع على اتفاق يتسق وروح الثورة، قبل أن تجبرهم الإرادة الشعبية على ذلك.
وكان مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات، قد كشف عن تشكيل مجموعة ضغط دولية لدعم الوساطة الإفريقية، الرامية لمعالجة الأزمة السودانية.
عودة فرقاء السودان لطاولة المفاوضات بعد وقف العصيان
وأوضح أن المجموعة الضاغطة تتكون من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والترويكا الغربية (الولايات المتحدة، وبريطانيا، النرويج)، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالإضافة إلى دول أخرى، بينها فرنسا وألمانيا وكندا ، بحسب "سودان تربيون".
اللجوء للعشائر
وفي الوقت الذي لجأت فيه المعارضة إلى الخارج ، اتجه المجلس العسكري الحاكم إلى العشائر، حيث أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي" عن إدارة حوار مع زعماء العشائر في كل الولايات، للنقاش حول رؤيتها لحل أزمات البلاد، ودعاهم لمحاربة ما أطلق عليه الفتنة والشائعات، في خطوة من شأنها تجاوز قوى الحرية والتغيير المعارضة.
المجلس أوضح أنه لجأ للعشائر أو المجالس القبلية لعدم وجود مجالس تشريعية في البلاد، "وهي في نظرنا تمثل برلمان البلاد"، وفقا لـ"الأناضول".
وأشار حميدتي في لقاء مع قادة الإدارات الأهلية "العشائر"، إلى أن مجلسه قبل مبدأ تكوين حكومة تكنوقراط تدير البلاد خلال الفترة المقبلة، إلى حين إجراء انتخابات، ملوحاً بإعادة السلطة للعشائر، بشرط تنظيمهم.
أغلقها البشير.. السودان يفتح الحدود مع إريتريا
ووجه حميدتي الدعوة لمن وصفها بـ"الأحزاب العريقة" لتحمل المسؤولية، وتفضيل المصلحة الوطنية، على المصالح الضيقة، وأضاف: "نريد حكومة سريعة، ونريد حلاً سودانياً - سودانياً، لأن البلاد لا تتحمل تأخيراً للحل بعد الآن"، وفقا لـ"الشرق الأوسط".
المئات من قادة الإدارات الأهلية "العشائر" أعلنوا تأييدهم للمجلس العسكري الانتقالي، وفوضوه لتشكيل حكومة "تكنوقراط" من المستقلين لتجاوز الأزمة السياسية بالبلاد.
أزمة الحكومة وتكذيب «العسكري» يعقدان المشهد السوداني
والإدارات الأهلية هي مكون من مكونات الحكم المحلي في السودان، وتأسست منذ عقود وساهمت في نيل السودان استقلاله عام 1956، وتم حلها في عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري منتصف السبعينات غير أنها عادت مرة أخرى في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.