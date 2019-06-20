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حل الأزمة السودانية بين الضغط الدولي واللجوء للعشائر

لجأت المعارضة السودانية إلى التدخل الإقليمي والدولي للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، فيما اتجه الأخير إلى العشائر والإدارات الأهلية في البلاد.
تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
لقاء المجلس العسكري بالعشائر
لقاء المجلس العسكري بالعشائر
يسعى كل طرف من أطراف النزاع في السودان للبحث عن مخرج من الأزمة التي تشهدها البلاد نتيجة عدم وجود توافق وتعثر المفاوضات بين الجانبين والذي تصاعدت حدته بعد فض الاعتصام بالقوة وهو ما أدى إلى سقوط العشرات الضحايا بين قتيل وجريح. فلا تزال شوارع الخرطوم تنتفض من أجل هدف واحد وهو تسليم المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، السلطة لحكومة مدنية وهو شرط أساسي من قبل المعارضة المتمثلة في قوى الحرية والتغيير، لإنهاء الاحتجاجات.
ويرى المجلس الانتقالي أن بلاده لا تتحمل التأخير في حل الأزمة الحالية، مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود حراك الشارع، في الوقت الذي جدد المجلس الدعوة للإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط من طرف واحد، تضم كافة مكونات الشعب السوداني، لتمضي نحو انتخابات حرة نزيهة. ورقة ضغط  وتتجه قوى الحراك الشعبي
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المجلس العسكري السوداني

إقالة النائب العام السوداني من منصبه

ذكرت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، إقالة النائب العام السوداني من منصبه وتعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له،. وكان المجلس السوداني، قد أكد أنه يسعى لتوافق وطني، وعبور الفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي إلى تأسيس تحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز". واتهم المجلس عناصر وصفها بـ«المنفلتة» في الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز».
ايران-وامريكا-في-العراق

استهداف مصالح أمريكا بالعراق رسالة من طهران لواشنطن

في خضم التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت المصالح والمنشآت الأمريكية داخل الأراضي العراقية هدف رئيسي بعد تكرار استهدافها في الآونة الأخيرة، فخلال أسبوع وقعت أربع هجمات من خلال سقوط صواريخ قرب منشآت أمريكية. تلك الهجمات التي وقعت أمس الأربعاء، حيث سقطت صواريخ على تجمع شركات نفطية عراقية وأجنبية في محافظة البصرة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح. وسقط صاروخ "كاتيوشا" قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة "إكسون موبيل" الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة.
العقيد الركن تركي المالكي

بعد استهداف محطة مياه.. السعودية للحوثيين: ترقبوا رد سريع

واصلت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها على الأراضي السعودية، باستهداف أهداف ومنشآت غير عسكرية داخل المملكة، بإطلاق "مقذوف معاد" بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في مدينة الشيقيق جنوب غرب البلاد، مساء أمس، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، أن الهجوم الحوقي لم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية "تلفيات"، لافتا إلى أن "الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه"، بحسب العربية.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: الجبير يُكذّب تقرير «كالامار» بشأن خاشقجي

تصدر الهجوم على منشآت نفطية في العراق عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما طالعتنا على رد السعودية على تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان حول مقتل جمال خاشقجي، واستعرضت الصحف أيضا تطورات التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران بالإضافة للعديد من القضايا الأخرى. تناولت صحيفة "الخليج" الإماراتية في افتتاحيتها تعرض مواقع عسكرية ونفطية في العراق يتواجد فيها أمريكيون إلى خمس هجمات صاروخية في مواقع متفرقة في البلاد كما أعلن مسؤولون، أمس الأربعاء، فيما كلفت قيادة العمليات المشتركة، جميع الأجهزة، باتخاذ الإجراءات ضد مطلقي الصواريخ.
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عصيان-السودان (2)

هل ينجح المجلس العسكري السوداني في إنهاء العصيان؟

رغم عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية، بدأ يلوح في الأفق توجه المعارضة السودانية إلى تعليق العصيان الذي بدأ منذ الأحد في الوقت الذي لم يتحقق فيه الهدف الرئيسي من العصيان وهو تسليم المجلس العسكري السلطة التي تسلمها منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير. تواصل العصيان الذي دعت إليه المعارضة للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لليوم الثاني على التوالي حيث ظلت شوارع الخرطوم خالية من المارة إلى حد كبير كما واصلت معظم المتاجر إغلاق أبوابها، وقامت مركبات عسكرية بدوريات في شوارع الخرطوم لحراسة المنشآت العامة مثل المستشفيات والمطار والوزارات.
أحد شواع الخرطوم

استجابة غير متوقعة.. عصيان يحول الخرطوم لمدينة أشباح

رغم انقطاع الإنترنت في السودان والذي يعد الوسيلة الأولى والأقوى للحشد، نجد أن اليوم الأول للعصيان المدني المفتوح الذي دعت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد، لاقى استجابة قوية من قبل السودانيين حيث بدت الشوارع شبه خالية من المارة ووسائل النقل رغم أن أمس، هو بداية الأسبوع والعودة للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. قادة الاحتجاج في الخرطوم دعوا إلى العصيان المدني في تصعيد جديد من قبل المحتجين في محاولة لإرغام المجلس العسكري على تسليم السلطة لحكومة مدنية.
مظاهرات-السودان

الحرية والتغيير بالسودان: فض الاعتصام بالكامل جريمة

قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المعتصمين بين قتلى وجرحى، ووصفت القوى الثائرة، عملية الفض بـ"الجريمة"، متهمة قوات الدعم السريع والجيش بالمسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام.، وأعلنت القوى السودانية المعارضة وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.
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«الإضراب العام».. فصل جديد من التصعيد في السودان

اتسعت فجوة الخلاف بين قوى الحراك في السودان والمجلس العسكري الحاكم ، وهو ما تسبب في حالة من الإحباط أصابت الشارع السوداني بعد فشل المفاوضات بين الجانبين في الخروج بنتائج إيجابية لقيادة المرحلة المقبلة من الفترة الانتقالية وعادت الأمور مرة أخرى إلى نقطة الصفر. تجمع المهنيين السودانين حمل المجلس العسكري، مسؤولية إخفاق المحادثات، وقال "انتهت جولة جديدة من التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ونستطيع أنّ نقول بكل وضوح إنّ المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة".
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