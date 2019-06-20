وزير الآثار: «أنوبيس» لن يوجد فى افتتاح كأس الأمم

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

وزير الآثار

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية لم ترجع إلى وزارة الآثار قبل اختيار تمثال أنوبيس «إله الموت عند قدماء المصريين» كأيقونة للبطولة بعد أن تم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر وضع تمثال «أنوبيس» عند مدخل ملعب استاد القاهرة تمهيدا لظهوره فى حفل الافتتاح بعد غد الجمعة. وأضاف العناني خلال افتتاح «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» وذلك بالمتحف المصري: هناك نية طيبة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة فى الإشارة إلى الحضارة المصرية ولكن الاختيار لم يكن موفقا.

وشدد وزير الآثار على أنه لو تم الاستعانة بالآثار فى اختيار أيقونة البطولة، كانت الوزارة سوف ترشح تماثيل أخرى أفضل من التمثال الذى تم اختياره، تتناسب مع الحدث «كنت هقول حاجة تانية خالص». وتابع الوزير: تلقيت اتصالا هاتفيا صباح أمس من قبل وزير الشباب والرياضة والقائمين على البطولة من أجل إبداء