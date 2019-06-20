رياضة

أجيري يعلق على نظام المؤتمرات واستاد الكلية الحربية

تحرير:أحمد بركات ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
خافيير أجيري
خافيير أجيري
أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، غضبه من تغيير نظام المؤتمرات الصحفية، بعد مباريات أمم إفريقيا، حيث أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلا على نظام المؤتمرات الصحفية حيث عاد للنظام القديم بحضور كل المديرين الفنيين معًا بدلا من حضور كل مدير فني على حدة. وتحدث المدير الفني للفراعنة مع جهازه المعاون عن عدم رضاه عن هذا التعديل؛ لأن المدربين يكونون متوترين بعض الشيء بعد المباريات وهو ما قد يتسبب في أزمات خلال المؤتمر في حالة خروج تصريحات عنيفة.
على جانب آخر أشاد خافيير أجيري بمستوى ملعب الكلية الحربية سواء من حيث موقعه أو أرض الملعب وكذلك توفير كافة الأجهزة المطلوبة. وأكد أجيري لمعاونيه أنه يصلح لاستضافة المباريات وليس التدريب عليه فقط وحرص مسئولو الملعب على تحسين أرضيته وتوفير عدد من أجهزة الاستشفاء بناءً على طلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني. وتنطلق
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لاعبو زيمبابوي يرفضون مواجهة الفراعنة والسفير يتدخل

كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة داخل صفوف منتخب زيمبابوي، قبل ساعات من مواجهته مع المنتخب الوطني في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث ذكرت التقارير أن عددا من لاعبي منتخب زيمبابوي يرفضون خوض مباراتهم مع الفراعنة المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة ويرغبون في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام الاتحاد الزيمبابوي بمنحهم المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي حدده من قبل.
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مران الزمالك.. عودة أوباما وتأهيل عبدالعزيز

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قياسات بدنية علي هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي بميت عقبة، كما أدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية بالكرة وبدونها، تحت إشراف اليوناني أنطونيس كيزوس مدرب الأحمال الجديد وأمير عزمي المدرب المساعد، ويواصل فريق الكرة بالزمالك تدريباته اليومية، في إطار الاستعداد للمباريات المتبقية من مسابقه الدوري، بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية 2019، حيث يتبقى للزمالك 3 مواجهات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.
مظاهرات-فى-تونس (2)

منذر شواشي: ما صنعته مصر في 3 شهور يعد إعجازا

كشف منذر شواشي التونسي المنسق العام للجنة الإعلامية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أن مصر دولة عظيمة وتستحق بجدارة ثقة الاتحاد الإفريقي في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستنطلق مساء غد الجمعة في تمام العاشرة مساءً وتستمر حتى 19 شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن مصر صنعت الإعجاز خلال ثلاثة أشهر فقط وهو ما يدعوا للفخر والانبهار، حيث قال إن ما يحدث ليس غريبًا على مصر وعلى رئيسها عبدالفتاح السيسي الذي تحمس كثيرًا لاستضافة بلاده بطولة الأمم الإفريقية.
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كأس-الأمم-الأفريقية

عربي وحيد في قائمة أصغر اللاعبين في كان 2019

تصدر مارك اللمطي نجم منتخب تونس، قائمة أصغر اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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أكبر 5 لاعبين في كأس الأمم الإفريقية 2019

تصدر حارس منتخب غينيا نابي ياتارا، قائمة أكبر اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
احمد-احمد (1)

رئيس كاف: سنعيد التفاوض مع لاجاردير بشأن قيمة البث

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الكاف سيعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة الكاميرون، وقال أحمد أحمد: "سنعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا بعد زيادة الفرق إلى 24 فريقًا بدلا من 16، والمسألة تحتاج وقت، ومصر نجحت في الاستعداد لاستضافة البطولة خلال 6 شهور فقط، بعض الدول تستعد للبطولات في 5 أو 6 سنوات وبمساعدة دول أخرى".
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رئيس كاف يوجه رسالة إلى جميع الجهات بشأن الجماهير

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الكاف حصل على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "حصلنا على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، لكن السؤال هل يمكن أن تكون هناك مدينة خالية من الأخطار؟.. هذه الرسالة التي أود إيصالها إلى جميع الجهات بشأن الجماهير لأننا جميعا إخوة.. وقارتنا بحاجة شديدة إلى الأمن".
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