أجيري يعلق على نظام المؤتمرات واستاد الكلية الحربية

تحرير:أحمد بركات ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

خافيير أجيري

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، غضبه من تغيير نظام المؤتمرات الصحفية، بعد مباريات أمم إفريقيا، حيث أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلا على نظام المؤتمرات الصحفية حيث عاد للنظام القديم بحضور كل المديرين الفنيين معًا بدلا من حضور كل مدير فني على حدة. وتحدث المدير الفني للفراعنة مع جهازه المعاون عن عدم رضاه عن هذا التعديل؛ لأن المدربين يكونون متوترين بعض الشيء بعد المباريات وهو ما قد يتسبب في أزمات خلال المؤتمر في حالة خروج تصريحات عنيفة.

على جانب آخر أشاد خافيير أجيري بمستوى ملعب الكلية الحربية سواء من حيث موقعه أو أرض الملعب وكذلك توفير كافة الأجهزة المطلوبة. وأكد أجيري لمعاونيه أنه يصلح لاستضافة المباريات وليس التدريب عليه فقط وحرص مسئولو الملعب على تحسين أرضيته وتوفير عدد من أجهزة الاستشفاء بناءً على طلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني. وتنطلق