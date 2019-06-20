مشروعات قومية ومستشار.. قرارات هامة لرئيس الجمهورية

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

الرئيس السيسي

نشر عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، عدد من القرارات الهامة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأصدر مدبولي 3 قرارات جديدة منها تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات قومية، كما قرر تولي طارق على محمد سعدة، مذيع بقنوات النيل المتخصصة، القيام بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولي مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين «نقيب الإعلاميين». وأصدر السيسي قرار رقم 259 لسنة 2019 بتعيين المهندس أمير سيد أحمد حسن مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط العمراني لمدة عام اعتباراً من 27 مايو 2019.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 437 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش الشعبية والموقعة بالقاهرة في 2 يوليو 2018.وبحسب نصوص الاتفاقية فإنها تأتي تدعيما لآواصر الصداقة وتنمية التعاون القائم على أساس