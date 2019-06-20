ياسمين صبري تسخر من أصحاب «متلازمة داون» لهذا السبب

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

ياسمين صبري

انتقادات لاذعة وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة ياسمين صبري، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد قيامها بالرد على أحد التعليقات التي جاءتها على صورتها التي نشرتها مؤخرا على حساباتها بالسوشيال ميديا، من داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث سخرت من المصابين بمتلازمة داون، وهو ما رفضه الجمهور، لتقوم سريعًا بحذف هذا التعليق الذي فتح النار عليها، ولكن لم يكن هذا كافيا حيث طالبها متابعوها بالخروج والاعتذار إلى مرضى «متلازمة داون»، وربط المتابعون بين تعليقها وتنصيبها مؤخرا «سفيرة للمرأة الإفريقية»، ووجد أن ما قالته ينتقص من جماهيريتها -على حد وصفهم-.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام ياسمين صبري، أمس بنشر صورة لها وهي واقفة على رأسها وقدماها مرفوعتان لأعلى، ليعلق أحد الأشخاص على الصورة، ويقول لها: «إنه فعل هذه الحركة عندما كان عمره 6 سنوات»، لترد هي: «نعم أراهن أنك فعلت هذا هو السبب في أن لديك الآن متلازمة داون». لا تعليق لدي