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ياسمين صبري تسخر من أصحاب «متلازمة داون» لهذا السبب

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
انتقادات لاذعة وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة ياسمين صبري، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد قيامها بالرد على أحد التعليقات التي جاءتها على صورتها التي نشرتها مؤخرا على حساباتها بالسوشيال ميديا، من داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث سخرت من المصابين بمتلازمة داون، وهو ما رفضه الجمهور، لتقوم سريعًا بحذف هذا التعليق الذي فتح النار عليها، ولكن لم يكن هذا كافيا حيث طالبها متابعوها بالخروج والاعتذار إلى مرضى «متلازمة داون»، وربط المتابعون بين تعليقها وتنصيبها مؤخرا «سفيرة للمرأة الإفريقية»، ووجد أن ما قالته ينتقص من جماهيريتها -على حد وصفهم-.
تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام ياسمين صبري، أمس بنشر صورة لها وهي واقفة على رأسها وقدماها مرفوعتان لأعلى، ليعلق أحد الأشخاص على الصورة، ويقول لها: «إنه فعل هذه الحركة عندما كان عمره 6 سنوات»، لترد هي: «نعم أراهن أنك فعلت هذا هو السبب في أن لديك الآن متلازمة داون». لا تعليق لدي
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بيلا-ثورن

من هي بيلا ثورن التى نشرت صورها عارية؟

تعرضت الممثلة الأمريكية بيلا ثورن، صاحبة الـ22 عاما، لانتقادات لاذعة بعد قيامها بنشر صور لها وهى عارية، على حسابها الخاصة بموقع «تويتر»؛ وبررت ذلك يتعرضها للابتزاز من قبل أحد الأشخاص الذي اختراق حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي وهددها بنشر صور وفيديوهات لها وهى عارية، لتدخل هي فى تحد معه وقامت بنشر صورها التى كانت بمثابة صدمة لجمهورها، بدلا من أن يقوم هو بنشرها، وكتبت إلى جوار تلك الصور: «هذه هى الصور التى هددتنى بها.. الآن لن تاخذ شيئا مني أستطيع النوم الليلة جيدا، لن تستطيع التحكم فى حياتي ولن تفعلها».
محمد-منير

شائعات المرض تطارد الفنانين.. آخرهم محمد منير

«المرض والموت»، هما أكثر شائعتين يزعجان النجوم، فكيف للشخص يسمع بخبر وفاته؟! ويشاهد المحيطين به وهم يسألون عن موعد الجنازة وغيرها من التفاصيل المزعجة، وشائعة المرض لا تقل سخافة عن الموت، خاصة مع انتشارها سريعًا، وصوت التليفونات التي لا تهدأ من محاولات المحبين الاطمئنان على صحته، ويتفاجؤون بأنه يتمتع بصحة جديدة، وما كل هذا إلا شائعات مغرضة، وخلال الفترة الماضية كانت هناك الكثير من الشائعات التي طاردت الفنانين، الذين حرصوا على الخروج إلى جمهورهم ونفى كل ما يثار حولهم، سواء بأنفسهم أو من خلال أصدقائهم، لكى يضعوا حدا لتلك الشائعات.
الفنان أحمد بدير

أحمد بدير: ياسمين صبري أفضل اكتشاف في 2019 (فيديو)

أكد الفنان أحمد بدير أن ياسمين صبرى هى أفضل إكتشاف فى 2019. وقال بدير خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية «ON E»: «ظهور ياسمين فى أول بطولة لها نقطة قوة بالنسبة لها جدا، أولا هى عندها كاريزما عالية جدا، يعنى الناس بتحب تبص حتى على شكلها، تستمتع بيها وهى بتمثل، ممكن يبقى طبيعة أدائها للدور دا البساطة المتناهية، فدا ممكن يبقى ميزة مش عيب». وأضاف: «فيه مشهد فى مسلسل حكايتى جتلى بتقولى طلع أبويا من السجن، ودا أخوك، وأنا قاعد فى الخان، فبقولها لا مش هسيبه، فهى قالتلى كتر خيرك يا عمى ومشيت»
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الفنان أحمد بدير

أحمد بدير: ياسمين صبري أفضل اكتشاف في 2019 (فيديو)

أكد الفنان أحمد بدير أن ياسمين صبرى هى أفضل إكتشاف فى 2019. وقال بدير خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية «ON E»: «ظهور ياسمين فى أول بطولة لها نقطة قوة بالنسبة لها جدا، أولا هى عندها كاريزما عالية جدا، يعنى الناس بتحب تبص حتى على شكلها، تستمتع بيها وهى بتمثل، ممكن يبقى طبيعة أدائها للدور دا البساطة المتناهية، فدا ممكن يبقى ميزة مش عيب». وأضاف: «فيه مشهد فى مسلسل حكايتى جتلى بتقولى طلع أبويا من السجن، ودا أخوك، وأنا قاعد فى الخان، فبقولها لا مش هسيبه، فهى قالتلى كتر خيرك يا عمى ومشيت»
ياسمين-صبرى

نقل ياسمين صبري إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

تعرضت الفنانة ياسمين صبرى لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى. ونشرت ياسمين صبرى عددًا من الصور على خاصية «الاستورى» الخاص بحسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فى إحداها وهى ترتدى ملابس التعقيم داخل أحد المستشفيات، وأظهرت أخرى الأسورة التى تحمل بيانات المريض وقد ارتدتها ياسمين فى يدها، وفى الأخيرة نشرت صورة لباقة من الزهور. ولم توضح الفنانة ياسمين صبرى أسباب نقلها إلى المستشفى إذ لم تكشف مزيدا من التفاصيل بخلاف تلك الصور فقط.
احمد-صلاح-حسني

«حكايتي» 29| «علي» يسترد أملاكه ويخطط لقتل «أدهم»

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل «حكايتي»، نجاح «على» يجسده أحمد صلاح حسني، فى الوقوف على قدميه مرة أخرى فى الميناء ومنافسة ابن عمته «هيثم» يجسده تامر شلتوت، وفى الوقت نفسه وصلت عروض لـ«داليدا» تجسدها ياسمين صبري، لافتتاح فروع أخرى لها خارج مصر، وأخذت تدرس العروض، وعلم «على» أن أقدم باخرة لـ«البارون» غرقت قبل وصولها اليونان، بسبب الحمولة الزائد، وذهب وتخانق مع «هيثم»، بينما غرق «أدهم» يجسده أحمد حاتم، فى الديون بعد حجز البنك على المصنع والأرض، وذهب إلى عمه «سعد» يجسده إدوارد، وطلب منه أن يضع يده فى يده ويستعيدان أرضهما.
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«حكايتي» 27.. ياسمين صبري تنجو من الموت

انطلقت الحلقة الـ27 من مسلسل «حكايتي» بتفكير «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، فى الانتقام من «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، بعد أن دخلت فى عملها وعلمت كل شيء عن محلاتها وفروعها، وفى الوقت نفسه كان «على» يجسده أحمد صلاح حسني، يعيش صدمة كبيرة بعد أن أخبره «هيثم» يجسده تامر شلوت، بأن «البارون» يجسده جميل برسوم، قد تنازل له عن كل أملاكه، وسط محاولة والدته وزوجته التفكير معه فى حل، وشعرت «داليدا» بأنها السبب فى كل ما يحدث لزوجها، وأن جده مات وهو غاضب عليه بسبب زواجه بها.
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