بلاغ يتهم وزير التعليم وآخرين بسرقة فكرة «التابلت»

البلاغ يتهم الوزير وكل من رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بالوزارة ورمضان محمد رئيس المركز القومي لتطوير الامتحانات لقيامهم بسرقة مشروع نظام امتحانات المرحلة الثانوية

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

تقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور رمضان محمد رمضان، رئيس المركز القومي لتطوير الامتحانات، يتهمهم بسرقة مشروع نظام الامتحانات الخاص بالمرحلة الثانوية والحاصل على تسجيل حق المؤلف بالإدارة المركزية للشؤن الأدبية بوزارة الثقافة والمقيد تحت رقم 1701600539 بتاريخ 2/11/2016 قبل تولي الدكتور طارق شوقي حقبة الوزارة، حسب بلاغه.

قال «عبد السلام» الوكيل القانوني لعبد الرؤوف محمد على عبد الوهاب، المدرس الأول وأحد خبراء التعليم، إنه بتاريخ نوفمبر من عام 2016، وقبل تولي الوزير مهام منصبه تقدم صاحب المشروع رسميا بمشروعه لرئيس قطاع التعليم بالوزارة، وتم دراسته وانتهى رأى الوزارة بعدم إمكانية تنفيذ المشروع المقترح في الوقت

قال «عبد السلام» الوكيل القانوني لعبد الرؤوف محمد على عبد الوهاب، المدرس الأول وأحد خبراء التعليم، إنه بتاريخ نوفمبر من عام 2016، وقبل تولي الوزير مهام منصبه تقدم صاحب المشروع رسميا بمشروعه لرئيس قطاع التعليم بالوزارة، وتم دراسته وانتهى رأى الوزارة بعدم إمكانية تنفيذ المشروع المقترح في الوقت الحالي ويمكن تنفيذه على المدى البعيد لعدة أسباب فنية تتخلص في عدة نقاط، من أهمها أن تنفيذ المشروع المقدم يؤدي إلى الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب نظرا لوجود أكثر من نموذج امتحان اختياري بين الطلاب.

بالإضافة إلى أن إتاحة أسئلة الورقة الإمتحانية عن طريق الانترنت أو تحميلها على اسطوانه يشكل خطرا شديدا على سرية الامتحان وتعرضه للتسريب، كما أن تنفيذ المشروع المقترح يؤدي إلى تحميل ميزانية الدولة تكاليف مالية باهظة.

ومن بين الأسباب التي أدت لرفض المشروع وقتذاك، أنه وفي حالة انقطاع الكهرباء أثناء أداء الامتحانات يؤدي إلى حالة من إرباك الطلاب وتوترهم بالإضافة إلى تعطيل سير أعمال الامتحانات وحدوث ارتباك في العمل بصفة عامة.

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ولفت البلاغ المقيد برقم 8465 لسنة 2019، إلى أن ذات الأسباب طبقتها الوزارة على نظام الامتحانات والتي أدت إلي تلك الكوارث، منوها بأنه بعد تولي الدكتور طارق شوقي وزيرا للتربية والتعليم، أعلن قيام الوزارة بتطبيق نظام الامتحانات الجديد ونسبوا المشروع الي أنفسهم بقصد الاستيلاء على فكرة صاحب المشروع وحرمانه من كافة حقوقه الأدبية والمادية والاجتماعية، بحسب البلاغ.

وأضاف البلاغ أنه بتاريخ 27 من أكتوبر عام 2017، فوجئ المبلغ بتصريحات منسوب صدورها للمبلغ ضده الثالث، رئيس المركز القومي لتطوير الامتحانات والتقويم التربوي، بالإعلان عن نظام الامتحانات الجديدة للثانوية العامة وذكر بعض نقاط من المشروع المقدم من المبلغ، ونسبته إلى الوزارة كما قام المبلغ ضده الأول بصفته وزيرا للتربية والتعليم بالظهور عبر شاشات الفضائيات والصحف القومية ليعلن عن مشروعه الجديد لنظام الثانوية العامة ونسبته إليه وإلى وزارته مع تغير استخدام بعض المصطلحات كاستبدال جهاز الكمبيوتر والاسطوانات المدمجة بجهاز التابلت واستبدال كلمة سؤال إلى كلمة مفردة.

وتابع البلاغ " وفي حقيقة الأمر فإن هذا المشروع هو ملك المبلغ وتمت سرقته من صاحبه الأصلي وحرمانه من أحقيته في نسب المشروع إلى صاحبه وحرمانه من حقوقه الأدبية والمادية والاجتماعية.

والتمس البلاغ فتح تحقيقات فورية وسريعة واستدعاء المبلغ ضدهم بشخوصهم وصفاتهم للمثول بجلسات التحقيق لسماع أقوالهم في الاتهامات الموجهة إليهم واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة المنسوبة إليهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات التي ستجرى معهم مع قبول طلب الادعاء المدني ضدهم بمبلغ 10 ملايين جنيه، نظير الأضرار المادية والأدبية والاجتماعية التي لحقت بالمبلغ، نتيجة قيام المبلغ ضدهم بسرقة مشروعه المحامي قانونا طبقا لأحكام القانون، على أن يسدد قيمة التعويض من أموالهم الخاصة بعيدا عن أموال الدولة.

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