قبل انطلاق كان 2019.. معلومات لا تفوتك عن كأس الأمم

يتأهب عشاق الساحرة المستديرة بشكل عام والكرة الإفريقية بشكل خاص لانطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها بمشاركة 24 منتخبًا.

تحرير:كريم مليم ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

تحتضن مصر النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، ليعود الكان إلى أرض الفراعنة من جديد بعدما استضافته مصر 4 مرات من قبل، وانطلقت البطولة للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ومنذ ذلك الحين شارك بها العديد من الأساطير الإفريقية من رابح ماجر، وروجيه ميلا، وعبيدي بيليه، وغيرهم من الأسماء التاريخية الذين تركوا إرثًا كرويًا لا يمكن نسيانه، وبفضل هؤلاء الأساطير ومنتخبات بلادهم، شهدت البطولة الإفريقية على مدار تاريخها الكثير من الأرقام القياسية المميزة التي نسلط الضوء عليها في تلك السطور.

الهدافون التاريخيون - الكاميروني صامويل إيتو برصيد 18 هدفًا. - الإيفواري لوران بوكو برصيد 14 هدفًا. - النيجيري راشيدي ياكيني برصيد 13 هدفًا. - المصري حسن الشاذلي برصيد 12 هدفًا. - الثلاثي (الكاميرني باتريك موبوما- المصري حسام حسن- الإيفواري ديديه دروجبا) برصيد 11 هدفًا. أكبر لاعب يسجل هدفًا - المصري

الهدافون التاريخيون

- الكاميروني صامويل إيتو برصيد 18 هدفًا.

- الإيفواري لوران بوكو برصيد 14 هدفًا.

- النيجيري راشيدي ياكيني برصيد 13 هدفًا.

- المصري حسن الشاذلي برصيد 12 هدفًا.

- الثلاثي (الكاميرني باتريك موبوما- المصري حسام حسن- الإيفواري ديديه دروجبا) برصيد 11 هدفًا.

أكبر لاعب يسجل هدفًا



- المصري حسام حسن، في فبراير 2006، حين سجل في مرمى الكونغو الديموقراطية، وكان عمره حينها يتخطى الـ39 عامًا؛ ليضرب بذلك هدف الزامبي كالوشا بواليا، الذي سجل في فبراير 2000، هدفًا في مرمى السنغال، وكان عمره حينها 36 عامًا و167 يومًا.

أصغر لاعب يسجل هدفًا



- الجابوني شيفا نزيجو، في يناير 2000، حين سجل هدفًا في شباك جنوب إفريقيا، وكان عمره حينها 16 عامًا و93 يومًا.





الأكثر تهديفًا في بطولة واحدة



- الزائيري (الكونغو الديمقراطية حاليا) مولامبا نداي، والذي سجل 9 أهداف في بطولة 1974.





لاعبين سجلوا في أكتر من نسخة شاركوا بها



- الغاني جيان أسمواه، والكاميروني صاميول إيتو، والزامبي كالوشا بواليا، حيث سجلوا في 6 نسخ مختلفة، كما سجل الإيفواري ديديه دروجبا في 5 نسخ مختلفة.







لاعبين سجلوا أكتر من 5 أهداف في بطولة واحدة



- الزائيري مولامبا نداي سجل 9 أهداف في بطولة 74.



- الإيفواري لوران بوكو 8 أهداف في بطولة 70.



- المصري حسام حسن والجنوب إفريقي بيني ماكارثي سجلا 7 أهداف في بطولة 98.



- المصري حسن الشاذلي في بطولة 63 والإيفواري لوران بوكو في بطولة 68 سجلا 6 أهداف.



- المصري الديبة في بطولة 63 والمالي ساليف كيتا في بطولة 72 والنيجيري راشيدي ياكيني في بطولة 94 والجنوب إفريقي شون بارتلت في بطولة 2000 والكاميروني صامويل إيتو في بطولتي 2006 و2008 والمصري محمد ناجي جدو في بطولة 2010.





لاعبين سجلوا هاتريك أو أكثر في مباراة واحدة



1- المصري الديبة سجل 4 أهداف أمام إثيوبيا في بطولة 57.



2- المصري محمود الجوهري سجل هاتريك أمام إثيوبيا في بطولة 59.



3- المصري حسن الشاذلي سجل 4 أهداف أمام نيجيريا في بطولة 63.



4- الجزائري حسان لالماس سجل هاتريك أمام أوغندا في بطولة 68.



5- الإيفواري لوران بوكو سجل 5 أهداف أمام إثيوبيا في بطولة 70.



6- المصري حسن الشاذلي سجل هاتريك أمام كوت ديفوار في بطولة 70.



7- الزامبي بيرنارد تشاندا سجل هاتريك أمام الكونجو في بطولة 74.



8- الإيفواري جويل تيهي سجل هاتريك أمام سيراليون في بطولة 74.



9- الزامبي كالوشا بواليا سجل هاتريك أمام سيراليون في بطولة 96.



10- الجنوب إفريقي بيني ماكارثي سجل 4 أهداف أمام نامبيا في بطولة 98.



11- المصري حسام حسن سجل هاتريك أمام زامبيا في بطولة 98.



12- الكاميروني باتريك مبوما سجل هاتريك أمام زيمبابوي في بطولة 2004.



13- الكاميروني صامويل إيتو سجل هاتريك أمام أنجولا في بطولة 2006.



14- التونسي فرانسيلودو سانتوس سجل هاتريك أمام زامبيا في بطولة 2006.



15- المغربي سفيان العلودي سجل هاتريك أمام نامبيا في بطولة 2008.





أرقام مميزة لملوك الهاتريك أو الذي سجلوا أكثر في مباراة واحدة



- المصري الديبة أول من يسجل هاتريك في تاريخ البطولة عام 1957.



- المصري حسن الشاذلي اللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك أو أكثر في تاريخ البطولة.





- الإيفواري لوران بوكو اللاعب الوحيد الذي سجل 5 أهداف في مباراة واحدة.



- الجنوب إفريقي بيني ماكارثي صاحب أسرع سوبر هاتريك في تاريخ كأس الأمم، أمام نامبيا، في الدقائق (8 - 11 - 19 - 21).



- التونسي فرانسيلودو سانتوس صاحب أكثر هاتريك متأخر، حيث سجله أمام زامبيا، في الدقائق (35 - 82 - 90+3).



- لم يحرز أي لاعب هاتريك أو أكثر في مباراة واحدة وخسر منتخبه المباراة.



- فقط بطولات (1970 - 1998 - 2006) شهدت تسجيل أكتر من هاتريك أو أكثر.



- لم يسجل في تلك النسخ أي هاتريك أو أكثر: (1962; 1965; 1972; 1976; 1978; 1980; 1982; 1984; 1986; 1988; 1990; 1992; 2000; 2002; 2010; 2012; 2013; 2015 : 2017).



- منتخب مصر الأكثر تسجيًلا للهاتريك أو أكثر في 5 مرات.



- إثيوبيا الأكثر استقبالا للهاتريك أو أكثر في 3 مرات، واستقبلت شباكهم خلالهم 12 هدفًا.





أكثر اللاعبين مشاركة



- المصري أحمد حسن شارك في 8 نسخ (1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010).



- الكاميروني روجبير سونج شارك في 8 نسخ (1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010).





أكبر لاعب يشارك



- المصري عصام الحضري، أمام الكاميرون في فبراير 2017، وكان عمره حينها 44 عامًا و21 يومًا.







أصغر لاعب يشارك



- الجابوني شيفا نزيجو، أمام جنوب إفريقيا في يناير 2000، وكان عمره حينها 16 عامًا و93 يومًا.

أكثر اللاعبين تتويجًا



- المصريان عصام الحضري وأحمد حسن، وتوجا باللقب 4 مرات، أعوام (1998, 2006, 2008, 2010).

المدرب الأكثر فوزًا



- الغاني تشارلز جيامفي فاز باللقب ثلاث مرات مع غانا أعوام 63 و65 و82.



- المصري حسن شحاتة فاز باللقب ثلاث مرات مع منتخب مصر أعوام 2006 و2008 و2010.

مدرب قاد أكثر من منتخب



- الفرنسي كلود لو روا، قاد 6 منتخبات: (الكاميرون - السنغال - غانا - الكونغو الديموقراطية - الكونغو - توجو)





المدرب الأكثر مشاركة



- الفرنسي كلود لو روا، شارك في 9 بطولات: (1986 & 1988 مع الكاميرون - 1990 & 1992 مع السنغال - 2006 & 2013 مع الكونغو الديموقراطية - 2008 مع غانا - 2015 مع الكونغو - 2017 مع توجو).

مدرب فاز باللقب مع منتخبين مختفلين



- الفرنسي هيرفي رونار مع زامبيا في 2012، ومع كوت ديفوار في 2015.





مدرب فاز باللقب كلاعب وكمدرب



- المصري محمود الجوهري، فاز باللقب كلاعب في 1959، وكمدرب في 1998.





- النيجيري ستيفان كيشي، فاز في باللقب كلاعب في 1994، وكمدرب في 2013.





أول مدرب أجنبي يقود منتخب للفوز باللقب



- المجري بال تيتكوش قاد منتخب مصر للفوز باللقب عام 1959.





أكثر مدرب أجنبي فاز باللقب



- الفرنسي هيرفي رونار مع زامبيا في 2012، ومع كوت ديفوار في 2015.

عدد تتويج المدربين الأجانب باللقب



- توج المدربين الأجانب باللقب 16 مرة.





أكثر جنسية أجنبية تفوز باللقب



- الجنسية الفرنسية بـ6 ألقاب.

الدول الأكثر استضافة للبطولة



- مصر 5 مرات أعوام (1959, 1974, 1986, 2006, 2019).



- غانا 4 مرات (1963, 1978, 2000, 2008).





منتخبات توجت باللقب في مشاركتها الأولى



- مصر وجنوب إفريقيا وغانا.





المنتخب الأكثر مشاركة



- منتخب مصر في 24 بطولة.





المنتخب الأكثر لعبًا



- منتخب مصر في 96 مباراة، فاز في 54 وتعادل في 17 وخسر في 25، وسجل 159 هدفًأ، فيما استقبلت شباكه 87 هدًفا.

منتخبات توجت باللقب 3 مرات متتالية



- منتخب مصر أعوام (2006-2008-2010)





منتخبات لم تتأهل للبطولة على مدار تاريخها



-12 منتخبًا: (جمهورية إفريقيا الوسطى - تشاد - جزر القمر - جيبوتي - إريتريا - إسواتيني - جامبيا - ليسوتو - ساو تومي وبرينسيبي - سيشيل - الصومال - جنوب السودان).