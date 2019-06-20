رياضة

قبل انطلاق كان 2019.. معلومات لا تفوتك عن كأس الأمم

يتأهب عشاق الساحرة المستديرة بشكل عام والكرة الإفريقية بشكل خاص لانطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها بمشاركة 24 منتخبًا.
تحرير:كريم مليم ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
منتخب مصر
منتخب مصر
تحتضن مصر النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، ليعود الكان إلى أرض الفراعنة من جديد بعدما استضافته مصر 4 مرات من قبل، وانطلقت البطولة للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ومنذ ذلك الحين شارك بها العديد من الأساطير الإفريقية من رابح ماجر، وروجيه ميلا، وعبيدي بيليه، وغيرهم من الأسماء التاريخية الذين تركوا إرثًا كرويًا لا يمكن نسيانه، وبفضل هؤلاء الأساطير ومنتخبات بلادهم، شهدت البطولة الإفريقية على مدار تاريخها الكثير من الأرقام القياسية المميزة التي نسلط الضوء عليها في تلك السطور.
الهدافون التاريخيون - الكاميروني صامويل إيتو برصيد 18 هدفًا. - الإيفواري لوران بوكو برصيد 14 هدفًا. - النيجيري راشيدي ياكيني برصيد 13 هدفًا. - المصري حسن الشاذلي برصيد 12 هدفًا. - الثلاثي (الكاميرني باتريك موبوما- المصري حسام حسن- الإيفواري ديديه دروجبا) برصيد 11 هدفًا. أكبر لاعب يسجل هدفًا - المصري
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كأس-الأمم-الأفريقية

عربي وحيد في قائمة أصغر اللاعبين في كان 2019

تصدر مارك اللمطي نجم منتخب تونس، قائمة أصغر اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
كأس-الأمم-الأفريقية

أكبر 5 لاعبين في كأس الأمم الإفريقية 2019

تصدر حارس منتخب غينيا نابي ياتارا، قائمة أكبر اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
منتخب مصر

المنتخب بعلم مصر أمام زيمبابوي في أولى مباريات الكان

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء غد الجمعة نظيره منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث يقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية. وتقرر أن يرتدى المنتخب الزى التقليدى القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء أمام نظيره زيمبابوي خلال المباراة في حين يظهر الضيوف بالزى الأصفر.
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كأس-الأمم-الأفريقية

أكبر 5 لاعبين في كأس الأمم الإفريقية 2019

تصدر حارس منتخب غينيا نابي ياتارا، قائمة أكبر اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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رئيس كاف: سنعيد التفاوض مع لاجاردير بشأن قيمة البث

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الكاف سيعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة الكاميرون، وقال أحمد أحمد: "سنعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا بعد زيادة الفرق إلى 24 فريقًا بدلا من 16، والمسألة تحتاج وقت، ومصر نجحت في الاستعداد لاستضافة البطولة خلال 6 شهور فقط، بعض الدول تستعد للبطولات في 5 أو 6 سنوات وبمساعدة دول أخرى".
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رئيس كاف يوجه رسالة إلى جميع الجهات بشأن الجماهير

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الكاف حصل على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "حصلنا على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، لكن السؤال هل يمكن أن تكون هناك مدينة خالية من الأخطار؟.. هذه الرسالة التي أود إيصالها إلى جميع الجهات بشأن الجماهير لأننا جميعا إخوة.. وقارتنا بحاجة شديدة إلى الأمن".
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أحمد أحمد يشكر السيسي ويشيد بتنظيم كأس الأمم 2019

شكر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "مصر دولة كبيرة وحضارة عريقة وأشكر السيسي على دعمه لنا ومصر قبلت التحدي بعدما استضافت البطولة وحدث مجهود غير عادي والتزام تام لتجهيز الملاعب والاستعداد للبطولة، ونحن أيضًا قبلنا التحدي بإقامة البطولة بمشاركة 24 فريقا وإقامتها في فصل الصيف".
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