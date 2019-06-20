شجع وانسى الحر.. الأرصاد تعلن طقس مباراة مصر ضد زيمبابوي

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

الأرصاد تعلن طقس الجمعة

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس غدا الجمعة، أول أيام بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر، والذي يشهد مبارة مصر ضد زيمبابوي، متوقعة أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا: الصغرى العظمى القاهرة 25 37 شبين الكوم 25 37 طنطا 24 36 دمنهور 23 34 الإسكندرية 23 30 بلطيم 24 30 مطروح 20 30 السلوم 19 32 سيوة 24 36 بورسعيد 23 30 دمياط 24 29 الزقازيق 25 38 الاسماعيلية 23 36 السويس 26 37 العريش 21 32 رفح 21 32 رأس سدر 26 38 نخل 18 35 نويبع