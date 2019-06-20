بسبب الركود| 15 سيارة انخفضت أسعارها في «يونيو»

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت شيفروليه وإم جي آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية

تحرير:كريم ربيع ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

أعلن عدد كبير من شركات السيارات تخفيض أسعار سياراتهم في السوق المحلية، ويعود هذا التخفيض السعري لأكثر من سبب، أولها انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، والثاني حرب التخفيضات وشدة المنافسة بين الشركات، والثالث هو الركود الشديد بالسوق والتخلص من البضاعة الراكده. فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منهم؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟.

هيونداى قررت الشركة الكورية «هيونداي» في مصر تخفيض أسعار عدد من سياراتها المستوردة والمجمعة محلياً، وقد أعلن وكيل العملاق الكوري، تخفيض أسعار طرازات توسان وإلنترا HD المجمعة محلياً، وحصلت إلنترا HD على خصم 15 ألف جنيه تخفيض سعري، كما حصلت هيونداي توسان الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات

هيونداى

قررت الشركة الكورية «هيونداي» في مصر تخفيض أسعار عدد من سياراتها المستوردة والمجمعة محلياً، وقد أعلن وكيل العملاق الكوري، تخفيض أسعار طرازات توسان وإلنترا HD المجمعة محلياً، وحصلت إلنترا HD على خصم 15 ألف جنيه تخفيض سعري، كما حصلت هيونداي توسان الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات على تخفيض وصل إلى 25 ألف جنيه على جميع الفئات.

حصلت السيارة الرياضية الخدمية الكروس أوفر الأكثر مبيعاً في مصر بفئتها «توسان» والمصنعة في أوروبا، بقيمة بلغت 25100 جنيه على فئاتها العشرة، ليصل مجموع التخفيضات التي حصلت عليها السيارة عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ إلى 68.100 جنيه، بدأ بـ33000 جنيه في يناير، ثم التخفيض الحالي في يونيو.

استفادت هيونداي «إلنترا أتش دي» المجمعة محلياً من التخفيضات السعرية بقيمة 15.000 جنيه على جميع فئاتها، ليصل مجموع التخفيضات منذ يناير إلى 30 ألف جنيه على جميع الفئات، وفيما يخص الأسعار الجديدة لالنترا HD 2019، فهي كالتالي: «الفئة GL بسعر 233.900 ، الفئة GL فاميه بسعر 234.900، الفئة GL SR بسعر 240.900 ، الفئة GL SR فاميه بسعر 241.900، الفئة GL SR فاميه مع عجلات الومنيوم بسعر247.900 الفئة GL DAB ABS بسعر 251.900 جنيه، الفئة GL DAB ABS فاميه بسعر 252.900، الفئة هاي لاين بسعر 261.900، وفئة الهاي لاين فاميه بسعر 262.900 ألف.

أوبل

أعلنت شركة السيارات الألمانية «أوبل» في مصر عن تحريك أسعار عدد من طرازاتها في السوق المحلية، بسبب خفض سعر الدولار، ومن أجل العميل الذى يثق بالشركة، وحصلت طرازات «جراند لاند إكس الكروس أوفر، وأسترا التربو، وأنسجنيا» على تخفيضات سعرية كبيرة ومختلفة، وصلت إلى 95 ألف جنيه منذ يناير الماضي.

حصلت السيارة الخدمية الرياضية الكروس أوفر «جراند لاند إكس» على تخفيضات سعرية جديدة، وصلت إلى 95 ألف جنيه منذ مطلع العام الجاري 2019، وفي هذه المرة حصلت على تخفيض بقيمة 25 ألف جنيه، على الفئة الأولى «إليجانس» ليصبح سعرها 449.990 جنيها بدلا من 474.990 جنيها، وبذات القيمة على الفئة الثانية «هاي لاين» ليصبح سعرها 484.990 جنيها بدلا من 509.990 جنيها، وارتفعت قيمة التخفيض للفئة الثالثة «توب لاين» لتصل إلى 30 ألف جنيه ليكون سعرها 519.990 جنيها بدلا من 549.990 جنيها.

أجرى وكيل السيارة الألمانية أوبل في مصر تخفيضا على سعر السيارة متوسطة الحجم «أنسجنيا جراند سبورت»، وصل إلى 70 ألف جنيه منذ بداية العام، وقد تم تخفيض السعر هذه المرة بقيمة 30 ألف جنيه على فئاتها الثلاث، بحيث يبدأ سعر الفئة «إليجانس» من 479.990 جنيها، بدلا من 509.990 جنيها، و519.990 جنيها للفئة «هاي لاين» بدلا من 549.990 جنيها، وبالنسبة لفئة الـ«توب لاين» فأصبحت بـ599.990 جنيها بدلا من 629.990 جنيها.

نالت السيارة السيدان مدمجة الحجم أوبل أسترا ذات المحرك التربو، قسطا من التخفيضات للمرة الأولى هذا العام، ليصبح سعرها 314.990 جنيها بدلا من 329 ألف جنيه بتخفيض نحو 14 ألف جنيه.

MG6

أعلن وكيل السيارة البريطانية- الصينية في مصر MG -شركة بريطانية اشترتها شركة SAIC الصينية- عن تحريك سعر السيارة MG6، بقيمة 20 ألف جنيه مع إلغاء الفئة القياسية من هذا الطراز، وذلك بعدما انخفض سعر صرف الدولار من 17.97 إلى 16.87 جنيه.

وأشار وكيل السيارة MG6 في مصر، إلى انخفاض سعر فئة الـ«كومفورت» من 350 إلى 320 ألف جنيه بفارق 30 ألف جنيه، كما انخفضت فئة «لكجري» من 380 إلى 350 ألف جنيه، مقررًا إلغاء الفئة الأولى «ستاندرد».

شيفروليه ماليبو

أعلن وكيل شيفروليه في مصر عن تخفيض أسعار السيارة «ماليبو» بفئاتها الثلاث بقيم تتراوح بين 30 ألف و40 ألف جنيه، معزيًا هذا التخفيض إلى خفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وانخفض سعر الفئة الأولى LS من 450 إلى 420 ألف جنيه أي بفارق 30 ألف جنيه، كما انخفضت الفئة الثانية LT من 490 إلى 460 ألف جنيه بفارق 30 ألف جنيه، وأخيرا فئة القمة LTZ من 540 إلى 500 ألف جنيه بفارق 40 ألف جنيه.

بيجو

أعلنت بيجو في مصر عن تخفيض جميع طرازاتها في السوق المحلية نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفي مقدمتها 301 موديل 2019 بقيمة 10 آلاف جنيه، لتصبح الأسعار كالتالي: 229.990 جنيها للفئة «أكسس»، و239.990 جنيها للفئة «أكتف»، و269.990 جنيها للفئة «ألور».

وأعلنت بيجو إجراء تخفيضات سعرية على سيارتها 3008 موديل 2019، بقيم وصلت لـ35000 جنيه، لتصبح أسعارها «454.990 جنيها بدلا من 479,990 جنيها للفئة أكسس، و474.990 جنيها بدلا من 499,990 جنيها للفئة أكتف، و524.990 جنيها بدلا من 549,990 جنيها للفئة ألور، و564.990 جنيها للفئة ألور بلس، و614.990 جنيها للفئة جي تي لاين».

زوتي Z100

خفضت الشركة الصينية زوتي، أسعار عدد من طرازات الفئة Z، التي تضم 3 طرازات، أولهم طراز Z100 موديل 2020 الهاتشباك، وقد انخفض سعره بقيمة 6 آلاف جنيه من 143000 إلى 137000 ألف جنيه، الذي يتعتمد على محرك سعته 1000 سي سي ينتج قوة 75 حصانا مع ناقل يدوي للحركة من 5 سرعات.

20 ألف جنيه لـ «بي واي دي S5 وF3»

أعلنت شركة السيارات الصينية «بي واي دي» في مصر تخفيض سعر سيارتيها S5، وF3 موديل 2019، اللتين يتم تجميعهما في مصر، بقيمة وصلت لـ20.000 جنيه، وعقب التخفيض، وصل سعر السيارة الرياضية الخدمية الكروس أوفر «S5» إلى 290.000 جنيه بدلا من 310.000 جنيه، وهو التخفيض الثاني الذي حصلت عليه السيارة في شهرين متتاليين، حيث تم تخفيض سعرها بقيمة 9000 جنيه الشهر الماضي، ليصل مجموع ما حصلت عليه من تخفيضات 29 ألف جنيه.

كما استفادت السيارة بي واي دي F3، المجمعة محليا، أيضًا من التخفيضات بقيمة ألف جنيه، ليصل سعرها إلى 177 ألف جنيه، ونجحت السيارة في الاستحواذ على ثقة كثير من المصريين، نظرًا لرخص سعرها والإمكانيات التي تقدمها، وبصفة خاصة بعد حصولها على تخفيضات سعرية للمرة الرابعة في 2019 بلغ إجماليها 12 ألف جنيه.

لادا جرانتا

أجرت الشركة الروسية «لادا» في مصر تخفيض سعر سيارتها «جرانتا» المجمعة محليا في مصر، للمرة الرابعة، بقيمة ألف جنيه فقط لا غير، ليصل إجمالي التخفيضات التي حصلت عليها خلال 2019 إلى 16.000 جنيه، وعقب التخفيض الجديد أصبح سعرها 147.000 جنيه، بعدما كان سعرها 163 ألف جنيه في بداية العام الحالي، لتحافظ على لقبها كأرخص سيارة سيدان في مصر.

شيري أريزو 5

تراجعت أسعار شيري تيجو3 الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات المجمعة في مصر، بنحو 10.000 جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 225.000 جنيه، بدلا من 235.000 جنيه.

انخفضت أسعار الفئة القياسية من شيري أريزو 5 السيدان بقيمة 10.000 جنيه، وأصبح سعرها الرسمي 219.900 جنيه بدلا من 229.900 جنيه. كما انخفضت الفئة الأعلى من أريزو 5، بنفس القيمة وبات سعرها الرسمي 229.900 جنيه بدلا من 239.900 جنيه.



