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بسبب الركود| 15 سيارة انخفضت أسعارها في «يونيو»

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت شيفروليه وإم جي آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية
تحرير:كريم ربيع ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
أوبل جراند لاند إكس
أوبل جراند لاند إكس
أعلن عدد كبير من شركات السيارات تخفيض أسعار سياراتهم في السوق المحلية، ويعود هذا التخفيض السعري لأكثر من سبب، أولها انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، والثاني حرب التخفيضات وشدة المنافسة بين الشركات، والثالث هو الركود الشديد بالسوق والتخلص من البضاعة الراكده. فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منهم؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟.
هيونداى قررت الشركة الكورية «هيونداي» في مصر تخفيض أسعار عدد من سياراتها المستوردة والمجمعة محلياً، وقد أعلن وكيل العملاق الكوري، تخفيض أسعار طرازات توسان وإلنترا HD المجمعة محلياً، وحصلت إلنترا HD على خصم 15 ألف جنيه تخفيض سعري، كما حصلت هيونداي توسان الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات
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