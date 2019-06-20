أكبر 5 لاعبين في كأس الأمم الإفريقية 2019

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

كأس الأمم الإفريقية

تصدر حارس منتخب غينيا نابي ياتارا، قائمة أكبر اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.

وفيما يلي أكبر 5 لاعبين في كأس الأمم 2019: 1- نابي ياتارا، منتخب غينيا، صاحب الـ35 عامًا و5 أشهر. 2- كارلوس كاميني، منتخب الكاميرون، صحاب الـ35 عامًا و4 أشهر. 3- أجري موريس، منتخب تنزانيا، صاحب الـ35 عامًا و3 أشهر. 4- جيريمي موريل، منتخب مدغشقر، صاحب الـ35 عامًا وشهران. 5- ستيفان سيسينيو، منتخب