عربي وحيد في قائمة أصغر اللاعبين في كان 2019

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

كأس الأمم الإفريقية

تصدر مارك اللمطي نجم منتخب تونس، قائمة أصغر اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.

وفيما يلي أصغر 5 لاعبين في كأس الأمم 2019: 1- مارك اللمطي، منتخب تونس، صاحب الـ17 عامًا و7 أشهر. 2- الشيخ دوكوريه، منتخب مالي، صاحب الـ18 عامًا و7 أشهر. 3- محمد أميسي، منتخب بوروندي، صاحب الـ18 عامًا و10 أشهر. 4- رودريجو كوسيه، منتخب بنين، صاحب الـ18 عامًا و11 شهرًا. 5- إديميار فييرا، منتخب غينيا،