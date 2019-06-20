حقيقة اكتشاف بوابة أثرية أسفل محطة قطار دسوق

مواطن يحرر محضر شرطة للاشتباه في ممر كونه أثري والنيابة توقف البناء عليه.. ومصدر بالآثار: شكلنا لجنة لفحصه ونحتاج وقت لفتح الباب الموجود بنهاية الممر

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

«آثار فى الشارع جانب محطة القطر».. بهذه الكلمات بدأت تنتشر الأحاديث بين أهالي مدينة دسوق عن وجود مقبرة فرعونية تحت الأرض في نطاق محطة القطار، كان يقام عليها قبل هدمها مبنى صرف تذاكر القطارات، وأثناء هدمها والعمل على حفر هذه القطعة لإنشاء منشأة جديدة ظهر نفق دائرى فى نهايته باب محكم الغلق، ليتقدم "أحمد سليم" صاحب محل حلويات بجوار محطة قطار دسوق ببلاغ رسمى إلى قسم الشرطة، ليتم على الفور إخطار النيابة التي أمرت بتشكيل لجنة من منطقة آثار كفر الشيخ للانتقال والمعاينة.

وتابع سليم، فى المحضر الذى قدمه للمقدم هشام السمادوني، رئيس مباحث بندر دسوق، أنه شاهد سردابا أسفل الشارع المجاور لمحله عندما أجريت أعمال الحفر بقطعة أرض ملك السكة الحديد، ولاحظ وجود نفق دائري بالطوب الأحمر، وعندما نزل لاستطلاع الأمر وجد النفق دائري وطرقة مسدودة بباب يصعب فتحه لذلك ذهب لعمل محضر رسمي،

وتابع سليم، فى المحضر الذى قدمه للمقدم هشام السمادوني، رئيس مباحث بندر دسوق، أنه شاهد سردابا أسفل الشارع المجاور لمحله عندما أجريت أعمال الحفر بقطعة أرض ملك السكة الحديد، ولاحظ وجود نفق دائري بالطوب الأحمر، وعندما نزل لاستطلاع الأمر وجد النفق دائري وطرقة مسدودة بباب يصعب فتحه لذلك ذهب لعمل محضر رسمي، حيث يشتبه أنه مكان أثرى، ويخاف أن يتعرض للنهب أو السرقة.

وفي سياق متصل، أكد مصدر بمنطقة آثار كفر الشيخ، أن نيابة دسوق شكلت بالفعل لجنة من منطقة أثار كفر الشيخ، وتوجهت اللجنة إلى المكان الواقع بجوار عمارة سكنية ومُنشأة يجرى بنائها حديثًا مكان شباك تذاكر القطار القديم بمحطة القطار نهاية شارع سعد زغلول.

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وجرى فحص الجزء الظاهر من المكان، ولم تبين للجنة إن كان أثريًا هذا المكان من عدمه، وأن المكان عبارة عن سرداب بدايته بالطوب الأحمر ومُغطى بـ"المُنى" عبارة عن جبس أبيض، ويحتاج لوقت طويل لتتمكن اللجنة من فحصة وفتح الباب الموجود فى نهاية النفق حيث أنه محكم الغلق، ويصعب فتحه ويحتاج إلى معدات حتى تتمكن اللجنة من فتحه وفحص ما وراء هذا الباب وما إذا كان هناك آثار من عدمه.

وأكد المصدر، أن اللجنة سلمت هذا التقرير للنيابة العامة بدسوق، والتى بدورها خاطبت اللواء خالد المرسى رئيس مدينة دسوق، ومأمور قسم شرطة بندر دسوق لتعيين حراس على المكان، وأوقفت نيابة دسوق أعمال الحفر والبناء بجوار المكان حتى تنتهى لجنة الأثار من عملها وتحديد طبيعة هذا النفق وما إذا كان يحتوى على أثار من عدمه، للحفاظ على المكان من الضرر.

وكان أهالي المدينة تداولوا أحاديثًا خلال الأيام الماضية عن اكتشاف مقبرة فرعونية تحت الأرض، حيث لاحظوا وجود سرداب دائري من الطوب الأحمر، فى نهايته باب محكم الغلق.

وقال محمد بركات أحد أهالى مدينة دسوق، إن هذا ليس سرداب لمقبرة فرعونية، مؤكدًا أنه قبو عبارة عن جزء من شبكة الخطوط القديمة للدلتا، التي يروى عنه إنها كانت تبدأ من تحت مبنى نقابة التطبيقين حتى منطقة حوض منصور.

وأشار إلى، أن الإنجليز كانوا يستخدموه كمخزن لتخزين الأدوات والمعدات الخاصة بهم حتى لا تتعرض للنهب والسرقة، ومع مرور السنوات أصبحت ملك سنترال دسوق القديم وجرى تخزين سلوك وأعمال خاصة بكابلات السنترال، مشيرًا إلى أنه مثل بقية الأهالى يترقب التقرير النهائى للجنة منطقة آثار كفر الشيخ.

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الجدير بالذكر أن مدينة دسوق تضم عددًا من المعالم الشهيرة على المستوى الوطني والعالمي، ومن أبرز معالمها مدينة بوتو القديمة التي كانت عاصمة مملكة شمال مصر في عصر ما قبل توحيد القطرين على يد الملك نعرمر عام 3200 قبل الميلاد وتطل على فرع رشيد أحد فرعي نهر النيل ، وتدرج المدينة تحت تصنيف المدن السياحية الإقليمية، ولذلك تظهر السياحة بها على أربع أشكال: السياحة الدينية، السياحة التاريخية، السياحة الترفيهية، والسياحة النيلية.