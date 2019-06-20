كاميرات بالمدرجات والشغب ممنوع.. رسائل الداخلية للجماهير

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

ستاد القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المعايير والضوابط المنظمة لدخول مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق مساء غد الجمعة باستاد القاهرة، وأضافت أنه تقرر فتح أبواب الاستاد في الواحدة ظهرا على أن يتم إغلاق الأبواب في السادسة والنصف مساء، كما أكدت الداخلية أنها لن تسمح بدخول المباريات إلا لحاملي التذاكر والبطاقات للمشجعين، منوهة بأنه تم تركيب كاميرات مراقبة بالمدرجات لرصد حالات الشغب أو الاحتكاك. محذرة من الخروج على القانون والإخلال بالأمن داخل المدرجات، لافتة إلى أنه سيتم مواجهة ذلك بكل الحسم.

كما أكدت الداخلية في بيان لها اليوم الخميس، أن الشركة المنظمة للمباريات وشركات الأمن التابعة لها انتهت من كل الاستعدادات والتجهيزات للمباريات بالأماكن التي ستقام عليها. ولفتت الوزارة إلى أنه تم وضع مجموعة من المعايير العالمية لتحقيق كل عناصر الأمن والأمان للجماهير، وشددت على أنه سيتم تطبيق أحكام القانون