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وزير الآثار: لدينا 30 قطعة بلندن وسنستردها (فيديو)

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل استعادة رأس الملك الفرعوني الصغير «توت عنخ آمون» والمعروضة للبيع فى معرض «كريستيز» للمزادات بلندن، مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني أى ما يعادل 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين قطعة أخرى فى المعرض نفسه، مؤكدا أن الحكومة المصرية لن تفرط فى أى جزء من تاريخ مصر. وأضاف العناني فى تصريح لـ"التحرير"، أن الوزارة تتحرك فى أكثر من جانب بشكل غير مسبوق، واتخذت الإجراءات القانونية بشكل فوري لوقف عملية البيع واستعادة القطع المصرية وإعادتها إلى مصر.
وتابع العناني: هناك تنسيق على أعلى مستوى مع النائب العام، ووزارة الخارجية، والسفارة المصرية فى لندن، واليونيسكو، بالإضافة إلى التواصل مع صالة المزادات لإثبات أحقية مصر فى استعادة القطع الأثرية. وشدد العناني على أن الوزارة تسعى إلى استعادة أى قطعة أثرية خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة، مشيرًا إلى أن هناك
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

الطب 95%..اعرف حدود القبول بالجامعات الخاصة والأهلية

اعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2019/ 2020 بنظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة على ثلاث مراحل على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، على النحو التالي: الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي) 90%.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر يندد باستخدام الإعلام مصطلحات تشوه اللاجئين

في اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق اليوم 20 يونيو، دعا الأزهر الشريف وسائل الإعلام العالمية إلى مساندة قضايا اللاجئين، مشيرًا إلى أنه يقع على عاتقها دور كبير في التعريف بقضاياهم والدفاع عن حقوقهم وخلق رأى عالمي سليم لدعم مواقفهم، منددا باستخدام بعض المصطلحات التي تشوه صورة اللاجئين، كإطلاق مصطلح المهاجر غير الشرعي على اللاجئ. وأكد الأزهر أهمية الدفاع عن قضايا اللاجئين التي تؤثر على ملايين الأشخاص في العالم، الذين يضطرون فى كل عام لمغادرة بلدانهم بحثًا عن الأمان بسبب الحروب أو الاضطهاد أو الكوارث الطبيعية التي لحقت ببلادهم.
امم-افريقيا‎

رسالة من «الإفتاء» للجماهير قبل بطولة أمم إفريقيا

طالبت دار الإفتاء، المصريين بضرورة الالتفاف حول أهداف الوطن العزيز وطموحاته، المتمثلة فى تحقيق الاستقرار والرفاهية والرقى لهذا الشعب العظيم، وأن يكون الجميع على مستوى المسئولية بتفويت الفرصة على المتربصين بمصر وأمنها وسلامتها، وأهابت بالمصريين أن يدركوا أن التاريخ شاهد بأن من أراد مصرنا بسوء فإن الله تعالى يرد كيده فى نحره، فمصر السلام لا تعتدى على أحد بل تمد يديها بالسلام والأمن والتعاون والخير إلى كل شعوب العالم. وينطلق الساعات المقبلة، ماراثون كأس الأمم الإفريقية على أرض مصر.
حميدتي

«العسكري السوداني»: القبض على مدبر فض اعتصام الخرطوم

أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس، لكشف ملابسات فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم والأحداث الدموية التي شهدتها، أسفرت جهودها عن التوصل إلى الشخص الذي دبر عملية فض الاعتصام والقبض عليه، رافضا الكشف عن هويته بحجة عدم التأثير على لجنة التحقيق، مشيرا في كلمة ألقاها اليوم الخميس، إلى اعتقال 9 أشخاص، اندسوا بين قوات الدعم السريع التي يترأس قيادتها، قبل أن يتعهد بمحاسبة أي شخص يتجاوز القانون سواء من القوات النظامية أيو غيرها.
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وزير-الاثار-خالد-العنانى-

وزير الآثار: «أنوبيس» لن يوجد فى افتتاح كأس الأمم

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية لم ترجع إلى وزارة الآثار قبل اختيار تمثال أنوبيس «إله الموت عند قدماء المصريين» كأيقونة للبطولة بعد أن تم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر وضع تمثال «أنوبيس» عند مدخل ملعب استاد القاهرة تمهيدا لظهوره فى حفل الافتتاح بعد غد الجمعة. وأضاف العناني خلال افتتاح «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» وذلك بالمتحف المصري: هناك نية طيبة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة فى الإشارة إلى الحضارة المصرية ولكن الاختيار لم يكن موفقا.
مترو الأنفاق

«الأنفاق»: المترو سينقل الركاب للاستاد في 15 دقيقة

قال المهندس أيسر رأفت، المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، إن محطات مترو مصر الجديدة التي أعلنت وزارة النقل فتحها أمام جمهور الركاب السبت الماضى، جاء تزامنًا مع قرب افتتاح بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر، لافتًا إلى أن محطات (نادي الشمس وهارون الرشيد وألف مسكن)، سوف تقدم خدمة مميزة للركاب، ونقلهم من وإلى الاستاد فى مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط. وأوضح رأفت فى تصريحات لـ"التحرير" أن المحطات الجديدة سوف توفر على الراكب نحو 25 دقيقة طوال مدة الرحلة.
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كيف وصلت رأس توت عنخ آمون لدار مزادات في لندن؟

أثارت محاولة بيع تمثال لرأس الملك الفرعوني الصغير توت عنخ آمون، جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان دار كريستيز للمزادات، عن عرض الرأس للبيع، يوم 4 يوليو المقبل، وأنها تتوقع الحصول على ما لا يقل عن 5 ملايين دولار، الأمر الذي دفع بالحكومة المصرية إلى المطالبة بوقف عملية البيع واستعادة الرأس، في الوقت الذي أعلنت فيه دار المزادات الطريقة التي حصلت بها على التمثال، موضحة أن ذلك كان عن طريق تاجر الآثار الألماني هاينز هيرزر عام 1985، وأنها حصلت مع التمثال على تابوت فرعوني خشبي وتمثال لقطة مصرية قديمة.
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أول رد من «الخارجية» بشأن بيع قطعة آثار في لندن

علقت وزارة الخارجية المصرية، على ما تداولته وسائل الإعلام عن بيع قطعة آثار عبارة عن رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم 4 يوليو 2019. وقالت الخارجية المصرية في بيان مساء الإثنين، إنها تحركت ووزارة الآثار عبر السفارة المصرية في لندن فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية المشار إليها، إذ قامت وزارة الآثار بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو، لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلا عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
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