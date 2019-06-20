وزير الآثار: لدينا 30 قطعة بلندن وسنستردها (فيديو)

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

صورة أرشيفية

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل استعادة رأس الملك الفرعوني الصغير «توت عنخ آمون» والمعروضة للبيع فى معرض «كريستيز» للمزادات بلندن، مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني أى ما يعادل 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين قطعة أخرى فى المعرض نفسه، مؤكدا أن الحكومة المصرية لن تفرط فى أى جزء من تاريخ مصر. وأضاف العناني فى تصريح لـ"التحرير"، أن الوزارة تتحرك فى أكثر من جانب بشكل غير مسبوق، واتخذت الإجراءات القانونية بشكل فوري لوقف عملية البيع واستعادة القطع المصرية وإعادتها إلى مصر.

وتابع العناني: هناك تنسيق على أعلى مستوى مع النائب العام، ووزارة الخارجية، والسفارة المصرية فى لندن، واليونيسكو، بالإضافة إلى التواصل مع صالة المزادات لإثبات أحقية مصر فى استعادة القطع الأثرية. وشدد العناني على أن الوزارة تسعى إلى استعادة أى قطعة أثرية خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة، مشيرًا إلى أن هناك