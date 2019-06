من هي بيلا ثورن التى نشرت صورها عارية؟

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

تعرضت الممثلة الأمريكية بيلا ثورن، صاحبة الـ22 عاما، لانتقادات لاذعة بعد قيامها بنشر صور لها وهى عارية، على حسابها الخاصة بموقع «تويتر»؛ وبررت ذلك يتعرضها للابتزاز من قبل أحد الأشخاص الذي اختراق حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي وهددها بنشر صور وفيديوهات لها وهى عارية، لتدخل هي فى تحد معه وقامت بنشر صورها التى كانت بمثابة صدمة لجمهورها، بدلا من أن يقوم هو بنشرها، وكتبت إلى جوار تلك الصور: «هذه هى الصور التى هددتنى بها.. الآن لن تاخذ شيئا مني أستطيع النوم الليلة جيدا، لن تستطيع التحكم فى حياتي ولن تفعلها».

التصرف الذي أقدمت عليه بيلا ثورن، قوبل بالرفض من قبل بعض الممثلين الذين خرجوا ينتقدونها من خلال شاشات التليفزيون، على رأسهم الأمريكية ووبي جولدبرج التى هاجمتها في برنامجها The View، بينما تعاطف معها عددا أخر من الفنانين وقاموا بدعمها.

بيلا ثورن هي ممثلة ومغنية أمريكية، ولدت فى فلوريدا عام 1997، وسجل فيلم Stuck on You أول ظهور لها بالسينما، ونالت بعده شهرة واسعة، وتوالت بعدها مشاركتها حيث شاركت فى مسلسل Dirty Sexy Money، وأهلها هذا العمل للعب دور البطولة أمام كريستيان سلاتر وتايلور لوتنر فى مسلسل My Own Worst Enemy.

كما شاركت فى فيلم Raspberry Magic الذى تم عرضه فى عدة مهرجانات دولية، وفى العام الماضى قدمت أول ألبوم غنائي لها تحت عنوان: What Do You See Now.

بيلا ثورن وصديقها على شواطئ لوس أنجليس