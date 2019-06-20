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من هي بيلا ثورن التى نشرت صورها عارية؟

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
الأمريكية بيلا ثورن
الأمريكية بيلا ثورن
تعرضت الممثلة الأمريكية بيلا ثورن، صاحبة الـ22 عاما، لانتقادات لاذعة بعد قيامها بنشر صور لها وهى عارية، على حسابها الخاصة بموقع «تويتر»؛ وبررت ذلك يتعرضها للابتزاز من قبل أحد الأشخاص الذي اختراق حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي وهددها بنشر صور وفيديوهات لها وهى عارية، لتدخل هي فى تحد معه وقامت بنشر صورها التى كانت بمثابة صدمة لجمهورها، بدلا من أن يقوم هو بنشرها، وكتبت إلى جوار تلك الصور: «هذه هى الصور التى هددتنى بها.. الآن لن تاخذ شيئا مني أستطيع النوم الليلة جيدا، لن تستطيع التحكم فى حياتي ولن تفعلها».
التصرف الذي أقدمت عليه بيلا ثورن، قوبل بالرفض من قبل بعض الممثلين الذين خرجوا ينتقدونها من خلال شاشات التليفزيون، على رأسهم الأمريكية ووبي جولدبرج التى هاجمتها في برنامجها The View، بينما تعاطف معها عددا أخر من الفنانين وقاموا بدعمها. بيلا ثورن هي ممثلة ومغنية أمريكية، ولدت فى فلوريدا عام 1997، وسجل
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