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سحر رامي.. راقصة باليه دخلت الفن من «فطوطة»

تحتفل الفنانة سحر رامي بعيد ميلادها الـ58، وهو عام جديد عليها بدون زوجها الراحل حسين الإمام الذى قالت عنه بعد رحيله "صدمة عمري، شُفنا الدنيا سودة بعده"
تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
سحر رامي
سحر رامي
سحر رامي لم تكن تحلم يوما بأن تصبح نجمة، ولكن قادها القدر لأن تدخل هذا العالم وتبدع فيه، خاصة أنها من عائلة فنية، وشاركت فى العديد من الأعمال المهمة التى كتبت بها اسما فى هذا العالم، فهي من البداية تجيد الرقص فالتحقت بأكاديمية الفنون لدراسة الباليه مع شقيقتها الممثلة علا رامي، وقادتها الظروف لأن تشارك في تقديم إعلانات "الصابون والزيت" عام 1983، وحققت فى هذا المجال نجاحا كبيرا، وهو ما جعل الفنان سمير غانم يلتفت إليها ويجعلها تشارك معه فى تقديم فوازير رمضان الشهيرة «فطوطة»، ومن هنا جاءت انطلاقة «سحر» الفنية، وهذه أبرز المعلومات عنها.
1- ولدت سحر نهاد رامي في 20 يونيو 1961، وتنتمي لعائلة فنية، فوالدها الفنان نهاد رامي، الذي تخصص في أداء دور الأجنبي؛ نظرا لمظهره الأقرب للأوروبيين، وخصوصا في مسلسلات وأفلام الجاسوسية مثل: "رأفت الهجان، والسقوط في بئر سبع، ودموع في عيون وقحة، وإعدام ميت"، وشقيقتها هي الفنانة علا رامي، التي التحقت معها
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احمد-فهمى-هنا-الزاهد (2)

أحمد فهمي يعلن موعد زفافه على هنا الزاهد (فيديو)

كشف الفنان أحمد فهمي خلال لقائه مع برنامج «عرب وود» المذاع على قناة روتانا، اليوم الخميس، عن موعد حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، حيث أكد أنه سيكون نهاية الصيف الحالي. ونوه أنه لا يحب الأفراح، لكن لن تسمح خطيبته بألا يقيم لها حفل زفاف، لافتا إلى أنهما عندما يختاران الموعد بالتحديد، سيعلنه إلى جمهوره. وفي سياق آخر، يسافر فهمي صحبة الفنان أحمد عز، إلى بلغاريا منتصف الشهر المقبل، من أجل تصوير المشاهد الخارجية لفيلم «العارف»، وسيستمر التصوير هناك لمدة أسبوعين، ثم تصور المشاهد المتبقية في القاهرة فور عودتهما.
بيبي-الكويتية

فنانة كويتية تعتزل الفن بسبب التحرش: قلة أدب

قررت الفنانة بيبي أحمد اعتزالها الفن نهائيا بسبب تعرضها للتحرش الجنسي من أحد الفنانين، وشرحت ما حدث معها فى تصريحات لـ"جريدة الرأي العام الكويتية"، وقالت إنها تعرضت لمواقف متكررة، وصفتها بـ"قلة أدب" من جانب أحد الفنانين"، مشيرة إلى أنها "رفضت التحرش وقررت اعتزال الفن على الفور ولم يخطر في بالي يومًا أن أتعرض لموقف من هذا النوع" وأوضحت أنها كانت تراودها الكثير من التطلعات والطموحات الفنية فى هذا المجال، ولكن كل هذا تحطم بعد ما تعرضت له مؤخرا، ولفتت إلى أن هناك عددا من الفنانين شوهوا الوسط بتصرفاتهم المبتذلة.
ريهام-سعيد

ريهام سعيد تهاجم ياسمين صبري بسبب متلازمة دوان

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، قبل قليل، صورة من تعليق الفنانة ياسمين صبري، عن متلازمة داون، الذي قامت بحذفه، بعد تعرضها للهجوم، وكتبت عليه: «الداون سندروم اسمهم ميتحطش في هزار ولا ينفع تسخري منهم.. مايعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق و قلب»، ويأتي ذلك على خلفية قيام «ياسمين» بنشر صورة لها وهي واقفة على رأسها، وقدماها مرفوعتان لأعلى، من داخل صالة الألعاب الرياضية، أمس الأربعاء، ليعلق أحد الأشخاص على الصورة، ويقول لها: «إن فعل هذه الحركة عندما كان عمره 6 سنوات»، لترد هي: «نعم أراهن أنك فعلت هذا هو السبب في أن لديك الآن متلازمة داون».
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ايمى-سمير-غانم (2)

إيمي سمير غانم: هذا ما ورثته عن والدي ووالدتي(فيديو)

حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة على الإعلامي عمرو الليثى، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "النهار"، وتحدثت خلال البرنامج عن بعض كواليس مسلسلها " سوبر ميرو" الذي شاركت به في موسم رمضان الماضي، كما تحدثت عن طفولتها وحبها للرقص والمسرح، وهل كانت تفكر فى أن تصبح فنانة في المستقبل أم لا، ولم تنس أن تذكر أهمية الحيوانات فى حياتها، وماذا سيحدث لو فاضل أحد نفسه على الحيوانات، ونوهت عن رأيها فى كون زوجها قدم مسلسل "الزوجة 18" مع 18 فنانة أو بمعنى أدق "زوجة أخرى"، وهذه أبرز تصريحاتها:-
جورج-سيدهم

ردا على الشائعات.. جورج سيدهم يحتفل بعيد ميلاده(صور)

احتفل الفنان الكبير جورج سيدهم، مساء أمس الجمعة، بعيد ميلاده الـ81، حيث إنه من مواليد جرجا بسوهاج في 28 مايو عام 1938، وذلك في فندق سونسيتا شارع الطيران بمدينة نصر، وذلك مع زوجته الدكتورة ليندا، ووسط كوكبة من الأصدقاء من الوسط الفني والأدبي والإعلامي، ومنهم، الكاتب الصحفي مفيد فوزي، والفنان لطفي لبيب، والمستشار أمير رمزي، والإعلامي أسامة منير، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتور إيهاب رمزي، ورجل الأعمال هاني قسيس، وأحيا الحفل الفنانة فينوس والفنان توني.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

«بدل الحدوتة 3» الحلقة الأخيرة.. جيمي يجد والدي لولي

انتهت أحداث الحدوتة الثالثة من مسلسل بدل الحدوتة 3، بزواج جيمي (هشام ماجد) من لولي (دنيا سمير غانم)، بعدما كشف لها ما فعلته بها عمتها فوفا (سماح أنور)، واستطاع بمساعدة عبد الرحمن (عمرو وهبة) أن يجد والدي لولي اللذين كانا في مزرعة للبصل، رغم أن لولي سمعت جيمي وهو يوضح لموستا (أوتاكا) عن العرض الذي عرضته عمة لولي عليهم ليحصل على 2 مليون جنيه مقابل أن يتركا لولي، وانتهت أحداث الحدوتة بعدما خرج سكان مزرعة البطاطس، ثم عادوا إليها مرة أخرى بجعلها مكانا لتعليم الأطفال.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. فوفا تخطط لسرقة ميراث لولي

في الحلقة الثامنة من الحدوتة الثالثة، بمسلسل بدل الحدوتة 3، ذهبت لولي (دنيا سمير غانم)، وجيمي (هشام ماجد) وموستا (أوتاكا)، مع عبد الرحمن (عمرو وهبة) من حارة الحرامية بعدما تمت سرقتهم إلى فيلا «فوفا» (سماح أنور) والتي اتضح أنها عمة لولي والتي أصرت على بقائها في مزرعة البطاطس مع خدمها لمدة 20 عاما معتقدة أن العالم انتهى، ولا تعلم أن والديها توفيا في حادثة سيارة أثناء ذهابهما للمزرعة وأبقتها هذه المدة لتحصل هي على ميراثها من والديها، بينما سمع موستا الذي ينسى سريعا فوفا وهي تتحدث مع عبد الرحمن عما تريد أن تفعله في لولي، لكنه ينسى قبل أن يخبر جيمي.
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