سحر رامي.. راقصة باليه دخلت الفن من «فطوطة»

تحتفل الفنانة سحر رامي بعيد ميلادها الـ58، وهو عام جديد عليها بدون زوجها الراحل حسين الإمام الذى قالت عنه بعد رحيله "صدمة عمري، شُفنا الدنيا سودة بعده"

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

سحر رامي

سحر رامي لم تكن تحلم يوما بأن تصبح نجمة، ولكن قادها القدر لأن تدخل هذا العالم وتبدع فيه، خاصة أنها من عائلة فنية، وشاركت فى العديد من الأعمال المهمة التى كتبت بها اسما فى هذا العالم، فهي من البداية تجيد الرقص فالتحقت بأكاديمية الفنون لدراسة الباليه مع شقيقتها الممثلة علا رامي، وقادتها الظروف لأن تشارك في تقديم إعلانات "الصابون والزيت" عام 1983، وحققت فى هذا المجال نجاحا كبيرا، وهو ما جعل الفنان سمير غانم يلتفت إليها ويجعلها تشارك معه فى تقديم فوازير رمضان الشهيرة «فطوطة»، ومن هنا جاءت انطلاقة «سحر» الفنية، وهذه أبرز المعلومات عنها.

1- ولدت سحر نهاد رامي في 20 يونيو 1961، وتنتمي لعائلة فنية، فوالدها الفنان نهاد رامي، الذي تخصص في أداء دور الأجنبي؛ نظرا لمظهره الأقرب للأوروبيين، وخصوصا في مسلسلات وأفلام الجاسوسية مثل: "رأفت الهجان، والسقوط في بئر سبع، ودموع في عيون وقحة، وإعدام ميت"، وشقيقتها هي الفنانة علا رامي، التي التحقت معها