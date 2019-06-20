سحر رامي.. راقصة باليه دخلت الفن من «فطوطة»

تحتفل الفنانة سحر رامي بعيد ميلادها الـ58، وهو عام جديد عليها بدون زوجها الراحل حسين الإمام الذى قالت عنه بعد رحيله "صدمة عمري، شُفنا الدنيا سودة بعده"
تحرير:محمد عبد المنعم٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
سحر رامي
سحر رامي لم تكن تحلم يوما بأن تصبح نجمة، ولكن قادها القدر لأن تدخل هذا العالم وتبدع فيه، خاصة أنها من عائلة فنية، وشاركت فى العديد من الأعمال المهمة التى كتبت بها اسما فى هذا العالم، فهي من البداية تجيد الرقص فالتحقت بأكاديمية الفنون لدراسة الباليه مع شقيقتها الممثلة علا رامي، وقادتها الظروف لأن تشارك في تقديم إعلانات "الصابون والزيت" عام 1983، وحققت فى هذا المجال نجاحا كبيرا، وهو ما جعل الفنان سمير غانم يلتفت إليها ويجعلها تشارك معه فى تقديم فوازير رمضان الشهيرة «فطوطة»، ومن هنا جاءت انطلاقة «سحر» الفنية، وهذه أبرز المعلومات عنها.
1- ولدت سحر نهاد رامي في 20 يونيو 1961، وتنتمي لعائلة فنية، فوالدها الفنان نهاد رامي، الذي تخصص في أداء دور الأجنبي؛ نظرا لمظهره الأقرب للأوروبيين، وخصوصا في مسلسلات وأفلام الجاسوسية مثل: "رأفت الهجان، والسقوط في بئر سبع، ودموع في عيون وقحة، وإعدام ميت"، وشقيقتها هي الفنانة علا رامي، التي التحقت معها
1- ولدت سحر نهاد رامي في 20 يونيو 1961، وتنتمي لعائلة فنية، فوالدها الفنان نهاد رامي، الذي تخصص في أداء دور الأجنبي؛ نظرا لمظهره الأقرب للأوروبيين، وخصوصا في مسلسلات وأفلام الجاسوسية مثل: "رأفت الهجان، والسقوط في بئر سبع، ودموع في عيون وقحة، وإعدام ميت"، وشقيقتها هي الفنانة علا رامي، التي التحقت معها في عمر الـ9 سنوات بمعهد الباليه في الهرم.
2- قدمت خلال مشوارها عددا من الأعمال السينمائية المهمة التى وصل عددها إلى 10 أفلام أبرزها: "لا مؤاخذة يا دعبس"، و"أشيك واد في روكسي"، و"حرب الفراولة"، و"كابوريا"، و"اليتيم والحب"، "بكرة أحلى من النهارده"، و"الشجعان".
3- وجدت فى عدد من المسرحيات، منها "البعبع"، و"مين ضحك على مين"، و"كعبلون"، وكان من المقرر لها أن توجد مع الفنان عادل إمام فى مسرحية «الزعيم»، ولكنها اعتذرت عن المسرحية وحلت بدلا منها الفنانة منال سلامة، كما شاركت خلال مشوارها فى 4 مسلسلات فقط وهي "هوانم جاردن سيتي" الجزء الثاني، "اللى معاه قرش"، "يوم عسل ويوم بصل"، و"أدرك شهريار الصباح".
4- تغيبت عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة تجاوزت الـ8 سنوات، وصرحت عن السبب وراء ذلك فى أحد حواراتها الصحفية وقالت "عرضت علي أعمال فنية كثيرة، لكنني اعتذرت عنها لأنني منذ بدايتي الفنية وأنا أحاول تقديم الأفضل وليس مجرد الظهور في أي عمل، ومن يتابع أعمالي سيلاحظ ذلك".
5- عادت "سحر" للظهور على الساحة فى عام 2018 وذلك خلال مشاركتها في افتتاح فعاليات الملتقى التشكيلي الدولي تحت عنوان "مبدعون بلا حدود"، بأحد معارض الفن التشكيلي بوسط القاهرة.
6- تزوجت "سحر" من الفنان الراحل حسين الإمام، واستمر زواجهما لمدة 26 عامًا، وأنجبا ابنيهما "يوسف وسالم"، وحكت عن كواليس لقائها بحسين الإمام فى برنامج "نفسنة"، وقالت «حسين الإمام شافني في الإعلان بتاع الشراشيب، فقال لوالده: أنا عايز أتجوز البنت دي، وبعدها تقابلنا وأخبرني أنه سيقوم بعمل شريط أغان ويريدني أن أشاركه" وتابعت: "بدأنا في الإعداد للشريط لكنه ظل يؤجل إصدار الشريط مرة فمرة وبعدين ضحك عليا واتجوزني».
7- تحدثت عن علاقتها بالفنان حسين الإمام فى أحد حواراتها الصحفية وقالت "منذ سنة 1983 وحتى وفاته لم يتركني للحظة، وكان يجيء لي في كل مكان أذهب إليه، وكان رحلة عمر جميل، وكان إنسانًا مرحًا جدا في حياته، وحياتنا كانت بسيطة، ولم يوجد خلافات بيننا، أو مشكلات، وعندما كتب كتابي كنت أعتقد أنني سأمسك يده وسأقول زوجتك نفسي، فوجدت أبي هو من يفعل هذا، فتعجبت وقلت لن أتزوج، وضحك الجميع على موقفي".
8- بعد وفاة حسين الإمام قالت فى أحد لقاءاتها التليفزيونية "صدمة عمري، شفنا الدنيا سودة"، وتابعت "قبل وفاته لم يشغلني التفكير ولو للحظة أنه سيغادر الدنيا قبلي، العكس هو ما كان يخطر على بالي أنني سأرحل قبله وسيبقى هو كما كان دائما سندا لأولاده"، وبسؤالها عن إمكانية زواجها مرة أخرى بعد وفاة زوجها قالت: "أنا لسه متجوزة حسين الإمام وهافضل متجوزاه طول عمري".
9- كان آخر أعمالها مع زوجها هو فيلم "زي عود الكبريت"، وهو فيلم تعتمد الحكاية الرئيسية له على المزج بين مشاهد من بطولة 21 نجمًا من نجوم أفلام الأبيض والأسود، مع مشاهد أخرى من تأليف "الإمام" وبطولته، ليكون الناتج النهائي إعادة اكتشاف النجوم القدامى في سياق جديد، وتم عرض الفيلم بعد وفاته لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي.