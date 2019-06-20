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محكمة تتهم بريطانيا بمخالفة تصدير السلاح للسعودية

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
تظاهرة ضد بيع السلاح للسعودية
تظاهرة ضد بيع السلاح للسعودية
أكدت محكمة بريطانية، اليوم الخميس، أن الحكومة تصرفت على نحو غير قانوني عند السماح بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في الصراع الدائر باليمن، بحسب وكالة "رويترز". وقال القاضي عند إعلان الحكم: "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم". وأضاف، أن الحكومة لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن.
وتابع قائلًا: "قرار المحكمة اليوم لا يعني ضرورة تعليق صادرات الأسلحة للسعودية فورا، بل يعني أن على الحكومة البريطانية إعادة النظر في الأمر وأن تجري التقييمات اللازمة بشأن الوقائع السابقة التي تثير القلق".والدعوى القضائية مرفوعة من قبل الحملة المناهضة لتجارة السلاح على الحكومة البريطانية.وكان وزير الخارجية
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السجن مدى الحياة لـ24 من قادة الانقلاب الفاشل بتركيا

في إطار الإجراءات القضائية ضد المتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل على أردوغان في 2016، قررت محكمة تركية الخميس سجن 24 شخصا مدى الحياة، حيث شمل الحكم الصادر، قائد سلاح الجو السابق، أكين أوزتورك، ومستشار أردوغان السابق، علي يازجي، فيما صدر 141 حكما بالسجن المؤبد في حق 17 آخرين بعد إدانتهم بـ"محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري"، وقتل 139 شخصا، و"محاولة اغتيال الرئيس"، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الحكومية. ودارت مجريات المحاكمة في سجن سينجان بالقرب من العاصمة أنقرة، حيث بنيت قاعة ضخمة خصيصا لاستيعاب الجلسات المتصلة بالانقلاب الفاشل.
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تحالف أوروبي لتصنيع مقاتلات الجيل الخامس

على الرغم من الوحدة التي تبدو سمة مميزة لأداء منطقة اليورو تحت مظلتها السياسية الاتحاد الأوروبي، فإن الآونة الأخيرة شهدت خططًا متضاربة في العديد من المجالات، وبالأخص التصنيع العسكري الذي يعد أحد أهم الساحات التي تراهن عليها الدول الكبرى في المنطقة. وبدت صناعة الطائرات العسكرية واحدة من أهم المجالات التي تراهن عليها العديد من البلدان في الاتحاد الأوروبي، وبالأخص تلك التي تمتلك تقنيات وقدرات تكنولوجية واسعة تؤهلها للمنافسة بقوة لتصنيع طرازات متطورة من الطائرات المقاتلة.
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الأولى من 14 عاما.. دلائل زيارة «شي» لكوريا الشمالية

بداية من قضية الأسلحة النووية مرورا بالحصول على شحنات المساعدات الغذائية الضخمة، وصولا إلى الشكوك المشتركة حول الولايات المتحدة، سيكون لدى الرئيس الصيني شي جين بينج والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قائمة طويلة من الموضوعات التي يجب مناقشتها عندما يلتقيان في كوريا الشمالية اليوم الخميس. حيث وصل الرئيس الصيني إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، صباح اليوم الخميس، في زيارة رسمية، هي الأولى لرئيس صيني منذ 14 عاما، تستمر يومين. وتحمل الزيارة العديد من الدلائل التي يجب النظر إليها، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أهمها في تقرير لها.
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الحرس الثوري: إسقاط طائرة تجسس أمريكية جنوب إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني قيامه بإسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر اليوم الخميس، في محافظة هرمزكان، جنوب إيران. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد الحرس الثوري أن الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري قام باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز «جلوبال هوك» بعد أن اخترقت أجواء إيران في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان.
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دونالد ترامب

ترامب يتدخل في أزمة البريكست: يجب إنهاء هذه الصفقة

آمال كبيرة يحملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارته، غدا الإثنين، إلى بريطانيا، والتي وصفتها تقارير إعلامية بأنها زيارة محفوفة بالمخاطر الدبلوماسية، إذ سبق الزيارة تصريحات لترامب قلل فيها من جهود تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، التي قدمت استقالتها منذ أيام، لفشلها في التوصل إلى حل بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، كما تطرقت تصريحات ترامب إلى مطالبة ماي بأن تكون أكثر صرامة في التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، التي أعلنت أمريكا مؤخرا عن منع برنامج التشغيل "أندرويد" عن أجهزتها، في ظل أزمة مستمرة بين الصين وأمريكا حتى الآن.
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الإمارات وأمريكا يعلنان سريان اتفاقية التعاون الدفاعي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مطلع هذا العام، والتي ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، كما ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيداً من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل. جاء في بيان مشترك لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية خلال لقاء مستشاري الأمن الوطني لكلا البلدين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء.
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ترامب لإيران: إذا رغبتم في الحوار فنحن راغبون أيضا

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يبحث، وفق تقارير، إجراء زيارة للعاصمة الإيرانية طهران. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الرئيس الأمريكي: «أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضًا». وأضاف ترامب: «سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء "آبي" على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران.. لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث».
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قطر تتلقى دعوة من السعودية لحضور قمتين في مكة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اليوم الأحد دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل السعودية لحضور قمتين في مدينة مكة المكرمة في 30 مايو، بحسب "رويترز". وكان الملك سلمان اقترح عقد قمتين في مكة لمناقشة تداعيات الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة وتلك التي استهدفت أربع سفن من بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل الإمارات. تأتي القمتان للتشاور مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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