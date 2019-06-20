استزراع 70 ألف سمكة في حقول الأرز بالدقهلية (صور)

تحرير:رانيا الديداموني ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

استزراع 70 ألف سمكة في حقول الأرز بالدقهلية

تستهدف محافظة الدقهلية، استزراع 70 ألف سمكة زريعة من أسماك المبروكة في مصارف حقول ومشاتل الأرز بنطاق المحافظة، تحت إشراف المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة. أكد المهندس أحمد جاد، مدير عام الإرشاد الزراعي، أنه سيتم الحصول على الأسماك من المفارخ السمكية بصان الحجر والمنزلة والخشعة بكفر الشيخ، مشيرًا إلى أن أسماك الزريعة لها تأثير إيجابي على خصوبة التربة وقتل الحشرات الضارة وزيادة إنتاجية المحصول. وأضاف جاد، أن الزريعة تُنقل بأكياس بلاستيك إلى زروق المياه مباشرة، ثم تفتح الأكياس بعد تعادل درجة حرارتها مع المياه، ويحق للفلاح صيدها بالشباك.

وأشار جاد إلى أن كمية الأسماك موزعة على حقول السنبلاوين والمنصورة وتمي الأمديد، وميت سويد، وبلقاس، ودكرنس، ومنية النصر، والمنزلة، والقاعدة الجوية في شاوة. وأوضح جاد في تصريحات لـ"التحرير"، أن الاستزراع يتم وفقًا لشروط معينة منها توافر المياه في الأرض، ونوعية الأرز فلا يمكن الاستزراع في أراض مزروعة