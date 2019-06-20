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استزراع 70 ألف سمكة في حقول الأرز بالدقهلية (صور)

تحرير:رانيا الديداموني ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
استزراع 70 ألف سمكة في حقول الأرز بالدقهلية
استزراع 70 ألف سمكة في حقول الأرز بالدقهلية
تستهدف محافظة الدقهلية، استزراع 70 ألف سمكة زريعة من أسماك المبروكة في مصارف حقول ومشاتل الأرز بنطاق المحافظة، تحت إشراف المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة. أكد المهندس أحمد جاد، مدير عام الإرشاد الزراعي، أنه سيتم الحصول على الأسماك من المفارخ السمكية بصان الحجر والمنزلة والخشعة بكفر الشيخ، مشيرًا إلى أن أسماك الزريعة لها تأثير إيجابي على خصوبة التربة وقتل الحشرات الضارة وزيادة إنتاجية المحصول. وأضاف جاد، أن الزريعة تُنقل بأكياس بلاستيك إلى زروق المياه مباشرة، ثم تفتح الأكياس بعد تعادل درجة حرارتها مع المياه، ويحق للفلاح صيدها بالشباك.
وأشار جاد إلى أن كمية الأسماك موزعة على حقول السنبلاوين والمنصورة وتمي الأمديد، وميت سويد، وبلقاس، ودكرنس، ومنية النصر، والمنزلة، والقاعدة الجوية في شاوة. وأوضح جاد في تصريحات لـ"التحرير"، أن الاستزراع يتم وفقًا لشروط معينة منها توافر المياه في الأرض، ونوعية الأرز فلا يمكن الاستزراع في أراض مزروعة
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حميدتي

«العسكري السوداني»: القبض على مدبر فض اعتصام الخرطوم

أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس، لكشف ملابسات فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم والأحداث الدموية التي شهدتها، أسفرت جهودها عن التوصل إلى الشخص الذي دبر عملية فض الاعتصام والقبض عليه، رافضا الكشف عن هويته بحجة عدم التأثير على لجنة التحقيق، مشيرا في كلمة ألقاها اليوم الخميس، إلى اعتقال 9 أشخاص، اندسوا بين قوات الدعم السريع التي يترأس قيادتها، قبل أن يتعهد بمحاسبة أي شخص يتجاوز القانون سواء من القوات النظامية أيو غيرها.
مترو الأنفاق

بداية من الجمعة.. مد ساعات العمل في مترو الأنفاق

تبدأ الإدارة العامة لمترو الأنفاق، مد عدد ساعات تشغيل المترو بداية من غد الجمعة، وطوال فترة بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، لتصبح مواعيد التشغيل الجديدة من الساعة 5.30 صباحا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وذلك تنفيذا لتعليمات الفريق أول كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والذي طالب قيادات شركة المترو برفع استعداداتها في المحطات، مع التركيز على المحطات التي ستقام البطولة في نطاقها بالقاهرة.
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وزير الدفاع: الجيش درع الوطن القوية وصمام أمانه

عقب عودته من فرنسا وفي أول فاعلية يحضرها مع أبناء القوات المسلحة أكد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، أكد أن القوات المسلحة كانت وستظل هى صمام أمن وأمان هذا الوطن وشعبه العظيم، وهى درعه القوية وحصنه المتين الذى حمى الوطن وصان تاريخه ومقدساته. وشدد على أن القوات المسلحة أصبحت اليوم قوات عصرية حديثة تملك من أسباب القوة الأمنية والإمكانات البشرية المدربة والتسليح المتطور ما يمكنها من الوفاء بمسئوليتها ومهامها.
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قطار ومترو وأتوبيس.. اعرف المحطات الأقرب لكل استاد

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، غدًا الجمعة نظيره منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث يقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية. ويقتصر إقامة مباريات البطولة داخل القاهرة على 3 استادات "القاهرة، والدفاع الجوي، والسلام" من ضمن 6 ملاعب تم تخصيصها على مستوى الجمهورية، لاستضافة النسخة الـ32 من الـ"كان".
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تعامد الشمس على مذبح كنيسة مارجرجس بالدقهلية

شهدت كنيسة مارجرجس في قرية صهرجت الكبرى بمحافظة الدقهلية، ظاهرة فلكية نادرة، إذ تتعامد الشمس كل عام في نفس التوقيت، 19 يونيو الموافق 12 بؤونة، على المذبح القبلي، باسم رئيس الملائكة ميخائيل في عيده، وتحدث الظاهرة على المذابح الثلاثة بالكنيسة في شهور يونيو ويوليو وأغسطس، من فتحات في قباب فوق المذبح، وترأس صلاة القداس الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والقس يوحنا عطا. أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن تلك الظاهرة تدل على عظمة المصريين في الهندسة والفلك والعمارة، متابعا أنها تضع الدقهلية على خريطة السياحة العالمية.
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إصابة 4 طلاب ومراقب في امتحانات الثانوية بالدقهلية

أصيب 4 طلاب من الشعبتين الأدبية والعلمية بالصف الثالث الثانوي، اليوم الإثنين، بإغماءات وهبوط، بلجان مختلفة في محافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين جميعا إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف واستقرت حالاتهم الصحية، كما أصيب "نصر. ا. ع" مراقب بمدرسة شربين الثانوية، بمغص كلوى شديد وتم نقله إلى مستشفى شربين العام، وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وتلقى المصابون الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية، حيث توفر مديرية الصحة فرقا طبية لرعاية الطلاب وسيارات إسعاف في نقاط تمركز قريبة من اللجان.
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بعد 4 مناقصات.. إلى أين وصلت أسعار الأرز بالأسواق؟

سعت وزارة التموين والتجارة الداخلية للتعامل مع أزمة تقليص مساحة الأرز ونقص المعروض منه، بطرح سلسلة من المناقصات لتوفير الأرز من الخارج وفقا لضوابط وشروط التوريد المعلنة من هيئة السلع التموينية، باعتبار الاستيراد هو الملاذ الآمن لمنع ارتفاع أسعار الأرز بالسوق المحلي، ومن ثم تم طرح عدد من العروض للأرز، منها الهندي والفيتنامى والصينى، وكان للأرز الصينى الغلبة من حيث السعر والنوع، الذى أكد التجار أنه الأقرب إلى الذوق المصري، وقد تم التعاقد فعليًا منذ صدور قرار تقليص حجم الزراعة حتى الآن على أربع مناقصات للتوريد.
غرق

غرق صيادين في بحيرة المنزلة بالدقهلية

لقي اثنان من صيادي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية مصرعهما غرقا، اليوم الخميس، في أثناء الصيد ببحيرة المنزلة، إذ جرفهما التيار، وقام الأهالي بانتشالهما ونقل جثمانيهما إلى مستشفى المطرية المركزي. تبين أن أحدهما سقط في المياه ولعدم تمكنه من السباحة غرق، وحاول الثاني إنقاذه فغرق هو الآخر وجرفهما تيار المياه. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بوصول جثتين إلى مستشفى المطرية بداعي الغرق.
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