بعد 7 سنوات محاكم.. التلاعب بالبورصة تعود للمربع صفر

«كل سنة دائرة جديدة» وأول قاضى نظرها هو رئيس محكمة الاستئناف الحالي والقضية مازالت متداولة دون حكم وشهدت رد هيئتي محكمة مرة من المتهمين لحبسهم ومؤخرا من المدعي المدني

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، تعد أطول قضايا الثورة من حيث مدة المحاكمة، إذ مر على بدء تداولها فى المحاكم قرابة 7 سنوات، بدأت منذ عام 2012، وهى القضية الوحيدة التى تداول نظرها خلال درجة تقاضى واحدة أكثر من 6 قضاة، وكذلك هى الوحيدة التى صدر فيها حكمين برد دائرتين قضائيتين، أحدهما بناء على طلب المتهمين بعد صدور قرار بحبسهم، والثاني طلب رد من المدعي بالحق المدني، وهذا بخلاف تكوين عدد كبير من لجان الخبراء لفحص موضوع الاتهام، ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات التى مرت بها القضية.

المتهمون يٌحاكم بالقضية كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، "متوفى"، ونجله أحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحام حر، وياسر سليمان هشام الملواني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وأحمد نعيم أحمد بدر، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وحسن محمد حسنين هيكل، رئيس تنفيذي بشركة E.F.G

المتهمون

يٌحاكم بالقضية كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، "متوفى"، ونجله أحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحام حر، وياسر سليمان هشام الملواني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وأحمد نعيم أحمد بدر، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وحسن محمد حسنين هيكل، رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة سابقًا، وجمال محمد حسني السيد مبارك، عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر سابقًا، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا، وعمرو محمد علي القاضي، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وحسين لطفي صبحي الشربيني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا.

الاتهامات

نسبت التحقيقات إلى المتهمين أنهم في غضون عامي 2006، 2007 بدائرة قسم العجوزة، محافظة الجيزة، قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين، رئيسا وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري -والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري- حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن أظفرا المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي، مما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والاطلاع على كل المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

كانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك، تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

إحالة القضية للمحاكمة

أولى الجلسات

فى 30 مايو عام 2012، أمر النائب العام بإحالة جمال وعلاء مبارك، و7 آخرين إلى المحاكمة فى قضية التلاعب بالبورصة، وذلك قبل ثلاثة أيام من صدور الحكم في قضية "القرن" التى كان متهمًا فيها حسني مبارك بقتل المتظاهرين وبرأته محكمة القرن، وكان يحاكم مبارك ونجليه فى شق ثان من القضية باتهامات الفساد المالي، والذى قضت فيه محكمة النقض بتأييد سجن المتهمين 3 سنوات، وكانوا قضوا تلك المدة بالفعل على ذمة الحبس الاحتياطي بما أوجب إخلاء سبيل نجلي مبارك لإحالتهم للمحاكمة بقضية التلاعب بالبورصة.

حينها حددت محكمة الاستئناف دائرة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد، وعبدالجواد أحمد، وأشرف عيسى، وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم، لنظر القضية، وبدأت تداول أولى جلسات المحاكمة فى 9 يوليو 2012، وجدير بالذكر أن رئيس المحكمة بات الآن رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.

قرارات هامة

اتخذت دائرة المستشار "شوكت" عدة قرارات بالقضية، أولها إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، في 11 يونيو 2013، ومع استكمال المحكمة لتداول القضية، أصدرت المحكمة بمثابة حكم تمهيدي إذ أعملت حقها بالتصدى بإدخال أصحاب الأسهم الواردين بالبند 4 من أمر الإحالة فى القضية.

وأحالت المحكمة الأمر إلى النيابة العامة للتصرف بشأنهم إما أن تدخل متهمين جدد وفى هذه الحالة تحال القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها، وفى حالة عدم إدخال هؤلاء المتهمين تعود الدعوى إلى الدائرة مرة أخرى للفصل فيها.

العودة للمحكمة

أعيدت القضية إلى نفس الدائرة في 8 فبراير 2014، إلا أن المحكمه قررت من جديد إرجاعها إلى النيابة للمرة الثانية لأن النيابة لم تدخل متهمين جدد ولم تبت فى أمر التصدى الموجه إليها من المحكمة.

ترقية رئيس المحكمة

استمر تداول المحكمة أمام الدائرة لمدة سنة كاملة منذ إحالتها، ومع قدوم الحركة القضائية تمت ترقية رئيس المحكمة، ليتولى العضو اليمين فيها المستشار إبراهيم أحمد الصياد رئاسة المحكمة بتشكيل قضائي جديد، وهو ما تطلب إعادة نظر القضية من البداية، وبدأت نظر القضية فى 17 أبريل 2014.





دائرة ثالثة ورابعة

استمر تداول القضية أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، لمدة 5 أشهر، ليتبين بعدها تغيير الدائرة مرة أخرى بسبب الحركة القضائية، وتحدد دائرة المستشار المستشار عبد العزيز عيانة وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف، لنظر القضية وذلك بداية من 18 سبتمبر من نفس العام 2014، واستكملت المحكمة سماع الشهود واللجان الفنيه بالقضية ومرافعة النيابة العامه فيها.







عام إضافي ودائرة جديدة

بعد تداول القضية لمدة عام تقريبًا وبسبب تغير الحركة القضائية، تمت إحالة القضية فى 17 أكتوبر 2015، إلى دائرة المستشار عدلى فاضل، وعضوية المستشارين عمرو ريان والحسن نجم الدين، التي استمعت إلى جزء من مرافعة الدفاع.

حل الدائرة

توقف نظر القضية لمدة 5 أشهر إذ تبين فيما بعد حل الدائرة التى تنظر القضية برئاسة المستشار "فاضل"، ولما لم تكن الدائرة موجودة، حددت محكمة الاستئناف دائرة جديدة برئاسة المستشار هشام سرايا، لإعادة المرافعة في القضية، وبدأت نظر القضية فى 17 سبتمبر 2016.

الدائرة السادسة

ومع الحركة القضائية التالية آلت القضية إلى دائرة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبو كريشة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، وهى المحكمة التى أعادت إجراءات القضية، وأمرت فى 15 سبتمبر 2018 بالقبض على المتهمين علاء و جمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي و ياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة».





رد المحكمة

اعتبر المتهمون قرار المحكمة بالقبض عليهم بمثابة حكم وإبداء رأي مسبق من المحكمة تجاههم، وبناء عليه تقدموا بطلب لرد المحكمة وغل يدها عن نظر الدعوى، وفى 20 سبتمبر قضت الدائرة 26 بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار حمدي عبدالرازق، بقبول الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك، وياسر سليمان الملواني، برد هيئة المحكمة.





الدائرة السابعة

آلت القضية بعدها وليس أخيرًا إلى محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الفقي، لكن فى 19 مايو الماضي، طلب المحامي المدعي بالحق المدني محمد قدري، وانضمت له النيابة العامة، بطلب رد المحكمة عن نظر الدعوى، فى ضوء إصدارها قرارا سابقا لأحد المتهمين فى القضية"أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف فى أمواله، كما انضم لهم المستشار طاهر الخولى محامي المتهم الثاني بالقضية.

رد لمحكمة ثانية

اليوم قبلت الدائرة 107 "مدني" بمحكمة استئناف القاهرة، طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" برئاسة المستشار محمد الفقي، وهو ما يعني إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة جنايات جديدة لإعادة نظرها.

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