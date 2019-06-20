ريهام سعيد تهاجم ياسمين صبري بسبب متلازمة دوان

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

ريهام سعيد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، قبل قليل، صورة من تعليق الفنانة ياسمين صبري، عن متلازمة داون، الذي قامت بحذفه، بعد تعرضها للهجوم، وكتبت عليه: «الداون سندروم اسمهم ميتحطش في هزار ولا ينفع تسخري منهم.. مايعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق و قلب»، ويأتي ذلك على خلفية قيام «ياسمين» بنشر صورة لها وهي واقفة على رأسها، وقدماها مرفوعتان لأعلى، من داخل صالة الألعاب الرياضية، أمس الأربعاء، ليعلق أحد الأشخاص على الصورة، ويقول لها: «إن فعل هذه الحركة عندما كان عمره 6 سنوات»، لترد هي: «نعم أراهن أنك فعلت هذا هو السبب في أن لديك الآن متلازمة داون».

يبدو أن الساعات القادمة ستشهد هجوما كبيرا على ياسمين صبري، فى حالة عدم خروج للتراجع عما قالته والاعتذار إلى أصحاب متلازمة داون، خاصة بعد أن شن الجمهور حملة من الهجوم عليها ووجدوا أن تصرفها الأخير يعد تنمرا وغير مقبول من فنانة تم تنصيبها مؤخرا سفيرة للمرأة الإفريقية. وكانت ياسمين صبري قد شاركت مؤخرا