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ريهام سعيد تهاجم ياسمين صبري بسبب متلازمة دوان

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، قبل قليل، صورة من تعليق الفنانة ياسمين صبري، عن متلازمة داون، الذي قامت بحذفه، بعد تعرضها للهجوم، وكتبت عليه: «الداون سندروم اسمهم ميتحطش في هزار ولا ينفع تسخري منهم.. مايعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق و قلب»، ويأتي ذلك على خلفية قيام «ياسمين» بنشر صورة لها وهي واقفة على رأسها، وقدماها مرفوعتان لأعلى، من داخل صالة الألعاب الرياضية، أمس الأربعاء، ليعلق أحد الأشخاص على الصورة، ويقول لها: «إن فعل هذه الحركة عندما كان عمره 6 سنوات»، لترد هي: «نعم أراهن أنك فعلت هذا هو السبب في أن لديك الآن متلازمة داون».
يبدو أن الساعات القادمة ستشهد هجوما كبيرا على ياسمين صبري، فى حالة عدم خروج للتراجع عما قالته والاعتذار إلى أصحاب متلازمة داون، خاصة بعد أن شن الجمهور حملة من الهجوم عليها ووجدوا أن تصرفها الأخير يعد تنمرا وغير مقبول من فنانة تم تنصيبها مؤخرا سفيرة للمرأة الإفريقية. وكانت ياسمين صبري قد شاركت مؤخرا
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أحمد فهمي يعلن موعد زفافه على هنا الزاهد (فيديو)

كشف الفنان أحمد فهمي خلال لقائه مع برنامج «عرب وود» المذاع على قناة روتانا، اليوم الخميس، عن موعد حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، حيث أكد أنه سيكون نهاية الصيف الحالي. ونوه أنه لا يحب الأفراح، لكن لن تسمح خطيبته بألا يقيم لها حفل زفاف، لافتا إلى أنهما عندما يختاران الموعد بالتحديد، سيعلنه إلى جمهوره. وفي سياق آخر، يسافر فهمي صحبة الفنان أحمد عز، إلى بلغاريا منتصف الشهر المقبل، من أجل تصوير المشاهد الخارجية لفيلم «العارف»، وسيستمر التصوير هناك لمدة أسبوعين، ثم تصور المشاهد المتبقية في القاهرة فور عودتهما.
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فنانة كويتية تعتزل الفن بسبب التحرش: قلة أدب

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سحر رامي.. راقصة باليه دخلت الفن من «فطوطة»

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ياسمين صبري تسخر من أصحاب «متلازمة داون» لهذا السبب

انتقادات لاذعة وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة ياسمين صبري، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد قيامها بالرد على أحد التعليقات التي جاءتها على صورتها التي نشرتها مؤخرا على حساباتها بالسوشيال ميديا، من داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث سخرت من المصابين بمتلازمة داون، وهو ما رفضه الجمهور، لتقوم سريعًا بحذف هذا التعليق الذي فتح النار عليها، ولكن لم يكن هذا كافيا حيث طالبها متابعوها بالخروج والاعتذار إلى مرضى «متلازمة داون»، وربط المتابعون بين تعليقها وتنصيبها مؤخرا «سفيرة للمرأة الإفريقية»، ووجد أن ما قالته ينتقص من جماهيريتها -على حد وصفهم-.
الفنان أحمد بدير

أحمد بدير: ياسمين صبري أفضل اكتشاف في 2019 (فيديو)

أكد الفنان أحمد بدير أن ياسمين صبرى هى أفضل إكتشاف فى 2019. وقال بدير خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية «ON E»: «ظهور ياسمين فى أول بطولة لها نقطة قوة بالنسبة لها جدا، أولا هى عندها كاريزما عالية جدا، يعنى الناس بتحب تبص حتى على شكلها، تستمتع بيها وهى بتمثل، ممكن يبقى طبيعة أدائها للدور دا البساطة المتناهية، فدا ممكن يبقى ميزة مش عيب». وأضاف: «فيه مشهد فى مسلسل حكايتى جتلى بتقولى طلع أبويا من السجن، ودا أخوك، وأنا قاعد فى الخان، فبقولها لا مش هسيبه، فهى قالتلى كتر خيرك يا عمى ومشيت»
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نقل ياسمين صبري إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

تعرضت الفنانة ياسمين صبرى لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى. ونشرت ياسمين صبرى عددًا من الصور على خاصية «الاستورى» الخاص بحسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فى إحداها وهى ترتدى ملابس التعقيم داخل أحد المستشفيات، وأظهرت أخرى الأسورة التى تحمل بيانات المريض وقد ارتدتها ياسمين فى يدها، وفى الأخيرة نشرت صورة لباقة من الزهور. ولم توضح الفنانة ياسمين صبرى أسباب نقلها إلى المستشفى إذ لم تكشف مزيدا من التفاصيل بخلاف تلك الصور فقط.
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ريهام سعيد تعلق على اتهامها بالغيرة من دينا الشربيني

اتهم البعض، الإعلامية ريهام سعيد، بالغيرة من الفنانة دينا الشربيني، بعد تصريحاتها عن الأخيرة خلال حلقة برنامج "صبايا"، المذاع على قناة "الحياة"، والتي عرضت الأحد الماضي، ما دفعها للخروج أمام شاشات التليفزيون للرد على تلك الاتهامات. ريهام قابلت هذا الحديث بـ"السخرية"، خلال حديثها في حلقة "صبايا"، أمس الإثنين، معقبة بأنها "لا تملك الوقت للرد على هذا الهراء لانشغالها بالأطفال المرضى". وفسرت ريهام تصريحاتها بشأن دينا بأنها جاءت في سياق الحديث عن التفاؤل، واستعراض نماذج لأشخاص تبدلت أحوالهم واستطاعوا الوصول لأهدافهم.
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